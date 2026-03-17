Η-Ελλάδα-στρατηγική-αγορά-για-την-booking.com

Μία εξαιρετικά ενισχυμένη εικόνα για τον ελληνικό τουρισμό με τους επιχειρηματίες του κλάδου να εμφανίζονται αισιόδοξοι, καταδεικνύει το Βαρόμετρο Φιλοξενίας 2025 της Booking.com σε συνεργασία με τη Statista. Συγκεκριμένα, οι Έλληνες επιχειρηματίες στον χώρο της φιλοξενίας αποδεικνύονται όλο και πιο αισιόδοξοι όσον αφορά το μέλλον τους, καθώς το επιχειρηματικό κλίμα φαίνεται σημαντικά ισχυρότερο σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια και ξεπερνά για πρώτη φορά τον μέσο όρο της ΕΕ. Η πρόσβαση σε χρηματοδότηση έχει επίσης βελτιωθεί αισθητά, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Το ισχυρό οικονομικό κλίμα συμβαδίζει με την προθυμία των Ελλήνων ξενοδόχων να προχωρήσουν σε αύξηση των προσλήψεων, από τις υψηλότερες στην Ευρώπη.

Την ίδια ώρα, οι Έλληνες επιχειρηματίες δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση του προσωπικού τους – μεγαλύτερη σε σύγκριση με τους Ευρωπαίους συναδέλφους τους – ενώ παρουσιάζουν σημαντικό ενδιαφέρον για την τεχνητή νοημοσύνη. Η γενική διάθεση των Ελλήνων ξενοδόχων χαρακτηρίζεται από αισιοδοξία και πρόοδο, με το συντριπτικό ποσοστό του 85% των ερωτηθέντων να αναμένει ανάπτυξη στο εγγύς μέλλον. Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, και σύμφωνα με τα προηγούμενα ευρήματα του Βαρόμετρου, οι ξενοδοχειακές αλυσίδες τείνουν να εκφράζουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και πρόθεση για επενδύσεις σε σύγκριση με τα ανεξάρτητα και εναλλακτικά καταλύματα.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε σήμερα στο πλαίσιο ενημερωτικής συνάντησης ο Alessandro Callari, Regional Manager της Booking.com, μεγάλη πρόκληση για τις επιχειρήσεις του κλάδου αποτελεί η υιοθέτηση τεχνολογίας. Από την έρευνα προέκυψε ότι δυο στους τρεις ξενοδόχους παρουσιάζουν το υψηλό κόστος υλοποίησης ως κύριο εμπόδιο για την υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών και τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο πολλοί είναι διατεθειμένοι να υιοθετήσουν την τεχνητή νοημοσύνη, αναγνωρίζοντας τα πιθανά οφέλη, ιδιαίτερα στο μάρκετινγκ και την επικοινωνία. Σε όλες τις εφαρμογές της, οι περισσότεροι τη θεωρούν χρήσιμη έναντι εκείνων που τη βρίσκουν λιγότερο αποτελεσματική

Ερωτηθείς σχετικά με τη δυναμική που παρουσιάζει η χώρα μας ως τουριστικός προορισμός, ο κ. Callari σημείωσε ότι η Ελλάδα παραμένει ισχυρή και εξήγησε ότι οι αγορές που τροφοδοτούν τον ελληνικό τουρισμό, δηλαδή Γερμανία, Γαλλία και Πολωνία συνεχίζουν να δείχνουν θετική πορεία.

Στα Traveller Review Awards 2026, η Ελλάδα αναδεικνύεται ως κορυφαίος προορισμός φιλοξενίας, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της φήμη για υψηλού επιπέδου τουριστικές υπηρεσίες. Ξεχωριστή διάκριση λαμβάνει η Ήπειρος, η οποία συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο φιλόξενες περιοχές παγκοσμίως για το 2026, χάρη στο αυθεντικό της τοπίο και τη ζεστή υποδοχή των κατοίκων της. Συνολικά, 71.230 συνεργάτες στην Ελλάδα βραβεύτηκαν, βασισμένοι σε περισσότερες από 6,3 εκατομμύρια αξιολογήσεις ταξιδιωτών, με μέσο όρο βαθμολογίας 9,3/10 — έναν από τους υψηλότερους διεθνώς. Η διάκριση αυτή αντικατοπτρίζει τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών και την αφοσίωση στην ποιότητα. Παράλληλα, αναγνωρίζεται η ποικιλομορφία των καταλυμάτων, από διαμερίσματα και βίλες μέχρι ξενοδοχεία και κάμπινγκ, που συνθέτουν ένα πλούσιο και πολυδιάστατο τουριστικό τοπίο. Η Ελλάδα συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας προορισμός που συνδυάζει φυσική ομορφιά, πολιτισμό και αυθεντική φιλοξενία, προσελκύοντας επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

Την ίδια στιγμή, τα δεδομένα αναζήτησης για το Πάσχα 2026 αποκαλύπτουν αυξημένο ενδιαφέρον για εγχώριους προορισμούς όπως Κέρκυρα, Ναύπλιο, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα, Ναύπακτος, Βόλος, Ερμούπολη και Χανιά. Παράλληλα οι Έλληνες ταξιδιώτες αναζητούν διεθνείς προορισμούς όπως Ρώμη, Παρίσι, Κωνσταντινούπολη, Λονδίνο, Βουδαπέστη, Βιέννη, Βαρκελώνη, Μιλάνο και Βενετία. Σημαντική είναι η ζήτηση για την Ελλάδα από αγορές όπως η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Πολωνία και οι ΗΠΑ.

Η Booking.com δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά από το 2008, με γραφείο στην Αθήνα και ομάδα 40 εργαζομένων, υποστηρίζοντας περισσότερους από 100.000 συνεργάτες σε όλη τη χώρα. Η Ελλάδα αποτελεί στρατηγική αγορά, με υψηλό δυναμισμό και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.

