bloomberg:-Στην-«τελική-ευθεία»-για-εμπορική-συμφωνία-με-την-Αυστραλία-η-ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται κοντά στην οριστικοποίηση μιας εμπορικής συμφωνίας με την Αυστραλία, έπειτα από πολυετείς διαπραγματεύσεις που έχουν περάσει από αρκετά εμπόδια τα τελευταία χρόνια.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανέφερε σε επιστολή προς τους ηγέτες της ΕΕ ότι οι συνομιλίες βρίσκονται «στην τελική ευθεία».

«Αυτό θα αποτελέσει ακόμη ένα ορόσημο για τη διαφοροποίηση των διεθνών συνεργασιών της Ευρώπης», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η συμφωνία θα ενισχύσει «την ικανότητα της Ευρώπης να διαμορφώνει παγκόσμια πρότυπα και να διασφαλίζει ανθεκτικές εφοδιαστικές αλυσίδες».

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τα σχέδια, η φον ντερ Λάιεν ενδέχεται να ταξιδέψει στην Αυστραλία ακόμη και μέσα στο προσεχές Σαββατοκύριακο για την υπογραφή της συμφωνίας. Ωστόσο, τίποτα δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, καθώς οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται.

Ο επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ, Μάρος Σέφτσοβιτς, είχε τη Δευτέρα συνομιλία με τον υπουργό Εμπορίου της Αυστραλίας, Ντον Φάρελ. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ανέφερε ότι οι δύο πλευρές «κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση».

Αντίβαρο σε δασμούς και περιορισμούς

Τόσο η Αυστραλία όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκουν να ενισχύσουν τις οικονομικές τους σχέσεις με εταίρους που έχουν παρόμοιες θέσεις στη διεθνή σκηνή. Στόχος είναι να θωρακίσουν τις οικονομίες τους απέναντι στους δασμούς που έχει επιβάλει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και στους πρόσφατους περιορισμούς της Κίνα στις εξαγωγές κρίσιμων ορυκτών.

Πρόσφατα, η ΕΕ πέτυχε εμπορικές συμφωνίες με την Ινδία καθώς και με χώρες της Νότιας Αμερικής μέσω της συμφωνίας με το μπλοκ Mercosur, επαναφέροντας διαπραγματεύσεις που είχαν «παγώσει» για χρόνια.

Το αγκάθι των αγροτικών προϊόντων

Παρά την πρόοδο, η συμφωνία ΕΕ–Αυστραλίας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει εμπόδια, κυρίως γύρω από τις εισαγωγές κρέατος.

Η Αυστραλία πιέζει την ΕΕ να αυξήσει την ποσότητα βοείου κρέατος που μπορεί να εισέρχεται στην ευρωπαϊκή αγορά με προνομιακούς όρους. Ωστόσο, οι αγροτικές εισαγωγές αποτελούν ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δεν θέλει να πλήξει τον δικό της αγροτικό τομέα.

Παράλληλα, Ευρωπαίοι αγρότες έχουν ήδη εκφράσει έντονες αντιδράσεις για άλλες πρόσφατες συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου, όπως η συμφωνία της ΕΕ με το μπλοκ της Mercosur.

Οι εμπορικές συνομιλίες μεταξύ της Αυστραλίας και της ΕΕ είχαν μάλιστα καταρρεύσει το 2023, όταν η αυστραλιανή πλευρά αποχώρησε από μια σχεδόν ολοκληρωμένη συμφωνία, υποστηρίζοντας ότι η προτεινόμενη από την ΕΕ ποσόστωση για αδασμολόγητο βοδινό κρέας ήταν υπερβολικά χαμηλή.

