UniCredit: Ο Ορσέλ ρίχνει την ζαριά — €35 δισ. για την Commerzbank και ο «ελληνικός παράγοντας»

Η μεγαλύτερη τραπεζική εξαγορά της ευρωπαϊκής δεκαετίας ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί. Τι κρύβεται πίσω από την κίνηση Ορσέλ, γιατί η Γερμανία αντιδρά και πώς αναδιαμορφώνεται ο ρόλος της Alpha Bank στο νέο σκηνικό.

Σήμερα, 16 Μαρτίου 2026, ο Andrea Orcel έκανε την κίνηση που όλοι περίμεναν και ελάχιστοι θεωρούσαν βέβαιη. Η UniCredit κατέθεσε εθελοντική δημόσια πρόταση ανταλλαγής για το σύνολο των μετοχών της Commerzbank, η οποία αποτιμά τη δεύτερη μεγαλύτερη γερμανική τράπεζα σε περίπου €35 δισ. Πρόκειται για την κίνηση-ματ στην ευρωπαϊκή τραπεζική σκακιέρα — αλλά και για μια κίνηση με πολύπλοκα ανοίγματα που θα καθορίσουν το αποτέλεσμά της.

Τι ακριβώς ανακοίνωσε η UniCredit

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε η UniCredit, ο αναμενόμενος λόγος ανταλλαγής ανέρχεται σε 0,485 μετοχές UniCredit για κάθε μετοχή Commerzbank, που αντιστοιχεί σε τιμή €30,80 ανά μετοχή — πριμ περίπου 4% επί της τελευταίας κλεισίματος στις 13 Μαρτίου 2026. Η επίσημη εκκίνηση της προσφοράς αναμένεται στις αρχές Μαΐου, με περίοδο αποδοχής τεσσάρων εβδομάδων.

Ταυτόχρονα, η UniCredit συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση τον Μάιο για έγκριση της αύξησης κεφαλαίου που απαιτείται για την υποστήριξη της συναλλαγής. Η ολοκλήρωση αναμένεται έως το πρώτο εξάμηνο 2027, εφόσον πληρωθούν όλες οι προϋποθέσεις και ληφθούν οι απαραίτητες ρυθμιστικές εγκρίσεις.

Κρίσιμη λεπτομέρεια: η UniCredit δεν επιδιώκει — τουλάχιστον στο παρόν στάδιο — τον πλήρη έλεγχο της Commerzbank. «Αναμένεται η UniCredit να αποκτήσει ποσοστό στη Commerzbank άνω του 30% χωρίς να αποκτήσει τον έλεγχο», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση. «Η προσφορά έχει σχεδιαστεί για να ξεπεράσει το ορόσημο του 30% που προβλέπει το γερμανικό δίκαιο και να προωθήσει εποικοδομητικό διάλογο με τη Commerzbank και τα ενδιαφερόμενα μέρη τις επόμενες εβδομάδες».

Η στρατηγική σκέψη του Ορσέλ

Η κίνηση αυτή δεν είναι απλώς μια επιθετική εξαγορά. Είναι, πρωτίστως, μια νομικο-στρατηγική επιχείρηση εξουδετέρωσης ενός μηχανισμού που έκανε τη θέση της UniCredit αβίωτη.

Το γερμανικό δίκαιο ορίζει ότι μόλις ένας επενδυτής ξεπεράσει το 30% σε εισηγμένη εταιρεία, υποχρεούται να καταθέσει δημόσια πρόταση για το σύνολο των μετοχών. Η UniCredit, κατέχοντας ήδη το 26% σε φυσικές μετοχές και επιπλέον 4% μέσω total return swaps, βρισκόταν εγκλωβισμένη: η ongoing επαναγορά μετοχών της Commerzbank αύξανε σταδιακά το ποσοστό της UniCredit, αναγκάζοντάς την να πουλάει για να παραμένει κάτω από το 30%. Ένα εξευτελιστικό παιχνίδι για μια τράπεζα με κεφαλαιοποίηση €96 δισ.

Με την κατάθεση της εθελοντικής πρότασης, ο Ορσέλ σπάει αυτή την παγίδα. Είτε οι μέτοχοι αποδεχθούν την προσφορά — και η UniCredit ξεπεράσει το 30% — είτε όχι, ο ιταλικός κολοσσός απελευθερώνεται νομικά να κινείται πιο ελεύθερα στην αγορά. Ο CEO Ορσέλ παρουσίασε την στρατηγική λογική σε τηλεδιάσκεψη με αναλυτές στις 8:30 π.μ. ώρα Κεντρικής Ευρώπης σήμερα, χαρακτηρίζοντας την πρόταση ως «συνετό και πρακτικό μέτρο χωρίς μειονεκτήματα».

Το γερμανικό «τείχος»

Η πρόταση εκτοξεύεται σε ένα πολιτικό περιβάλλον που παραμένει εχθρικό. Η UniCredit έρχεται σε άμεση αντιπαράθεση με τη διοίκηση της Commerzbank, τους εκπροσώπους των εργαζομένων και την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, που αντιτίθενται στην εξαγορά.

Η γερμανική κυβέρνηση παραμένει από τους μεγαλύτερους μετόχους της Commerzbank, με ποσοστό περίπου 12,72%, ενώ το BlackRock κατέχει 5,73% και η νορβηγική Norges Bank Investment Management περίπου 3,14%. Οι γερμανικές τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι θα μελετήσουν την πρόταση προσεκτικά.

