Ανοδικά-έκλεισε-η-wall-street

Mε άνοδο έκλεισαν και οι τρεις βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες στη σημερινή συνεδρίαση στη Wall Street, συνεχίζοντας την πορεία ανόδου, εν μέσω εξελίξεων στον πόλεμο στο Ιράν.

Ο S&P 500 έκλεισε με άνοδο 0,25% στις 6.716,09 μονάδες, ενώ ο Nasdaq ανέβηκε 0,47%, κλείνοντας στις 22.479,53 μονάδες. Ο Dow Jones πρόσθεσε 46,85 μονάδες ή 0,1% για να ολοκληρώσει στις 46.993,26 μονάδες.

Οι ασταθείς τιμές του πετρελαίου και οι επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν συνεχίζουν να επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα. Στη σημερινή συνεδρίαση, οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν, με την τιμή brent να αυξάνεται κατά 3% και να ξεπερνά σταθερά τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Παρά την άνοδο του πετρελαίου, ο κλάδος καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών του S&P 500 ενισχύθηκε κατά 1%, κυρίως χάρη στις μετοχές των Expedia Group και Booking Holdings. Η ισχυρή καθοδήγηση εσόδων από τις αεροπορικές εταιρείες Delta και American στήριξε τα συγκεκριμένα ονόματα, αν και ο κλάδος υποχωρεί πάνω από 2% τον τρέχοντα μήνα.

Ο ενεργειακός κλάδος ήταν ο ηγέτης του δείκτη, προσθέτοντας λίγο πάνω από 1% και ανεβάζοντας τη μηνιαία επίδοσή του πάνω από 4%.

Η άνοδος του πετρελαίου ήρθε μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα, ότι μια συμμαχία για την προστασία της ναυσιπλοΐας μέσω του Στενού του Ορμούζ βρίσκεται ακόμα σε διαδικασία. Σήμερα, ο Τραμπ ανέφερε σε ανάρτηση στο Truth Social ότι οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται τη βοήθεια του NATO ή άλλων χωρών για τα σχέδια συνοδείας.

«Ευτυχώς, έχουμε καταστρέψει τον στρατό του Ιράν», έγραψε ο Trump. «Λόγω της στρατιωτικής μας επιτυχίας, δεν χρειαζόμαστε πλέον, ούτε επιθυμούμε, τη βοήθεια των χωρών του NATO – ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΤΗ ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΑΜΕ».

Οι μετοχές υποχώρησαν από τα υψηλά τους μετά την ανάρτηση, ενώ το πετρέλαιο κινήθηκε υψηλότερα, υποδεικνύοντας ότι οι επενδυτές ελπίζουν σε μια τελική συμμαχία.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν εκτοξευτεί από την έναρξη των αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων στο Ιράν, λόγω ανησυχιών ότι ένα παρατεταμένο κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ θα μπορούσε να προκαλέσει παγκόσμια διαταραχή στις ενεργειακές προμήθειες.

Η Wall Street παρακολουθεί τις εξελίξεις στον πόλεμο, ειδικά μετά τη δολοφονία του επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν, Aλί Λαριτζανί, σε αεροπορικές επιδρομές κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας Ίσραελ Κατζ.

«Οι επενδυτές ελπίζουν ότι θα βρεθεί μια γρήγορη και σχετικά ανώδυνη λύση και ότι θα αποτελέσει την τελευταία σε μια μακρά, σχεδόν αδιάκοπη σειρά ευκαιριών για αγορές στα χαμηλά», δήλωσε ο Στήβ Σόσνικ, επικεφαλής στρατηγικής στην Interactive Brokers.

«Υπάρχει επίσης ένα σημαντικό υπόλοιπο FOMO, γι’ αυτό μικρές ανακαμψεις μετατρέπονται σε σχετικά μεγάλες ανοδικές κινήσεις, ακόμη κι αν δεν υπάρχει εμφανής θεμελιώδης λόγος», πρόσθεσε.