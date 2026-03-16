Aύξηση 1,3% των τιμών εκροών σε Γεωργία – Κτηνοτροφία τον Ιανουάριο

Ήπιες αυξητικές τάσεις εμφάνισαν οι τιμές εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία στο ξεκίνημα του 2025, με ακόμα πιο ήπια αύξηση παράλληλη στις τιμές εισροών. Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του Ιανουαρίου, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 1,3%. Ο αντίστοιχος δείκτης του Ιανουαρίου 2025, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2024, είχε παρουσιάσει μείωση 8,1%.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 1,3%, τον Ιανουάριο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2025, προκύπτει: α) από την αύξηση κατά 4,7% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής και β) από τη μείωση κατά 0,6% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά τον μήνα Ιανουάριο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη του Δεκεμβρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 7,5%.

Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2025 – Ιανουαρίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2024 – Ιανουαρίου 2025, παρουσίασε μείωση 2,9%. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του Ιανουαρίου, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 0,6%, έναντι μείωσης 2,1% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Ιανουαρίου 2025 με τον Ιανουάριο 2024.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 0,6%, τον Ιανουάριο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2025 οφείλεται: α) στην αύξηση κατά 0,4% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και β) στην αύξηση κατά 0,9% του δείκτη τιμών του σχηματισμού παγίου κεφαλαίου.