Μπαχτσελί:-Άγκυρα-και-Τεχεράνη-μοιράζονται-το-ίδιο-όραμα,-κοινή-η-μοίρα-μας-με-Ιερουσαλήμ-και-Δαμασκό

Η Άγκυρα και η Τεχεράνη μοιράζονται το ίδιο όραμα, ανέφερε σε δηλώσεις του ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί, πρόεδρος του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης και κυβερνητικός εταίρος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, χαρακτηρίζοντας μάλιστα ως «κοινή» τη μοίρα της Άγκυρας με αυτήν της Ιερουσαλήμ και της Δαμασκού.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Η συνεχιζόμενη αιματοχυσία από τη σιωνιστική-ιμπεριαλιστική μηχανή πολέμου και δολοφονίας, όπως και η μετατροπή του ισλαμικού κόσμου σε αρένα πολέμου και συγκρούσεων, δεν είναι μόνο ένας βάναυσος και καταστροφικός φαύλος κύκλος, αλλά και ένα αφόρητο παράδειγμα μονόπλευρης σκληρότητας. Η Άγκυρα και η Τεχεράνη μοιράζονται το ίδιο όραμα. Η μοίρα της Άγκυρας, της Βαγδάτης και της Δαμασκού, καθώς και της Ιερουσαλήμ και της Γάζας, συγκλίνουν στο ίδιο κοινό έδαφος».

Sozcu: Κίνηση της Ελλάδας κατά των βαλλιστικών πυραύλων της Τουρκίας

Στο μεταξύ, σύμφωνα και με τον Μανώλη Κωστίδη, για κίνηση της Ελλάδας για αντιπυραυλική ασπίδα εναντίον της Τουρκίας κάνει λόγο σε δημοσίευμά της η εφημερίδα Sozcu.

Όπως σημειώνει η εφημερίδα, οι ακτές του Αιγαίου θα εξοπλιστούν με το σύστημα Sky Defender το οποίο υποστηρίζεται και με την τεχνητή νοημοσύνη. «Η πρόκληση της Ελλάδας θα προχωρήσει περισσότερο. Η Ελλάδα αγοράζει το σύστημα από την Thales για να δημιουργήσει σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης εναντίον των τουρκικών βαλλιστικών πυραύλων. Το συγκεκριμένο σύστημα θα αντιμετωπίζει τους βαλλιστικούς πυραύλους και τα drone και αναμένεται να ενταχθεί στην Ασπίδα του Αχιλλέα».

