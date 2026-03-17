Αιφνιδιαστική-επίσκεψη-του-Τούρκου-αρχηγού-στρατού-ξηράς-στα-Κατεχόμενα

Αιφνιδιαστική επίσκεψη στα Κατεχόμενα της Κύπρου πραγματοποίησε ο αρχηγός του Στρατού Ξηράς της Τουρκία, ο οποίος επιθεώρησε τα τουρκικά στρατεύματα.
Μάλιστα, όπως μεταδίδει και η εφημερίδα Hurriyet, ο Μετίν Τοκέλ επισκέφτηκε και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν, με τα τουρκικά Μέσα Ενημέρωσης να επισημαίνουν πως η εν λόγω παρουσία του Τούρκου στρατηγού αποτελεί απάντηση στη συγκέντρωση των δυνάμεων στην περιοχή.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο sofokleous10.gr
Διαβάστε επίσης περισσότερες ειδήσεις από το sofokleous10.gr