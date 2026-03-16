ΧΑ:-Στις-2111-μονάδες-η-εγγύτερη-αντίσταση-του-ΓΔ

Άνοδο κατά 0,10% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στην τελευταία συνεδρίαση της προηγούμενης εβδομάδος κλείνοντας στις 2132,56 μονάδες (στο +0,47% ο ΓΔ & στο -1,55% οι τράπεζες στην εβδομάδα, στο +0,56% ο ΓΔ & στο +0,84% οι τράπεζες στο έτος).

Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε χαμηλότερα στα 267,2 εκ. ευρώ.

Οι πωλητές οδήγησαν στο ξεκίνημα το ΓΔ στο χαμηλό ημέρας των 2105 μονάδων με ρευστοποιήσεις τραπεζών. Όμως, με τη βοήθεια άλλων blue chips (Metlen, Helleniq Energy, ΟΤΕ), ο ΓΔ κινήθηκε ανοδικά πετυχαίνοντας στις δημοπρασίες να καταγράψει θετικό πρόσημο.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,762% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να υποχωρούν.

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-1,05%) με την Εθνική (-1,63%) σημείωσε χαμηλότερες αποδόσεις. Απώλειες ακόμη κατέγραψε η ΕΕΕ (-0,48%), το ΔΑΑ (-1,67%) και ο Τιτάν (-1,11%).

Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η Helleniq Energy (+4,40%), η ΕΛΧΑ (+1,95%), ο ΟΤΕ (+2,06%), η Metlen (+4,37%), η Cenergy (+2,58%), η Aegean (+1,16%) αλλά και ο Φουρλής (+3,41%), ο ΟΛΠ (+3,70%), η Κουάλ (+5,44%) και η Lavipharm (+4,77%).

Απολογιστικά, 79 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 27 εκείνων που υποχώρησαν.

Πλέον, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η κοντινότερη αντίσταση του ΓΔ βρίσκεται στις 2111 μονάδες.

Τι περιμένουμε αυτήν την εβδομάδα

Τα ετήσια αποτελέσματά τους θα ανακοινώσουν την Τρίτη (17/3) η Trade Estates και η Bylot, την Τετάρτη η Autohellas, την Πέμπτη o Τιτάν, η Allwyn, η ΔΕΗ & η Lavipharm.

To διήμερο 18-19/3 η Federal, η ΕΚΤ και η BoE ανακοινώνουν τα παρεμβατικά τους επιτόκια, ενώ την Παρασκευή διενεργείται rebalancing (αναδιάρθρωση δεικτών FTSE Russell-Stoxx), λήγουν τα ΣΜΕ Μαρτίου και ανακοινώνει την ετυμηγορία για το ελληνικό αξιόχρεο η Scope Ratings.

Επιχειρηματικά νέα

Moody’s: Διατήρησε το investment grade (βαθμίδα Baa3) χωρίς να προχωρήσει σε αναβάθμιση του αξιόχρεου της Ελλάδας ενώ διατήρησε και τις σταθερές προοπτικές. Oι δημοσιονομικές επιδόσεις συνεχίζουν να υπερβαίνουν τις προσδοκίες και αποτελούν βασικό πλεονέκτημα για την πιστοληπτική της αξιολόγηση. Οι δυσμενείς δημογραφικές εξελίξεις θα δημιουργήσουν σημαντικούς αντίξοους ανέμους για την ανάπτυξη.

ΟΠΑΠ: ολοκληρώνεται σήμερα η διασυνοριακή μετατροπή. Κατόπιν της ολοκλήρωσης της Διασυνοριακής Μετατροπής, η εταιρική επωνυμία της Μετατραπείσας Εταιρείας θα είναι “Allwyn AG” και οι μετοχές θα διαπραγματεύονται με κωδικό ΟΑΣΗΣ: “ALWN”.

Aegean: Κατά έναν χρόνο μετατίθεται η εκκίνηση των πτήσεων της Aegean προς την Ινδία, εξαιτίας της καθυστέρησης στην παραλαβή των δύο αεροσκαφών Airbus Α321neo XLR, τα οποία επρόκειτο να εκτελέσουν τα δρομολόγια προς Νέο Δελχί και Μουμπάι. Σε ό,τι αφορά την επένδυση της Aegean στη χαμηλού κόστους ισπανική Volotea, βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση για τη συμμετοχή μας σε μία ακόμη ΑΜΚ ύψους €16 εκ., πιθανόν με €10 εκ.

Prodea: Στις 2 Απριλίου η ΓΣ για αύξηση κεφαλαίου έως €50 εκατ. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. για ΑΜΚ έως ποσό €50.000.000 με την έκδοση νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών με ή χωρίς δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, κατά την κρίση του Δ.Σ. καλείται να αποφασίσει η ΓΣ.

ΕΛΣΤΑΤ: Κατά 4,9% αυξήθηκαν οι πωλήσεις αυτοκινήτων τον Φεβρουάριο. Αυξημένος κατά 3% ο Δείκτης Παραγωγής στις κατασκευές το 4ο τρίμηνο του 2025. Πτώση κατά 4,6% στις τιμές εισαγωγών στη βιομηχανία τον Ιανουάριο. Στο +9,1% οι επιβάτες τον Φεβρουάριο στο 14 αεροδρόμια της Fraport.