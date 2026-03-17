Αιφνιδιαστική-επίσκεψη-του-Τούρκου-αρχηγού-στρατού-ξηράς-στα-Κατεχόμενα

Αιφνιδιαστική επίσκεψη στα Κατεχόμενα της Κύπρου πραγματοποίησε ο αρχηγός του Στρατού Ξηράς της Τουρκία, ο οποίος επιθεώρησε τα τουρκικά στρατεύματα.

Μάλιστα, όπως μεταδίδει και η εφημερίδα Hurriyet, ο Μετίν Τοκέλ επισκέφτηκε και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν, με τα τουρκικά Μέσα Ενημέρωσης να επισημαίνουν πως η εν λόγω παρουσία του Τούρκου στρατηγού αποτελεί απάντηση στη συγκέντρωση των δυνάμεων στην περιοχή.

