Μηνύματα Γεραπετρίτη από Βερολίνο: Νέο «όχι» σε εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο – «Η ΕΕ να σταθεί στο ύψος της»

Του Στέφανου Νικολαΐδη

Σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να εμπλακεί στρατιωτικά στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έστειλε από το Βερολίνο ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μετά τη συνάντησή του με τον Γερμανό ομόλογό του Γιόχαν Βάντεφουλ.

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ υπογράμμισε ότι βασική προτεραιότητα της Αθήνας παραμένει η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και των Ελλήνων ναυτικών, εν μέσω της κλιμακούμενης κρίσης στον Περσικό Κόλπο και των κινδύνων στο Στενό του Ορμούζ. Όπως υπογράμμισε, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να διαχειριστεί πρωτόγνωρες καταστάσεις και να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων, τονίζοντας πως η ασφάλεια της ηπείρου είναι αδιαίρετη.

Απαντώντας σε ερώτηση για πιθανή συμμετοχή της Ελλάδας σε στρατιωτική επιχείρηση, στον απόηχο και σχετικών πιέσεων από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο κ. Γεραπετρίτης ήταν κατηγορηματικός. Η Ελλάδα, όπως τόνισε, δεν προτίθεται να εμπλακεί στον πόλεμο, επισημαίνοντας ωστόσο ότι ήδη συμμετέχει στην ευρωπαϊκή επιχείρηση «Ασπίδες» για την προστασία της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα. «Για εμάς προτεραιότητα είναι η ασφάλεια των ναυτικών μας και των ελληνικών πλοίων που βρίσκονται στην περιοχή», ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και ιδίως το Ιράν να σεβαστούν το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

«Αιχμές» για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας

Ο υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απειλή στη διέλευση πλοίων από το Στενό του Ορμούζ είναι μη ανεκτή, υπογραμμίζοντας ότι από το συγκεκριμένο σημείο διακινείται περίπου το 1/4 της παγκόσμιας ροής πετρελαίου.

Όπως σημείωσε, η Ελλάδα έχει ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, επιδιώκοντας μια συνολική και διαρκή λύση.

Απέρριψε, μάλιστα, την προοπτική αποσπασματικών συμφωνιών μεμονωμένων κρατών για τη διέλευση πλοίων, τονίζοντας ότι απαιτείται μια ευρύτερη διεθνής συνεννόηση «υπό τη σκέπη των διεθνών οργανισμών».

Σε επίπεδο κοινών δηλώσεων, οι δύο υπουργοί Εξωτερικών απηύθυναν έκκληση για άμεση αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας ότι η επίλυση των διαφορών πρέπει να αναζητηθεί μέσω της διπλωματίας.

Ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε ότι ο σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο και στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών αποτελεί θεμελιώδη αρχή για τη διεθνή ασφάλεια, ενώ τόνισε ότι οι επιπτώσεις της σύγκρουσης επεκτείνονται στην ενέργεια, τις εφοδιαστικές αλυσίδες και την επισιτιστική ασφάλεια.

Μηνύματα για Ανατολική Μεσόγειο και Κύπρο

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη γεωπολιτική σημασία της Ανατολικής Μεσογείου, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα αναμένει από εταίρους όπως η Γερμανία να επιδείξουν αλληλεγγύη στις ευαίσθητες ισορροπίες της περιοχής.

Παράλληλα, επανέλαβε τη στήριξη της Αθήνας προς την Κύπρο, ενώ καταδίκασε τις επιθέσεις κατά ελληνικών εμπορικών πλοίων, προειδοποιώντας και για περιβαλλοντικούς κινδύνους στη Μεσόγειο.

Στο ευρωπαϊκό πεδίο, ο Έλληνας υπουργός τόνισε ότι η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει στρατηγική προτεραιότητα, με έμφαση στα Δυτικά Βαλκάνια, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα επιδιώκει να δώσει νέα δυναμική στην ευρωπαϊκή προοπτική της περιοχής ενόψει και της ελληνικής προεδρίας το 2027.

Σε ερώτηση για ενδεχόμενη ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ, σημείωσε ότι η Ελλάδα θα στηρίξει τις επιλογές της Λευκωσίας, υπογραμμίζοντας ότι η διεύρυνση ενισχύει τη συνοχή και την ανθεκτικότητα των συμμαχιών.

Ανησυχία για μεταναστευτικές ροές

Αναφερόμενος στο μεταναστευτικό, ο κ. Γεραπετρίτης εξέφρασε ανησυχία για ενδεχόμενη αύξηση των ροών λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι η Ελλάδα, ως χώρα πρώτης υποδοχής, χρειάζεται την έμπρακτη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη.

Υπογράμμισε ότι η φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί βασική προτεραιότητα, ενώ τόνισε την ανάγκη αντιμετώπισης των βαθύτερων αιτιών της μετανάστευσης, όπως οι συγκρούσεις και η αστάθεια σε περιοχές της Αφρική.

Τέλος, ο υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για ιδιαίτερα θετικό επίπεδο στις σχέσεις Ελλάδας–Γερμανίας, σημειώνοντας ότι οι δύο χώρες επιδιώκουν περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας σε τομείς όπως η οικονομία, η ενέργεια και η μετανάστευση.

Όπως τόνισε, η σημερινή συγκυρία επιβεβαιώνει τη σημασία της ελληνογερμανικής συνεργασίας σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων.

