Τουρισμός:-Σταθερή-η-ταξιδιωτική-ζήτηση-για-Ελλάδα-παρά-την-κρίση-στη-Μέση-Ανατολή

Σε σταθερά επίπεδα εξακολουθούν να κινούνται οι κρατήσεις από τη βρετανική αγορά προς την Ελλάδα, παρά τις πολεμικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Την ίδια στιγμή, η χώρα μας παραμένει η δεύτερη επιλογή μετά την Ισπανία μεταξύ των short-haul προορισμών για τους ταξιδιώτες της British Airways Holidays.

Το μήνυμα αυτό εκπέμφθηκε στη διάρκεια ημερίδας της British Airways με τίτλο «Destination Partnership Day», που πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου στις 12 Μαρτίου.

Η διοργάνωση απευθυνόταν σε εθνικούς τουριστικούς φορείς, αεροπορικούς συνεργάτες και εκπροσώπους του ευρύτερου τουριστικού κλάδου και είχε ως στόχο την ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις, τις εμπορικές προτεραιότητες και τις στρατηγικές κατευθύνσεις της British Airways, ενώ παράλληλα παρείχε ουσιαστικές ευκαιρίες δικτύωσης και ανταλλαγής απόψεων με κορυφαίους παράγοντες της βρετανικής αγοράς.

Η προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Ην. Βασιλείου & Ιρλανδίας, Ελ. Σκαρβέλη (δεξιά), με τη senior destination manager της British Airways Holidays, Fatima Hawkins

Από ελληνικής πλευράς, συμμετείχαν η προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Ην. Βασιλείου & Ιρλανδίας, Ελένη Σκαρβέλη, και η αναπληρώτρια προϊσταμένη της ίδιας υπηρεσίας, Αγγελική Τζίφα, που είχαν την ευκαιρία να αναδείξουν τις προτεραιότητες του ελληνικού τουρισμού και να ενισχύσουν περαιτέρω τις επαφές με βασικούς εκπροσώπους της βρετανικής ταξιδιωτικής βιομηχανίας για τη στήριξη της τουριστικής ροής από το Ηνωμένο Βασίλειο προς την Ελλάδα.

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Στη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν εξειδικευμένες παρουσιάσεις ανώτερων στελεχών της British Airways από τους τομείς της βιωσιμότητας, της εμπορικής πολιτικής, του marketing, του operation, της στρατηγικής και του επιχειρησιακού σχεδιασμού, ενώ υπήρξε και συμμετοχή του VisitBritain σχετικά με τις τάσεις της αγοράς και το έργο τουριστικής προβολής του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ιδιαίτερες αναφορές έγιναν στις επιπτώσεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή, που παρά το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχει φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά τη βρετανική τουριστική αγορά, διαφαίνεται ότι θα σηματοδοτήσει μία περίοδο ultra last minute κρατήσεων εν αναμονή και των εξελίξεων στο διεθνές περιβάλλον.

Η British Airways και η Ελλάδα

Ως ο εθνικός βρετανικός αερομεταφορέας και κορυφαίος παράγοντας στη βρετανική αγορά αερομεταφορών, η British Airways διατηρεί διαχρονικά ιδιαίτερα σημαντική παρουσία στον ελληνικό τουρισμό, ενώ παράλληλα, μέσω της British Airways Holidays, δραστηριοποιείται δυναμικά και ως tour operator προσφέροντας πακέτα διακοπών υψηλής αξίας και ποιότητας, με ιδιαίτερη έμφαση σε προορισμούς που απευθύνονται σε κοινό υψηλού εισοδηματικού επιπέδου, καθώς το μέσο πακέτο ανέρχεται σε 3.000 λίρες Αγγλίας.

Η Ελλάδα κατέγραψε ιδιαίτερα θετική πορεία στο δίκτυο της εταιρείας το 2025, με αύξηση της επιβατικής κίνησης κατά 13,1% έναντι του 2024. Κατά την περίοδο των προσφορών του Ιανουαρίου 2026, η χώρα μας παρουσίασε αύξηση 5% τόσο στα έσοδα όσο και στον όγκο κρατήσεων, με τα περισσότερα ελληνικά νησιά να σημειώνουν θετική ετήσια μεταβολή, ενώ ιδιαίτερα ενθαρρυντική εμφανίστηκε η εικόνα και στους βασικούς μήνες του καλοκαιρινού προγράμματος.

Η British Airways πραγματοποιεί πτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους προς την Αθήνα, ενισχύοντας σταθερά τα τελευταία χρόνια το πτητικό της έργο προς τη χώρα μας. Κατά τη θερινή περίοδο του 2025, η εταιρεία πραγματοποίησε έως και 148 εβδομαδιαίες πτήσεις από τα αεροδρόμια London Heathrow, London Gatwick και London City προς 14 ελληνικούς προορισμούς, διαθέτοντας περίπου 751.000 θέσεις, έναντι 671.000 κατά το καλοκαίρι του 2024.