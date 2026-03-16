Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Monday, March 16
    Τσουκαλάς: «Η κυβέρνηση είναι βαρύτατα εκτεθειμένη για το παρακράτος που έστησε»

    Πολιτική 2 Mins Read

    Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κ.Α., Κώστας Τσουκαλάς, απάντησε στις δηλώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, για το θέμα του Predator, ισχυριζόμενος πως η κυβέρνηση έστησε παρακράτος και θα πρέπει να λογοθετήσει γι’ αυτό. 
     

    Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών απέφυγε να δηλώσει κατηγορηματικά «ναι ή όχι», στο ερώτημα  αν το ελληνικό κράτος  αγόρασε και λειτούργησε μέσω των υπηρεσιών του το Predator, όπως ευθέως είπε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Intellexa, κ. Ντίλιαν.
    Οχυρώθηκε πίσω από τη διάταξη του Αντεισαγγελέα Ζήση παραγνωρίζοντας ότι μετά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών η υπόθεση αναπέμπεται στη δικαιοσύνη για επιπλέον έρευνα – σημειωτέον και για το αδίκημα της κατασκοπείας. Η υπόθεση συνεπώς «δεν τελείωσε, τελεία», όπως μας ενημέρωσε ο κ. Μαρινάκης.
    Είναι, όμως, πραγματικά ακατανόητη η σπουδή του κ. Μαρινάκη να θεωρήσει «κλεισμένη» μια υπόθεση από την οποία προκύπτουν τόσα αναπάντητα  ερωτήματα για την εθνική ασφάλεια. Δεν θεωρεί σημαντικό  ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος το γεγονός ότι τέσσερις ιδιώτες φέρεται να παρακολουθούσαν υπουργούς, αρχηγούς ενόπλων δυνάμεων και άλλους αξιωματούχους και να μαθαίνουν κρατικά μυστικά;
    Είναι για τον κ. Μητσοτάκη «αδιάφορο ζήτημα», όπως δηλώνει ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός Υγείας, Αδ. Γεωργιάδης;
    Η κυβέρνηση είναι βαρύτατα εκτεθειμένη και δεν θα αποφύγει τη λογοδοσία για το παρακράτος που έστησε, τραυματίζοντας το κράτος δικαίου και υπονομεύοντας την ποιότητα της δημοκρατίας.

    - sofokleous10.gr

    Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
    Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

