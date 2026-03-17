Έλον-Μασκ-και-sec-κοντά-σε-συμβιβασμό-για-την-υπόθεση-twitter

Ο Έλον Μασκ βρίσκεται σε συνομιλίες με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) για τον διακανονισμό αγωγής που κατέθεσε η ρυθμιστική αρχή πέρυσι, κατηγορώντας τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο για παραβίαση της νομοθεσίας περί κινητών αξιών ενόψει της εξαγοράς του Twitter.

Σε δικαστικό έγγραφο που κατατέθηκε την Τρίτη, η SEC αποκάλυψε ότι «βρίσκεται σε συζητήσεις για μια πιθανή διευθέτηση που θα μπορούσε να καταστήσει περιττές περαιτέρω διαδικασίες» με τον Μασκ.

Η SEC κατέθεσε αρχικά την αγωγή τον Ιανουάριο του 2025 και η υπόθεση εκδικάζεται σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Ουάσινγκτον, D.C. Μια ξεχωριστή ομαδική αγωγή που κατατέθηκε από πρώην επενδυτές του Twitter κατά του Μασκ εξελίσσεται επίσης σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Σαν Φρανσίσκο, με το σώμα ενόρκων να αναμένεται σύντομα να ξεκινήσει τις διαβουλεύσεις.

Ο Μασκ, ο οποίος είναι επίσης διευθύνων σύμβουλος της Tesla και της SpaceX, αγόρασε το Twitter έναντι 44 δισ. δολαρίων στα τέλη του 2022 και μετονόμασε την πλατφόρμα σε X τον επόμενο χρόνο. Πριν από την εξαγορά, είχε αποκτήσει συμμετοχή στην εταιρεία άνω του 5%, κάτι που θα απαιτούσε να γνωστοποιήσει δημόσια το ποσοστό του εντός 10 ημερολογιακών ημερών από τη στιγμή που ξεπέρασε αυτό το όριο. Ωστόσο, καθυστέρησε να υποβάλει αυτή τη γνωστοποίηση.

Σύμφωνα με την αγωγή της SEC, η αποτυχία του Μασκ να αποκαλύψει εγκαίρως τη συμμετοχή του τού επέτρεψε να αγοράσει μετοχές σε «τεχνητά χαμηλές τιμές», θέτοντας άλλους επενδυτές σε μειονεκτική θέση.

Ο Μασκ είχε στο παρελθόν διευθετήσει κατηγορίες αστικής απάτης σχετικές με κινητές αξίες που είχε ασκήσει η SEC κατά της Tesla. Τόσο ο ίδιος όσο και η αυτοκινητοβιομηχανία του κατέβαλαν πρόστιμα ύψους 20 εκατ. δολαρίων ο καθένας, ενώ ο Μασκ υποχρεώθηκε προσωρινά να παραιτηθεί από τη θέση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της Tesla.