Αυξήθηκαν-κατά-9,5%-οι-κενές-θέσεις-εργασίας-το-δ’-τρίμηνο-2025

Αύξηση κατά 9,5% παρουσίασε ο αριθμός των κενών θέσεων εργασίας κατά το δ’ τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με το δ’ τρίμηνο του 2024.

Αύξηση κατά 9,5% παρουσίασε ο αριθμός των κενών θέσεων εργασίας κατά το δ’ τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με το δ’ τρίμηνο του 2024 (31.059 και 28.365 αντίστοιχα), έναντι μείωσης 31% που παρουσίασε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δ’ τριμήνου έτους 2024 προς το δ’ τρίμηνο 2023.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, κενή θέση εργασίας θεωρείται μία νεοδημιουργηθείσα θέση, μία ήδη κενή θέση ή μία θέση που πρόκειται να κενωθεί σύντομα, για την οποία ο εργοδότης έχει προβεί πρόσφατα σε δραστικές ενέργειες για να βρεθεί κατάλληλος υποψήφιος, εκτός της επιχείρησης, και η οποία είναι διαθέσιμη είτε άμεσα είτε στο άμεσο /εγγύς μέλλον. Σημειώνεται ότι οι κενές θέσεις εργασίας αφορούν μόνο στους μισθωτούς.

Δεν θεωρούνται κενές θέσεις εργασίας οι θέσεις εργασίας που θα καλυφθούν από:

– Μαθητευομένους χωρίς αμοιβή, είτε από εργοδότες είτε από οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης.

– Εργολάβους, οι οποίοι δεν βρίσκονται στη μισθολογική κατάσταση.

– Προσωπικό που επαναπροσλαμβάνεται ή επιστρέφει από άδεια με αποδοχές ή χωρίς αποδοχές.

– Εσωτερικές μετακινήσεις στην επιχείρηση του ήδη υπάρχοντος προσωπικού.

Κενές θέσεις εργασίας στο άμεσο μέλλον είναι οι κενές θέσεις πλήρους ή μερικής απασχόλησης, οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών μηνών.