Ωστόσο, το κλίμα στο Βερολίνο φαίνεται να έχει αλλάξει αισθητά. Ο νέος καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, που ανέλαβε μετά τις γερμανικές εκλογές, έχει ξεκινήσει με λιγότερα αντανακλαστικά σε σχέση με τη Σολτς-κυβέρνηση. Επίσης, η ευρωπαϊκή ατζέντα της Ένωσης Κεφαλαιαγορών και η πίεση για τραπεζική ενοποίηση στον κλάδο δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για ξεκάθαρες εθνικιστικές αντιδράσεις. Το Βερολίνο γνωρίζει ότι μια ολοκληρωμένη άρνηση σε μια προσφορά που πληροί όλες τις ρυθμιστικές προϋποθέσεις δεν στέκει νομικά στη μακρά διαδρομή.

Οι αριθμοί της συμφωνίας

Η Commerzbank, με κεφαλαιοποίηση περίπου €33 δισ. στο τελευταίο κλείσιμο, αποτιμάται μέσω της πρότασης σε €34,9 δισ. — ή €35 δισ. σύμφωνα με στρογγυλοποιημένες εκτιμήσεις. Το πριμ 4% μοιάζει χαμηλό, και αυτό δεν είναι τυχαίο: η μετοχή της Commerzbank έχει υποχωρήσει πάνω από 18% από την αρχή του έτους, ενώ η UniCredit υποχωρεί 10,5%. Ο Ορσέλ «αγοράζει» σε διπλή πτώση.

Σε επίπεδο κεφαλαιακής επίπτωσης, εφόσον η UniCredit παραμείνει χωρίς έλεγχο στη Commerzbank, η χρηματοοικονομική επίπτωση στο κεφάλαιο θα είναι αμελητέα. Σε διαφορετικό σενάριο — πλήρους εξαγοράς — οι αναλυτές υπολογίζουν επίπτωση έως και 200 μονάδων βάσης στον δείκτη CET1 της UniCredit.

Ο ελληνικός παράγοντας: Τι σημαίνει για την Alpha Bank

Η εξέλιξη αυτή δεν είναι άσχετη με την Αθήνα. Και εδώ το σκηνικό είναι διφορούμενο.

Από τη μια πλευρά, μια επιτυχημένη κίνηση στη Γερμανία δίνει στον Ορσέλ αυτό που ζητάει εδώ και δύο χρόνια: μια ευρωπαϊκή βάση με πραγματικό βάρος. Η UniCredit με ιταλικό, γερμανικό και ελληνικό πυλώνα δεν θα είναι απλώς μια ιταλική τράπεζα με παρουσία σε 13 χώρες — θα είναι η πρώτη αληθινά pan-ευρωπαϊκή τράπεζα. Σε αυτό το σχήμα, η Alpha Bank αναβαθμίζεται σε στρατηγικό «νότιο κόμβο» για τη Μεσόγειο και τη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Από την άλλη, μια παρατεταμένη μάχη στη Γερμανία — νομική, πολιτική, ρυθμιστική — αποσπά κεφάλαια, διοικητική ενέργεια και προσοχή. Η συνεργασία UniCredit-Alpha Bank, που μόλις πριν δέκα ημέρες έδειχνε να επιταχύνεται με την επίσκεψη Ορσέλ στην Αθήνα, ενδέχεται να μπει σε πιο χαλαρό ρυθμό. Και το ερώτημα αν η UniCredit θα αυξήσει το ποσοστό της πέραν του 30% στην Alpha Bank — κάτι που δεν αποκλείεται από καμία πλευρά — μπαίνει πλέον σε αναμονή.

Αξίζει να θυμηθούμε ότι ο Ορσέλ είχε δηλώσει ότι η Alpha Bank ήταν «από εκείνα τα πράγματα που συμβαίνουν χωρίς να τα έχεις σχεδιάσει και αποδεικνύονται τελικά τα καλύτερα που θα μπορούσαν να σου τύχουν». Η Commerzbank ήταν το σχεδιασμένο deal. Και τα σχεδιασμένα deal του Ορσέλ, μέχρι σήμερα, είχαν την τάση να συναντούν εμπόδια.

Τι έπεται

Τις επόμενες ημέρες η BaFin θα καθορίσει επίσημα τον λόγο ανταλλαγής. Στις 31 Μαρτίου η UniCredit συγκαλεί Τακτική Γενική Συνέλευση — μεταξύ άλλων για έγκριση του προγράμματος επαναγοράς μετοχών €4,75 δισ. Τον Μάιο ξεκινάει επίσημα η περίοδος αποδοχής της προσφοράς. Η Commerzbank αναμένεται να εκδώσει τη γνωμοδότησή της, η κυβέρνηση Μερτς τη στάση της. Και η αγορά, που στοιχηματίζει εδώ και μήνες πότε θα κινηθεί ο Ορσέλ, θα αρχίσει τώρα να στοιχηματίζει για το αποτέλεσμα.

Ένα είναι βέβαιο: η ευρωπαϊκή τραπεζική ενοποίηση, μετά από χρόνια συζήτησης και μέτρων μισής καρδιάς, μπήκε σήμερα σε νέα εποχή. Και ο Ορσέλ, για άλλη μια φορά, βρίσκεται στο επίκεντρο.