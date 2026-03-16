Πτώση στις ασιατικές αγορές – Άνω των $100 το πετρέλαιο με φόντο την Μέση Ανατολή

Οι αγορές της Ασίας υποχώρησαν τη Δευτέρα (16/3), καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις αυξημένες τιμές πετρελαίου και τις τελευταίες εξελίξεις στην κλιμακούμενη σύγκρουση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Άνω των 100 δολαρίων το πετρέλαιο

Στα εμπορεύματα, οι τιμές του αμερικανικού αργού πετρελαίου ξεπέρασαν τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει στρατιωτικά πλήγματα στο Kharg Island της Iran, έναν στρατηγικής σημασίας κόμβο που συχνά αποκαλείται «η πετρελαϊκή σανίδα σωτηρίας» της χώρας.

Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο διαπραγματευόταν με άνοδο 2,05% στα 98,82 δολάρια το βαρέλι στις 09:30 (ώρα Ελλάδος) και το Brent Crude, το διεθνές σημείο αναφοράς, ενισχυόταν κατά 2,74% στα 105,96 δολάρια το βαρέλι.

Ο πρόεδρος Τραμπ διέταξε την Παρασκευή επιθέσεις εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων στο Kharg Island και προειδοποίησε για περαιτέρω επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις που βρίσκονται εκεί. Ο Mike Waltz, πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, επανέλαβε την προειδοποίηση την Κυριακή (15/3).

Η Goldman Sachs εκτιμά ότι η άνοδος των τιμών της ενέργειας λόγω του πολέμου στο Ιράν θα μπορούσε να μειώσει το παγκόσμιο ΑΕΠ κατά περίπου 0,3% μέσα στον επόμενο χρόνο, ενώ παράλληλα θα αυξήσει τον συνολικό πληθωρισμό κατά περίπου 0,5% έως 0,6%.

Οι υψηλότερες τιμές φυσικού αερίου αναμένεται να προσθέσουν επιπλέον πληθωριστικές πιέσεις και να δημιουργήσουν εμπόδια στην οικονομική ανάπτυξη, ιδιαίτερα στην Ευρώπη και την Ασία. Οι κίνδυνοι μάλιστα μπορεί να γίνουν μεγαλύτεροι εάν κλείσουν τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με σημείωμα της τράπεζας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Hang Seng Index του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 0,3%, ενώ ο CSI 300 μειώθηκε κατά 0,31%, παρότι η κατανάλωση και η παραγωγή στην Κίνα ξεπέρασαν τις προσδοκίες χάρη στις εορταστικές δαπάνες και τη δυνατή εξωτερική ζήτηση.

Οι λιανικές πωλήσεις για τους δύο πρώτους μήνες του έτους αυξήθηκαν κατά 2,8% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας την πρόβλεψη των οικονομολόγων για 2,5%, αλλά επιβραδύνθηκαν σε σχέση με την αύξηση 4% την ίδια περίοδο του 2025.

Η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 6,3%, επίσης πάνω από τις προσδοκίες για 5%, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters. Η βιομηχανική παραγωγή παραμένει σχετικά ισχυρό σημείο της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο, χάρη στην ανθεκτική εξωτερική ζήτηση, ιδιαίτερα από την Ευρώπη και τη Νοτιοανατολική Ασία.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 υποχώρησε 1,07%, ενώ ο TOPIX έπεσε 0,98%. Στη Ν. Κορέα, ο KOSPI παρέμεινε αμετάβλητος, ενώ ο KOSDAQ υποχώρησε 1,72%.

Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 μειώθηκε 0,44%.

Στα «πράσινα» τα crypto

Στα crypto, η Δευτέρα άνοιξε με κέρδη. Ενδεικτικά: Το Bitcoin «παίζει» στα 73.815,58 δολάρια με άνοδο 3,3%, ενώ το Ethereum κάνει άλμα με +7,57% στα 2.263,97 δολάρια και το Solana κινείται στα 93,59 δολάρια με κέρδη 6,16%.

Το Bitcoin κέρδισε 5% την προηγούμενη εβδομάδα και έχει ανέβει περίπου 10% από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των μετοχών αυξήθηκαν ελαφρώς, καθώς η Wall Street προσπαθεί να ανακάμψει μετά από άλλη μία εβδομάδα απωλειών.

Τα futures του Dow Jones Industrial Average κέρδισαν 153 μονάδες (0,3%). Τα futures του S&P 500 αυξήθηκαν 0,3%, ενώ τα futures του Nasdaq‑100 κέρδισαν επίσης 0,3%.

Σημειώνεται πως την περασμένη Παρασκευή, οι τρεις βασικοί δείκτες των ΗΠΑ έκλεισαν πτωτικά. Ο S&P 500 υποχώρησε 0,61% και έκλεισε στις 6.632,19 μονάδες, περίπου 5% κάτω από το πρόσφατο υψηλό του. Ο Nasdaq Composite έπεσε 0,93% στις 22.105,36 μονάδες. Ο Dow Jones Industrial Average υποχώρησε κατά 119,38 μονάδες (0,26%), κλείνοντας στις 46.558,47 μονάδες.