Όμιλος-ΔΕΗ:-Σημαντική-αναβάθμιση-από-την-ecovadis-στην-αξιολόγηση-βιωσιμότητας

Σημαντική βελτίωση κατέγραψε ο Όμιλος ΔΕΗ στην αξιολόγηση βιωσιμότητας από την EcoVadis, μία από τις πλέον αναγνωρισμένες διεθνώς εταιρείες αξιολόγησης επιδόσεων ESG, σύμφωνα με ανακοίνωση. Όπως αναφέρεται, στην αξιολόγηση του 2025, η βαθμολογία της ΔΕΗ αυξήθηκε κατά 8 μονάδες, φθάνοντας το 65/100 από 57/100 το προηγούμενο έτος, κατατάσσοντας τον Όμιλο ΔΕΗ στο κορυφαίο 28% των εταιρειών παγκοσμίως που αξιολογήθηκαν το 2025.

Η βαθμολογία της ΔΕΗ για το 2025 διαμορφώνεται τρεις μονάδες υψηλότερα από τον μέσο όρο του κλάδου (εταιρείες ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού), επιβεβαιώνοντας τη συνεχή πρόοδο του Ομίλου στην ενσωμάτωση αρχών βιωσιμότητας στη λειτουργία και τη στρατηγική της. Η EcoVadis αποτελεί μία από τις πλέον αναγνωρισμένες διεθνώς πλατφόρμες αξιολόγησης βιωσιμότητας επιχειρήσεων, με περισσότερα από 17 χρόνια εμπειρίας και ένα παγκόσμιο δίκτυο που ξεπερνά τις 130.000 εταιρείες.

Η μεθοδολογία της βασίζεται σε διεθνή πρότυπα βιωσιμότητας και αξιολογεί τον βαθμό ενσωμάτωσης των αρχών ESG στο επιχειρηματικό μοντέλο και στις λειτουργίες των οργανισμών, σε τέσσερις βασικούς τομείς: περιβάλλον, εργασιακά και ανθρώπινα δικαιώματα, επιχειρηματική ηθική και βιώσιμες προμήθειες. Η βελτίωση της αξιολόγησης EcoVadis αντανακλά την πρόοδο του Ομίλου στην ενσωμάτωση περιβαλλοντικών, κοινωνικών και εταιρικών κριτηρίων διακυβέρνησης (ESG) στη λειτουργία και τη στρατηγική του, σε όλο το εύρος της αλυσίδας αξίας.

Στη φετινή αναβαθμισμένη αξιολόγηση συνέβαλαν, μεταξύ άλλων, η παροχή πρόσθετων στοιχείων και τεκμηρίωσης για δράσεις που αφορούν στο περιβάλλον, τα εργασιακά και ανθρώπινα δικαιώματα και τη βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες, εσωτερικές επικοινωνίες και διαδικασίες, καθώς και η δημοσιοποίηση πρόσθετων δεικτών απόδοσης (KPIs), ιδίως στον πυλώνα της Βιώσιμης Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Παράλληλα, η προσκόμιση επιπλέον πιστοποιήσεων ISO, όπως η ISO 45001 για τη διαχείριση της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, συνέβαλαν στη βελτίωση της αξιολόγησης.

Πράσινες επενδύσεις με τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο της στρατηγικής

Τα τελευταία χρόνια η ΔΕΗ υλοποιεί με σταθερά βήματα τον μετασχηματισμό της, με στρατηγική κατεύθυνση τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενεργειακή μετάβαση. Στο πλαίσιο του επικαιροποιημένου Στρατηγικού της Σχεδίου για την περίοδο 2026–2028, ο Όμιλος επιταχύνει επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ευέλικτη παραγωγή και σύγχρονες ενεργειακές υποδομές, ενισχύοντας παράλληλα τη χρήση τεχνολογιών καινοτομίας σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του.

Με επίκεντρο την ανάπτυξη των ΑΠΕ και την πλήρη απολιγνιτοποίηση το 2026, η ΔΕΗ στοχεύει σε σημαντική μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας του ενεργειακού συστήματος. Παράλληλα, επενδύει στον εκσυγχρονισμό των δικτύων και στην παροχή νέων, λύσεων προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες, στηρίζοντας τον εξηλεκτρισμό και την ψηφιακή μετάβαση.

Στόχος της ΔΕΗ είναι η δημιουργία διαμοιραζόμενης αξίας για την οικονομία και την κοινωνία, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.