Το-Ιράν-διαψεύδει-ότι-επιδιώκει-εκεχειρία:-Ζημιές-σε-αεροδρόμιο-του-Ντουμπάι-και-πετρελαϊκό-λιμάνι,-πάνω-από-τα-$105-το-brent

Το Ιράν διέψευσε τον ισχυρισμό του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ότι επιθυμεί διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός, εξαπολύοντας νέες επιθέσεις σε ολόκληρο τον Περσικό Κόλπο και αναγκάζοντας τις αρχές να αναστείλουν προσωρινά τις πτήσεις στο βασικό αεροδρόμιο του Ντουμπάι.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία ανέφεραν ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας προς τη Δευτέρα δέχθηκαν επιθέσεις με drones και πυραύλους. Το Ντουμπάι διέκοψε τις πτήσεις στο κύριο αεροδρόμιό του ύστερα από πυρκαγιά σε δεξαμενή καυσίμων, η οποία -όπως ανακοίνωσαν οι αρχές- προκλήθηκε από ιρανικό drone.

Λίγες ώρες αργότερα ανακοινώθηκε σταδιακή επανέναρξη των πτήσεων, αν και η Emirates προειδοποίησε ότι ορισμένα προγραμματισμένα δρομολόγια της ημέρας θα ακυρωθούν.

Το βασικό πετρελαϊκό λιμάνι εξαγωγών των ΗΑΕ στη Φουτζάιρα δέχθηκε επίσης νέα επίθεση τη Δευτέρα, μετά από πλήγμα το Σάββατο που είχε αναγκάσει τις αρχές να αναστείλουν ορισμένες αποστολές πετρελαίου για περίπου μία ημέρα.

Στο Αμπού Ντάμπι, ένας Παλαιστίνιος άμαχος σκοτώθηκε όταν πύραυλος έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο, σύμφωνα με τις αρχές της πρωτεύουσας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Παράλληλα, το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές σε υποδομές στην πρωτεύουσα της Ισλαμικής Δημοκρατίας, την Τεχεράνη, μετά από μαζική εκτόξευση πυραύλων που στόχευε το εβραϊκό κράτος.

Οι εξελίξεις αυτές δείχνουν ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη αποκλιμάκωσης στις συγκρούσεις, οι οποίες έχουν πλέον εισέλθει στη 17η ημέρα τους, μετά τους βομβαρδισμούς του Ιράν από τη συμμαχία Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ουσιαστικά κλειστά, προκαλώντας σοβαρές διαταραχές στις παγκόσμιες ενεργειακές ροές.

Ο Τραμπ κάλεσε για πρώτη φορά τις μεγάλες δυνάμεις του κόσμου —μεταξύ αυτών τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιαπωνία και την Κίνα— να βοηθήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να ανοίξουν ξανά το θαλάσσιο πέρασμα, στέλνοντας πολεμικά πλοία για να συνοδεύουν εμπορικά σκάφη. Μέχρι στιγμής, καμία από τις χώρες αυτές δεν έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε μια τέτοια επιχείρηση.

Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν νέα άνοδο στις πρώτες συναλλαγές της ημέρας. Το Brent ενισχύθηκε κατά 2,4% και στις 11:20 π.μ. στο Ντουμπάι ξεπέρασε τα 105 δολάρια το βαρέλι, και λίγο νωρίτερα «πάτησε» και τα 106 δολ., εξέλιξη που αυξάνει περαιτέρω την πίεση στον Τραμπ καθώς οι τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ ανεβαίνουν.

Ο Τραμπ δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι το Ιράν είναι έτοιμο να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν καλύτερους όρους, μεταξύ των οποίων και δέσμευση της Τεχεράνης ότι θα εγκαταλείψει τις πυρηνικές δραστηριότητές της.

«Το Ιράν θέλει να κάνει συμφωνία, αλλά εγώ δεν θέλω να την κάνω γιατί οι όροι δεν είναι ακόμη αρκετά καλοί», δήλωσε.

Ωστόσο ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, διέψευσε ότι η Τεχεράνη επιδιώκει συνομιλίες ή εκεχειρία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Δεν βλέπουμε κανέναν λόγο να συνομιλήσουμε με τους Αμερικανούς, επειδή ήδη συζητούσαμε μαζί τους όταν αποφάσισαν να μας επιτεθούν», δήλωσε σε συνέντευξη που μεταδόθηκε την Κυριακή από το CBS. Το Ιράν θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό του μέχρι ο Τραμπ να αποδεχθεί ότι διεξάγει έναν «παράνομο πόλεμο» χωρίς πιθανότητα νίκης, πρόσθεσε.

