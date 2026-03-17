Νέα-άνοδος-πτωχεύσεων-στη-Γερμανία-το-2025

Πτωχεύσεις ρεκόρ σε επίπεδο δωδεκαετίας σημειώθηκαν το 2025 στη Γερμανία λόγω της οικονομικής κρίσης. Κατά τη διάρκεια της περυσινής χρονιάς, τα αρμόδια δικαστήρια κατέγραψαν 24.064 εταιρικές πτωχεύσεις, 10,3% περισσότερες από το 2024, δείχνουν τα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας. Μόνο τον Δεκέμβριο σημειώθηκε αύξηση σχεδόν 14% σε σχέση με πρόπερσι.

«Το 2025 ήταν μια εξαιρετικά αδύναμη χρονιά για τη Γερμανία», δηλώνει ο Φόλκερ Τράιερ, επικεφαλής αναλυτής της Ένωσης Γερμανικών Βιομηχανικών και Εμπορικών Επιμελητηρίων (DIHK). «Κατά μέσο όρο, υποβάλλονταν στη Γερμανία μια πτώχευση κάθε 20 λεπτά». Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θέτει σε ακόμα μεγαλύτερο κίνδυνο την ήδη εύθραυστη κατάσταση.

«Οι αυξανόμενες τιμές ενέργειας και ο φόβος περαιτέρω διαταραχών στις αλυσίδες εφοδιασμού ασκούν πρόσθετη πίεση σε πολλές εταιρείες», προσθέσει ο αναλυτής της DIHK.

Αύξηση πτωχεύσεων 20% το 2023, αλλά και το 2024

Ο αριθμός των εταιρικών πτωχεύσεων είχε ήδη αυξηθεί πάνω από 20% τόσο το 2023, όσο και το 2024. Σε σύγκριση με αυτά τα στοιχεία, η αύξηση επιβραδύνθηκε πέρυσι. «Το 2014 ο αριθμός των εταιρικών πτωχεύσεων ήταν κατάτι υψηλότερος από ό,τι το 2025, με συνολικά 24.085 περιπτώσεις», σημειώνουν τα στατιστικά στοιχεία.

Ωστόσο, δεν έχουν καταρριφθεί παλαιότερα αρνητικά ρεκόρ. Κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2009, ο αριθμός των πτωχεύσεων στη Γερμανία έφτασε τις 32.687.

Όλο συχνότερα αντιμετωπίζουν αδυναμία να ανταπεξέλθουν στις οικογενειακές τους υποχρεώσεις και ιδιωτικά νοικοκυριά. Σύμφωνα με την γερμανική στατιστική υπηρεσία το 2025 καταγράφηκαν 77.219 πτωχεύσεις ιδιωτών. 8,4% περισσότερες από ό,τι την προπερασμένη χρονιά.

Συγκρατημένη αισιοδοξία για το 2026

Οι απαιτήσεις των πιστωτών από εταιρικές πτωχεύσεις ανήλθαν σε περίπου 47,9 δισεκατομμύρια ευρώ το 2025. Είναι σημαντικά λιγότερες από τα 58,1 δισεκατομμύρια του προηγούμενου έτους. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι υπήρξαν περισσότερες πτωχεύσεις μεγάλων επιχειρήσεων το 2024. Πέρυσι σημειώθηκαν 69 πτωχεύσεις ανά 10.000 εταιρείες. Οι τομείς που επλήγησαν περισσότερο ήταν οι μεταφορές, η αποθήκευση, η εστίαση και οι κατασκευές.

Η Ομοσπονδιακή Ένωση Γερμανικών Συνεταιριστικών Τραπεζών (BVR) είναι συγκρατημένα αισιόδοξη ότι ο αριθμός των πτωχεύσεων θα περιοριστεί φέτος σε συμβολικό και όχι σε ουσιαστικό επίπεδο. Ωστόσο, αυτό εξαρτάται από τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν καθώς και από την εξέλιξη των τιμών ενέργειας.

- Deutsche Welle