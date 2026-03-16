reuters:-Μειωμένη-πάνω-από-50%-η-ημερήσια-παραγωγή-πετρελαίου-από-τα-Ηνωμένα-Αραβικά-Εμιράτα

Η ημερήσια παραγωγή πετρελαίου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έχει μειωθεί περισσότερο από 50%, καθώς η σύγκρουση με το Ιράν και το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ ανάγκασαν την κρατική εταιρεία ADNOC να προχωρήσει σε εκτεταμένες διακοπές παραγωγής, σύμφωνα με το Reuters.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η παραγωγή πετρελαίου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχει υποχωρήσει δραματικά μετά την κλιμάκωση της σύγκρουσης με το Ιράν και τη διακοπή της εμπορικής ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά περάσματα στον κόσμο.

Μικρότερη από το μισό η παραγωγή

Σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το Reuters, η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία ADNOC αναγκάστηκε να προχωρήσει σε εκτεταμένα «shut-ins», δηλαδή προσωρινές διακοπές λειτουργίας γεωτρήσεων, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα η ημερήσια παραγωγή πετρελαίου της χώρας να μειωθεί κατά περισσότερο από το μισό.

Η ουσιαστική διακοπή της εμπορικής ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ, τα οποία χρησιμοποιούνται κανονικά για τη μεταφορά περίπου του ενός πέμπτου της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου, έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις διεθνείς ενεργειακές αγορές.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, η ADNOC ανέστειλε τις εργασίες φόρτωσης πετρελαίου στο λιμάνι της Φουτζέιρα, σημαντικό κέντρο ανεφοδιασμού και αποθήκευσης πετρελαίου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, μετά από επίθεση με drone. Οι δραστηριότητες στο λιμάνι είχαν μόλις επαναληφθεί την Κυριακή, ύστερα από άλλη επίθεση που είχε σημειωθεί το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με στοιχεία δευτερογενών πηγών που υποβάλλονται στον Οργανισμό Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών (OPEC), τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα παρήγαγαν τον Ιανουάριο λίγο λιγότερο από 3,4 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 3% της παγκόσμιας ζήτησης. Η χώρα αποτελεί τον τρίτο μεγαλύτερο παραγωγό του οργανισμού.

Εκτεταμένες διακοπές παραγωγής στη Μέση Ανατολή

Οι δύο πηγές με γνώση της υπόθεσης ανέφεραν ότι οι διακοπές παραγωγής επηρέασαν τόσο τις χερσαίες όσο και τις υπεράκτιες εγκαταστάσεις. Οι ίδιες ζήτησαν να μην κατονομαστούν λόγω της ευαισθησίας του ζητήματος.

Η ADNOC έχει ήδη ανακοινώσει ότι μειώνει την υπεράκτια παραγωγή, ενώ πηγές αναφέρουν ότι πλέον έχει τεθεί εκτός λειτουργίας το σύνολο της παραγωγής από υπεράκτια κοιτάσματα.

Πριν από την έναρξη της σύγκρουσης, η ADNOC εξήγαγε λίγο πάνω από 1 εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως από το κοίτασμα Upper Zakum, σχεδόν 700.000 βαρέλια ημερησίως από το Das Blend και περίπου 230.000 βαρέλια ημερησίως από το πεδίο Umm Lulu, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης δεδομένων Kpler για την υπεράκτια παραγωγή.

Οι εξαγωγές του χερσαίου αργού Murban είχαν αυξηθεί τον Φεβρουάριο σε περίπου 1,5 εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως, από 1,135 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τα ίδια δεδομένα.

Ενεργειακή κρίση σε όλη τη Μέση Ανατολή

Την ίδια ώρα, η ενεργειακή κρίση επεκτείνεται σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Η Σαουδική Αραβία, ο μεγαλύτερος παραγωγός του OPEC, έχει μειώσει την παραγωγή της κατά περίπου 20%, σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα του Reuters. Το Ιράκ, το δεύτερο μεγαλύτερο μέλος του οργανισμού, έχει περιορίσει την παραγωγή του κατά περίπου 70%.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, οι συνολικές περικοπές παραγωγής πετρελαίου στη Μέση Ανατολή κυμαίνονται πλέον μεταξύ 7 και 10 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 7% έως 10% της παγκόσμιας ζήτησης.