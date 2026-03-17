Ανεβάζει-ταχύτητα-η-ψηφιακή-συνδεσιμότητα-της-Ελλάδας

Στη 69η θέση παγκοσμίως κατατάσσεται η Ελλάδα στον Internet Accessibility Index που δημοσίευσε η MoneySuperMarket, έναν δείκτη που αξιολογεί το πόσο εύκολη, γρήγορη και οικονομικά προσιτή είναι η πρόσβαση στο διαδίκτυο σε δεκάδες χώρες.

Η μελέτη εξετάζει περισσότερα από 140 κράτη και συνδυάζει εννέα επιμέρους κριτήρια, μεταξύ των οποίων οι ταχύτητες σύνδεσης, το κόστος υπηρεσιών broadband και mobile data, η κάλυψη δικτύων, ο αριθμός δημόσιων σημείων Wi-Fi και το ποσοστό του πληθυσμού που έχει πρόσβαση στο internet.

Η θέση της Ελλάδας τοποθετεί τη χώρα περίπου στο μέσο της παγκόσμιας κατάταξης, αποτυπώνοντας μια εικόνα ψηφιακής συνδεσιμότητας που έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια αλλά εξακολουθεί να υστερεί έναντι πολλών ευρωπαϊκών αγορών.

Στα θετικά στοιχεία της ελληνικής αγοράς καταγράφεται η ευρεία βασική πρόσβαση στο διαδίκτυο για μεγάλο μέρος του πληθυσμού, καθώς και η εκτεταμένη κάλυψη δικτύων κινητής τηλεφωνίας, που επιτρέπει σε μεγάλο ποσοστό των χρηστών να συνδέεται στο internet ακόμη και σε περιοχές όπου οι σταθερές υποδομές είναι πιο περιορισμένες.

Η ανάπτυξη των δικτύων 5G τα τελευταία χρόνια αποτελεί επίσης παράγοντα που ενισχύει τη συνολική συνδεσιμότητα, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η επέκταση των υποδομών οπτικών ινών, η οποία σταδιακά αυξάνει τις διαθέσιμες ταχύτητες και δημιουργεί προϋποθέσεις για βελτίωση των επιδόσεων της χώρας στο μέλλον.

Ωστόσο, παρά τη βελτίωση των υποδομών, η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ορισμένες διαρθρωτικές αδυναμίες. Η σημαντικότερη αφορά τις σχετικά χαμηλές ταχύτητες σταθερού broadband σε σύγκριση με πολλές χώρες της Ευρώπης, όπου η διείσδυση των δικτύων οπτικών ινών είναι υψηλότερη και οι διαθέσιμες ταχύτητες σημαντικά μεγαλύτερες.

Παράλληλα, η έρευνα επισημαίνει ότι το κόστος των δεδομένων κινητής τηλεφωνίας παραμένει σχετικά υψηλό σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές αγορές, παράγοντας που επηρεάζει αρνητικά την οικονομική προσιτότητα της πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με τον Internet Accessibility Index οι χώρες με την υψηλότερη συνολική επίδοση ως προς την προσβασιμότητα στο διαδίκτυο είναι οι εξής: Λιχτενστάιν, Σιγκαπούρη, Μονακό, Δανία, Ολλανδία, Ελβετία, Νορβηγία, Λουξεμβούργο, Σουηδία και Φινλανδία.

Η δεκάδα αυτή επιβεβαιώνει την ισχυρή παρουσία της Ευρώπης στις πιο ανεπτυγμένες ψηφιακά οικονομίες του κόσμου, καθώς οι περισσότερες χώρες της λίστας ανήκουν στη βόρεια και δυτική Ευρώπη. Οι οικονομίες αυτές χαρακτηρίζονται από υψηλές επενδύσεις σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές, εκτεταμένα δίκτυα οπτικών ινών, πολύ γρήγορες ταχύτητες σύνδεσης και υψηλή χρήση ψηφιακών υπηρεσιών από τους πολίτες.

Η μελέτη υπογραμμίζει ότι η γρήγορη και οικονομικά προσιτή σύνδεση στο internet αποτελεί πλέον κρίσιμη υποδομή για την οικονομική δραστηριότητα, την εκπαίδευση, την εργασία εξ αποστάσεως και την καθημερινή επικοινωνία των πολιτών.

Πάμε καλά στον Δείκτη Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Την ίδια στιγμή πάντως η Ελλάδα καταγράφει για πρώτη φορά επίδοση πάνω από τον μέσο όρο (ΜΟ) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στον «Δείκτη Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Digital Government Index – DGI).

Το γεγονός αυτό αποτυπώνει την εξέλιξη που έχει σημειωθεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημόσιου τομέα μέσα από τις πολιτικές και τις παρεμβάσεις, τις οποίες υλοποιεί το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ειδικότερα, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 14η θέση μεταξύ 36 χωρών-μελών και συνολική βαθμολογία 0,71, έναντι μέσου όρου 0,70 στον ΟΟΣΑ, καταγράφοντας επίδοση πάνω από τον ΜΟ του Οργανισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι η χώρα μας βρίσκεται μπροστά από χώρες όπως ο Καναδάς, η Ιταλία, η Ιαπωνία και η Ολλανδία.

Ο δείκτης αποτυπώνει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μεταξύ άλλων μέσα από την ανάπτυξη του gov.gr, του Gov.gr Wallet και τον εκσυγχρονισμό των ψηφιακών υπηρεσιών του Δημοσίου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με βάση τα δεδομένα της περιόδου 2023–2024, χωρίς δηλαδή να αποτυπώνει τις πιο πρόσφατες ιδίως ως προς την οργανωμένη προώθηση και αξιοποίηση των ανοικτών δεδομένων.