Η Ιαπωνία, η οποία συνήθως αποφεύγει να εμφανίζεται εκτός γραμμής με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανέφερε μέσω ανώτερου αξιωματούχου ότι οι προσπάθειες συνοδείας πλοίων στα Στενά του Ορμούζ αντιμετωπίζουν «υψηλά εμπόδια». Η Αυστραλία απέκλεισε επίσης το ενδεχόμενο να στείλει πολεμικά πλοία.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να συζητήσουν την πιθανότητα επέκτασης της ναυτικής αποστολής Aspides —που σήμερα δραστηριοποιείται στην Ερυθρά Θάλασσα— και στα Στενά του Ορμούζ. Ωστόσο αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι δεν αναμένεται άμεσα κάποια απόφαση.

Η στρατιωτική επιχείρηση για την προστασία της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα «δεν έχει αποδώσει μέχρι στιγμής», δήλωσε την Κυριακή στην τηλεόραση ARD ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεφουλ, προσθέτοντας ότι το Βερολίνο αντιμετωπίζει με μεγάλη επιφύλαξη οποιαδήποτε επέκταση της αποστολής.

Το Πεντάγωνο εκτιμά ότι ο πόλεμος —ο οποίος σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους κόστισε ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες 11,3 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο στις πρώτες έξι ημέρες— θα διαρκέσει από τέσσερις έως έξι εβδομάδες, όπως δήλωσε ο Κέβιν Χάσετ, επικεφαλής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου. Υπογραμμίζοντας την εσωτερική πολιτική πίεση που αντιμετωπίζει ο Τραμπ, ο Χάσετ ήταν μεταξύ των αξιωματούχων της κυβέρνησης που την Κυριακή κάλεσαν τους Αμερικανούς να δείξουν υπομονή καθώς οι διεθνείς τιμές πετρελαίου αυξάνονται.

Η σύγκρουση έχει προκαλέσει σχεδόν 4.000 νεκρούς σε ολόκληρη την περιοχή, σύμφωνα με στοιχεία κυβερνήσεων και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Το πρακτορείο Human Rights Activists News Agency με έδρα τις ΗΠΑ ανέφερε ότι περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν τις τελευταίες δύο εβδομάδες στο Ιράν. Ο Λίβανος ανακοίνωσε ότι 850 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τότε που το Ισραήλ άρχισε να επιτίθεται στη φιλοϊρανική πολιτοφυλακή Χεζμπολάχ στη χώρα. Δεκάδες ακόμη άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις χώρες του Κόλπου και στο Ισραήλ, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χάσει 13 στρατιωτικούς.

Το Σαββατοκύριακο οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νησί Χαργκ, από το οποίο το Ιράν εξάγει σχεδόν όλο το πετρέλαιό του. Ανακοινώνοντας την επιχείρηση, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις «εξαλείφθηκαν πλήρως», προσθέτοντας ότι επέλεξε να μην πλήξει τις πετρελαϊκές υποδομές «για λόγους αξιοπρέπειας».

Προειδοποίησε όμως ότι θα μπορούσε να το πράξει εάν το Ιράν «κάνει οτιδήποτε για να παρεμποδίσει την ελεύθερη και ασφαλή διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι, παρότι ο ιρανικός στρατός έχει «ήδη καταστραφεί κατά 100%», η Τεχεράνη εξακολουθεί εύκολα να απειλεί τη ναυσιπλοΐα χρησιμοποιώντας drones, νάρκες και πυραύλους μικρού βεληνεκούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είπε, «θα βομβαρδίσουν σφοδρά» τις ακτές του Ιράν για να αποτρέψουν τέτοιες επιθέσεις.

Ο Αραγτσί από την πλευρά του υποστήριξε ότι τα Στενά του Ορμούζ έχουν κλείσει μόνο για αμερικανικά πλοία και για πλοία συμμάχων των ΗΠΑ. Σύμφωνα με το UK Maritime Trade Operations, έχουν καταγραφεί 16 επιθέσεις σε πλοία μέσα ή γύρω από τα Στενά από την έναρξη του πολέμου.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε επίσης ότι η Ισλαμική Δημοκρατία είναι ανοικτή σε συνομιλίες με χώρες της περιοχής, αλλά τόνισε ότι για να τερματιστεί η σύγκρουση θα πρέπει οι αντίπαλοι της Τεχεράνης να δεσμευτούν ξεκάθαρα ότι δεν θα επιτεθούν ξανά.

«Χαιρετίζουμε κάθε περιφερειακή πρωτοβουλία που οδηγεί σε δίκαιο τέλος του πολέμου», δήλωσε στο Al-Araby Al-Jadeed. «Η λήξη του πολέμου προϋποθέτει εγγυήσεις ότι δεν θα επαναληφθεί και την καταβολή αποζημιώσεων».

- newmoney