Εθνική-Τράπεζα:-Στην-eos-group-«κόκκινα-δάνεια»-100-εκατ.-ευρώ

COVER STORY BofA: Οι ελληνικές μετοχές που παραμένουν στο ραντάρ των διεθνών επενδυτών March 12, 2026 0 Η BofA στη νεότερη έκθεσή της για τις μετοχές της περιοχής μας (EMEA) επισημαίνει ότι ελληνικές μετοχές είναι «μέσα στο παιχνίδι» των ξένων, με τις ελληνικές τράπεζες στην πρώτη γραμμή, τον ΟΠΑΠ σταθερή επιλογή, αλλά και τη Metlen με το μεγαλύτερο περιθώριο νέων εισροών. Παρά τη νευρικότητα που έχει προκαλέσει στις αγορές η νέα ένταση

WORLD Την Πρωτομαγιά στη Γάζα η πολυεθνική δύναμη March 15, 2026 0 Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ Σε ενάμισι μήνα ακριβώς από σήμερα, την πρώτη μέρα του Μαΐου, υπολογίζεται να εγκατασταθεί στη Γάζα η πολυεθνική δύναμη σταθεροποίησης κατ’ εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου των είκοσι σημείων του Προέδρου Τραμπ, όπως μεταδίδει η κρατική ισραηλινή τηλεόραση, επικαλούμενη καλά πληροφορημένες αμερικανικές πηγές. Το χρονοδιάγραμμα Στην πολυεθνική δύναμη που θα αποτελείται συνολικά

COVER STORY Εθνική Τράπεζα: «Κόλπο» με έξτρα χρεώσεις από «μετατροπή» λογαριασμών July 31, 2025 0 Η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. έχει λάβει δεκάδες καταγγελίες από καταναλωτές σχετικά με επιστολή της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΤΕ), με την οποία ενημερώνει τους πελάτες της – καταθέτες, ότι θα προβεί αυτόματα σε μετατροπή των τραπεζικών τους λογαριασμών από “απλού ταμιευτήριου/απλού τρεχούμενου” σε “λογαριασμό προνομίων” με μηνιαία χρέωση 0,80 ευρώ για την εξασφάλιση μειωμένου κόστους σε ορισμένες

WORLD ΔΟΕ: Έτοιμος να αποδεσμεύσει μεγαλύτερες ποσότητες πετρελαίου αν χρειαστεί March 16, 2026 0 Οι χώρες μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας θα μπορούσαν να αποδεσμεύσουν μεγαλύτερες ποσότητες πετρελαίου αργότερα “εφόσον χρειαστεί”, καθώς και πάλι θα υπάρχουν περισσότερα από 1,4 εκατομμύρια βαρέλια στα αποθέματα έκτακτης ανάγκης, μολονότι προχώρησαν ήδη στη μεγαλύτερη αποδέσμευση “μαύρου χρυσού” στην ιστορία τους, δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής της υπηρεσίας αυτής, Φατίχ Μπιρόλ. “Παρά την τεράστια

WORLD Milliyet: Η “δικαιολογία” της Ελλάδας για τον πόλεμο March 16, 2026 0 Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συγκυρία στην Ανατολική Μεσόγειο, η φιλοκυβερνητική Milliyet παρουσιάζει τις τελευταίες ελληνικές κινήσεις σε Αιγαίο και Κύπρο ως “πολεμική δικαιολογία” της Αθήνας και ευθεία αμφισβήτηση του ισχύοντος καθεστώτος αποστρατιωτικοποίησης. Με τίτλο “Η δικαιολογία της Ελλάδας για τον πόλεμο – Τι σημαίνει η στρατιωτική συγκέντρωση σε Αιγαίο και Κύπρο”, η τουρκική εφημερίδα περιγράφει

WORLD Ξεκίνησαν σήμερα εμπορικές συνομιλίες ΗΠΑ – Κίνας στο Παρίσι March 15, 2026 0 Κορυφαίοι οικονομικοί αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Κίνας ξεκίνησαν νέο γύρο συνομιλιών στο Παρίσι την Κυριακή για να διευθετήσουν τις διαφορές στην εμπορική τους εκεχειρία και να ανοίξουν μια ομαλή πορεία για το ταξίδι του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο για να συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στα τέλη Μαρτίου. Οι