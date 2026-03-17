Ντεμπούτο-για-τη-capital-tankers-του-Β.-Μαρινάκη-στο-Όσλο

Ντεμπούτο στο Χρηματιστήριο του Όσλο έκανε σήμερα η μετοχή της Capital Tankers, στην οποία διατηρεί συμμετοχή ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η εισαγωγή αυτή ακολουθεί την ολοκλήρωση της μεγαλύτερης άντλησης κεφαλαίων από ναυτιλιακή εταιρεία στην ιστορία του Χρηματιστηρίου του Όσλο και μία από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε 500 εκατ. δολάρια. Με βάση τα τελικά αντληθέντα κεφάλαια, η συναλλαγή καταγράφεται ως το μεγαλύτερο ναυτιλιακό IPO των τελευταίων 20 ετών, καθώς και ένα από τα μεγαλύτερα των τελευταίων πέντε ετών σε όρους κεφαλαιοποίησης, υπογραμμίζοντας την ισχυρή εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στο στρατηγικό πλάνο και τις προοπτικές της Capital Tankers.

Το - σημειώνει, ωστόσο, ότι ο τίτλος της ναυτιλιακής (CAPT) κατέγραψε απώλειες έως και 12% στις 118 κορόνες ανά μετοχή στο ντεμπούτο της στο χρηματιστήριο της πρωτεύουσας της Νορβηγίας, επικαλούμενο τις διαταραχές που έχει προκαλέσει στην παγκόσμια μεταφορά και προμήθεια πετρελαίου το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η κεφαλαιοποίηση της Capital Tankers ανέρχεται σε περίπου 2 δισ. δολάρια. Ποσοστό 26% του μετοχικού κεφαλαίου κατανεμήθηκε στο επενδυτικό κοινό, με έμφαση σε μακροπρόθεσμους θεσμικούς επενδυτές, ενώ η Capital Maritime & Trading διατηρεί ποσοστό 74%.

Η Capital Tankers Corp., προϊόν απόσχισης από την Capital Maritime & Trading Corp., αποτελεί ένα «pure play» στον κλάδο των crude tankers.

Η εταιρεία διαθέτει στόλο 30 δεξαμενόπλοιων, εκ των οποίων τα 9 βρίσκονται ήδη σε λειτουργία, ενώ 21 είναι υπό κατασκευή, με προγραμματισμένες παραδόσεις μεταξύ 2026 και 2028. Η εταιρεία διατηρεί επίσης δικαιώματα (options) για επιπλέον 13 πλοία, εκ των οποίων τα 11 είναι VLCCs.

Ξεχωρίζοντας για τον φιλικό προς το περιβάλλον και τεχνολογικά προηγμένο στόλο της, η Capital Tankers διαθέτει πλοία εξοπλισμένα με τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις, συμπεριλαμβανομένων 18 πλοίων με κινητήρες LNG dual-fuel.