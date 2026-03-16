Optima: «Βλέπει» ρεκόρ κερδοφορίας για την ΤΙΤΑΝ – Στα €64,2 η τιμή-στόχος

Tιμή-στόχο 64,2 ευρώ διατηρεί για την τη μετοχή της ΤΙΤΑΝ η Optima Bank, ενόψει της ανακοίνωσης των οικονονικών αποτελεσμάτων του Ομίλου την Πέμπτη (19/3).

Αναλυτές της Optima αναφέρουν πως «για το δ’ τρίμηνο αναμένουμε κύκλο εργασιών του Ομίλου ύψους 633,4 εκατ. ευρώ (-3,9% σε ετήσια βάση), EBITDA ύψους 142,8 εκατ. ευρώ (-0,2% σε ετήσια βάση) και καθαρά κέρδη ύψους 80,3 εκατ. ευρώ (υποθέτοντας ότι δεν θα υπάρξουν έκτακτες εξελίξεις). Σε όρους 2025, αναμένουμε πωλήσεις του Ομίλου στα 2.646 εκατ. ευρώ (+0,1% σε ετήσια βάση), 616 εκατ. προσαυξημένα κέρδη EBITDA (+4,1%) και προσαυξημένα καθαρά κέρδη στα 303 εκατ. ευρώ».

Σε επίπεδο έτους, η χρηματιστηριακή προβλέπει ότι οι πωλήσεις του ομίλου θα ανέλθουν στα 2,646 δισ. ευρώ το 2025, παρουσιάζοντας οριακή αύξηση 0,1% σε ετήσια βάση. Τα προσαρμοσμένα EBITDA εκτιμώνται στα 616 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4,1%, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη τοποθετούνται στα 303 εκατ. ευρώ.

Παρά τις προκλήσεις από την ασθενέστερη πορεία της αγοράς στις ΗΠΑ και την πίεση από το πιο αδύναμο δολάριο, οι αναλυτές εκτιμούν ότι ο όμιλος θα εμφανίσει ανθεκτικότητα. Παράλληλα, η γεωπολιτική αβεβαιότητα λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή παραμένει παράγοντας κινδύνου.

Ωστόσο, η Optima θεωρεί ότι ο όμιλος βρίσκεται σε τροχιά ώστε να επιτύχει ακόμη ένα έτος-ρεκόρ το 2026 σε επίπεδο επιδόσεων και κερδοφορίας, εξέλιξη που ενδέχεται να ενισχυθεί περαιτέρω από μια ισχυρότερη ισοτιμία του δολαρίου.