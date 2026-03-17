Κίνηση ματ από Optima – Εξαγοράζει την Euroxx

Η Optima Bank προχωρά στην εξαγορά της Euroxx ΑΕΠΕΥ, σύμφωνα με πληροφορίες του -, σε μια κίνηση που ενισχύει τη θέση της στον χώρο των επενδυτικών υπηρεσιών και της κεφαλαιαγοράς. Το τίμημα σύμφωνα με πληροφορίες δεν αποκλείεται να προσεγγίσει τα 80 εκατ. ευρώ.

Η Euroxx θεωρούνταν «πολύφερνη νύφη», καθώς –σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς– είχε προσελκύσει ενδιαφέρον και από συστημική τράπεζα, γεγονός που υπογραμμίζει την αξία του πελατολογίου και της δραστηριότητάς της.

Σημειώνεται ότι στο μετοχικό της σχήμα κυριαρχούν ο Τζουζέππε Τζιάνο με ποσοστό 36,12% και ο Γιώργος Πολίτης με 27,15%, στοιχείο που αποτυπώνει και τη μέχρι σήμερα ισχυρή μετοχική της βάση.

Με το deal, η Optima Bank επιδιώκει να διευρύνει το αποτύπωμά της στο brokerage και να αποκτήσει πρόσβαση σε πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες για θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές.