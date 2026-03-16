Παπαθανάσης:-Στις-29-Μαΐου-η-καταληκτική-ημερομηνία-σύναψης-δανειακών-συμβάσεων

Ο κ. Παπαθανάσης απέστειλε σήμερα επιστολή προς τους επικεφαλής Τραπεζικών Ιδρυμάτων για τον ορισμό της 29ης Μαΐου ως καταληκτικής ημερομηνίας σύναψης δανειακών συμβάσεων

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης απέστειλε σήμερα επιστολή προς τους επικεφαλής των Τραπεζικών Ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα χαμηλότοκων επιχειρηματικών δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για τον ορισμό της 29ης Μαΐου 2026 ως καταληκτικής ημερομηνίας σύναψης δανειακών συμβάσεων, κατόπιν συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σημειώνεται ότι τo δανειακό πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης έχει κινητοποιήσει μέχρι σήμερα ιδιωτικές επενδύσεις 21,58 δισ. Ευρώ ενισχύοντας ουσιαστικά την επιχειρηματική δραστηριότητα με ιδιαίτερα σημαντική συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η συνδυαστική αυτή μόχλευση δανείων Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δανείων τραπεζών και ίδιων πόρων των επενδυτών συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής της οικονομίας.