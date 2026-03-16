Στις-Βρυξέλλες-η-σκυτάλη-για-το-Στενό-του-Ορμούζ

Στις Βρυξέλλες στρέφεται αυτή την εβδομάδα το ενδιαφέρον αναφορικά με τη στάση της Ε.Ε. σε μια σειρά από ζητήματα που σχετίζονται με την πολεμική κρίση στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή. Οι υπουργοί Εξωτερικών των κρατών – μελών συναντώνται σήμερα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και το ζήτημα που αναδείχθηκε χθες είναι αυτό της πιθανότητας μιας ευρωπαϊκής ναυτικής αποστολής στο Στενό του Ορμούζ για τη διασφάλιση της ελεύθερης διέλευσης των πλοίων και την αποφυγή των επιπτώσεων ενός ενεργειακού σοκ από την παράταση του αποκλεισμού και τη συνακόλουθη μείωση στη διάθεση πετρελαίου.

Ειδικότερα, οι Financial Times σε δημοσίευμά τους ανέφεραν ότι οι ΥΠ.ΕΞ. της Ε.Ε. θα εξετάσουν το ενδεχόμενο επέκτασης της ευρωπαϊκής αποστολής «Ασπίδες» μέχρι το Στενό του Ορμούζ. Η επιχείρηση «Ασπίδες» αναπτύχθηκε για την προστασία της διεθνούς ναυτιλίας από επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα.

Διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι επισήμως στην ατζέντα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, ούτε είχε δοθεί ως non paper κάποια ενημέρωση ότι πρόκειται να τεθεί. Ωστόσο, η έντονη φημολογία δείχνει ότι σχετική συζήτηση γίνεται. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι η επιχείρηση «Ασπίδες», στην οποία η χώρα μας συμμετέχει «με πρωταγωνιστικό ρόλο» έχει συγκεκριμένο πλαίσιο και αναπτύσσεται επίσης σε συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο.

Πάντως, αναφορά σε κάποιας μορφής κοινή επιχείρηση ευρωπαϊκών χωρών για το Στενό του Ορμούζ έκανε την προηγούμενη εβδομάδα από την Κύπρο ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος είχε αναφερθεί στο ενδεχόμενο επέκτασης της επιχείρησης «Ασπίδες» ώστε να καλύψει και τα Στενό του Ορμούζ. Κυβερνητικές πηγές είχαν σπεύσει να διαψεύσουν ότι υπάρχει προοπτική η Ελλάδα να συμμετέχει σε μια τέτοια διαδικασία. Οι ίδιες πηγές έσπευσαν χθες να επαναλάβουν ότι δεν έχει αλλάξει η στάση της Αθήνας.

Φαίνεται, πάντως, ότι υπάρχει ευρύτερος προβληματισμός μεταξύ των εταίρων για μια τέτοια επιχείρηση. Η Ε.Ε. καλείται αφενός να διαχειριστεί τις οικονομικές επιπτώσεις ενός παρατεταμένου αποκλεισμού του Στενού του Ορμούζ και αφετέρου να αποφύγει μια πιθανή εμπλοκή στην περιοχή των πολεμικών συγκρούσεων. Οι ισορροπίες εξαιρετικά λεπτές και οι χειρισμοί που απαιτούνται, δύσκολοι.

