Δώρο-Πάσχα-για-άνεργους-ναυτικούς:-Η-ενημέρωση-του-Οίκου-Ναύτου

Ο Οίκος Ναύτου με σχετική ανακοίνωση ενημερώνει ότι για υπηρεσιακούς λόγους έχει καθυστερήσει η έκδοση της σχετικής κ.υ.α για την χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε ορισμένες κατηγορίες ανέργων ναυτικών ενόψει Πάσχα. Όπως σημειώνει, αναμένεται η δημοσίευση αυτής στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ), τις αμέσως επόμενες ημέρες. Για το λόγο αυτό και προς διευκόλυνση των ανέργων…

Ο Οίκος Ναύτου με σχετική ανακοίνωση ενημερώνει ότι για υπηρεσιακούς λόγους έχει καθυστερήσει η έκδοση της σχετικής κ.υ.α για την χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε ορισμένες κατηγορίες ανέργων ναυτικών ενόψει Πάσχα. Όπως σημειώνει, αναμένεται η δημοσίευση αυτής στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ), τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Για το λόγο αυτό και προς διευκόλυνση των ανέργων ναυτικών την Τετάρτη 18/03/2026, την Πέμπτη 19/03/2026 και την Παρασκευή 20/03/2026, ο Οίκος Ναύτου , η Κεντρική Υπηρεσία και τα Παραρτήματα Ο.Ν , θα παραλαμβάνουν φακέλους ανέργων ναυτικών (μόνο των βασικών κατηγοριών). Η παραλαβή στην Κεντρική Υπηρεσία Οίκου Ναύτου θα πραγματοποιείται κατά τις ώρες 09.00-14.00 στον ημιώροφο του κτιρίου και στα Παραρτήματα Οίκου Ναύτου , αυτοπροσώπως με την επίδειξη του Ν.Φ και της αστυνομικής ταυτότητας του ναυτικού και στα ΠΟΝ κατά τις ώρες που θα ανακοινωθούν σύμφωνα με τις δυνατότητες τους.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ

Για να δικαιούται ο άνεργος ναυτικός, την έκτακτη οικονομική ενίσχυση λόγω των εορτών Πάσχα 2026 πρέπει:

α) Να έχει πάνω από πέντε (5) χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία, από την οποία (10) δέκα μήνες τουλάχιστον κατά την τελευταία τριετία,(δηλαδή από 12/04/2023 έως 12/04/2026).

ή

να έχει είκοσι (20) μήνες τουλάχιστον συνολική θαλάσσια υπηρεσία κατά την τελευταία πενταετία (δηλαδή από 12/04/2021 έως 12/04/2026)

και

β) Να έχει μεσολαβήσει από την τελευταία απόλυση του και μέχρι τις 12/04/2026 χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από είκοσι τέσσερις (24) μήνες, ούτε μικρότερο από τριάντα (30) ημέρες, δηλαδή ανεργία εντός της περιόδου 12/04/2024 έως 12/03/2026 (εξαντλημένου του χρόνου που καλύπτει τυχόν αποζημίωση για ασθένεια, απώλειας του πλοίου, εκποίησης σε Δημόσιο Πλειστηριασμό, ή αποβολή ελληνικής σημαίας πλοίου).

Νέο ναυτολόγιο έως τριάντα (30) ημέρες μετά τις 12/03/2026 δεν διακόπτει την ανεργία.

Οι προϋποθέσεις (α), (β) πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά.

γ) Να είναι εγγεγραμμένος στους καταλόγους ανέργων του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε) και να έχει κάρτα ανεργίας η οποία εκδόθηκε από την ημερομηνία απόλυσης του/της ναυτικού και μετέπειτα. Τα ναυτολόγια στο Ν. Φυλλάδιο θα πρέπει να είναι επικυρωμένα από τις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΕΟΡΤΩΝ ΠΑΣΧΑ 2025 (τα οποία θα κατατεθούν σε φάκελο Α4)

1. Η υπηρεσία σε ευκρινή ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ ΕΝ ΣΕΙΡΑ φωτοαντίγραφα από το ναυτικό φυλλάδιο για τα έτη 2021-2026, εφόσον αυτή έχει πραγματοποιηθεί έως τις 12/03/2026 και απαραίτητα φωτοαντίγραφο της επόμενης κενής σελίδας μετά την τελευταία απόλυση.

2. Φωτοτυπία της σελίδας των ατομικών στοιχείων του Ναυτικού Φυλλαδίου (συνήθως είναι στην 4 & 5 σελίδα του Ν.Φ).

3. Φωτοτυπία Τραπεζικού Λογαριασμού ΜΟΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ IBAN,στον οποίο δικαιούχος είναι ο ναυτικός. Όσοι είχαν λάβει την έκτακτη οικονομική ενίσχυση ΠΑΣΧΑ ή ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2025 θα υ-ποβάλλουν φωτοαντίγραφο του ίδιου αριθμού ΙΒΑΝ στον οποίο είχε καταβληθεί αυτή.

4. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση χορήγησης της έκτακτης

οικονομικής ενίσχυσης Δώρου ΠΑΣΧΑ 2026 την οποία θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Oίκου Nαύτου www.oikosnautou.gov.gr σε ξεχωριστή ανάρτηση την οποία θα πρέπει να εκτυπώσετε-συμπληρώσετε-υπογράψετε και να την υποβάλλετε μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο μεγέθους Α4.

5. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την υπεύθυνη δήλωση, στην περίπτωση στην οποία η τε-λευταία απόλυση είναι με αιτία ‘’ άδεια’’ και η ημερομηνία υπερβαίνει την 12/03/2026, την όποια θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Oίκου Nαύτου www.oikosnautou.gov.gr σε ξεχωριστή ανάρτηση και θα την υποβάλλετε ομοίως.

6. Κάρτα ανεργίας από το ΓΕΝΕ η οποία εκδόθηκε, μετά την ημερομηνία της τελευταίας απόλυσης.

Α. Διευκρινίζεται ότι οι φάκελοι των ανέργων ναυτικών, θα ελεγχθούν μετά την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της σχετικής κ.υ.α και της έκδοσης της απαιτούμενης εγκυκλίου και θα ζητηθούν οποιαδήποτε στοιχεία επιπρόσθετα απαιτηθούν.

Β. Οι άνεργοι ναυτικοί που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες ανέργων, οι οποίοι δικαιού-νται έκτακτη οικονομική ενίσχυση, λόγω εορτών Πάσχα 2026, θα αναμένουν την έκδοση της εγκυκλίου, η οποία θα ορίζει αναλυτικά όλες τις προϋποθέσεις.

Παρακαλούνται η Κεντρική Υπηρεσία και τα Παραρτήματα Οίκου Ναύτου για την ενημέ-ρωση τους και τις ενέργειες αρμοδιότητας τους.