Ουσιαστική-η-πρόταση-του-Ιράν-στη-Γενεύη,-το-deal-ήταν-εφικτό,-είπε-Βρετανός-διπλωμάτης-που-συμμετείχε-στις-συνομιλίες

Ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας της Βρετανίας, Τζόναθαν Πάουελ, συμμετείχε στις τελικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και εκτίμησε ότι η πρόταση της Τεχεράνης για το πυρηνικό της πρόγραμμα ήταν επαρκώς ουσιαστική ώστε να αποτρέψει μια άμεση κλιμάκωση, σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει ο Guardian.

Ο Πάουελ έλαβε μέρος στις κρίσιμες διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στη Γενεύη και, σύμφωνα με πηγές, θεώρησε ότι είχε σημειωθεί πρόοδος, χαρακτηρίζοντας μάλιστα την ιρανική πρόταση «αιφνιδιαστική». Δύο ημέρες μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών και ενώ είχε συμφωνηθεί νέος γύρος τεχνικών διαβουλεύσεων στη Βιέννη, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ προχώρησαν σε επίθεση κατά του Ιράν.

Η παρουσία του Πάουελ στις συνομιλίες επιβεβαιώθηκε από τρεις διαφορετικές πηγές, με μία εξ αυτών να αναφέρει ότι βρισκόταν στην κατοικία του πρέσβη του Ομάν στη Γενεύη ως σύμβουλος, αντανακλώντας ανησυχίες για την έλλειψη τεχνικής επάρκειας της αμερικανικής πλευράς, η οποία εκπροσωπούνταν από τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, και τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ.

Οι δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν καλέσει στη Γενεύη τον γενικό διευθυντή της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA), Ραφαέλ Γκρόσι, για τεχνική υποστήριξη, με τον Κούσνερ να τονίζει αργότερα ότι διέθεταν «βαθιά κατανόηση των κρίσιμων ζητημάτων». Ωστόσο, ειδικοί στον πυρηνικό τομέα επεσήμαναν ότι οι τοποθετήσεις του Γουίτκοφ περιείχαν σοβαρά σφάλματα.

Ο Πάουελ, με μακρά εμπειρία στη διαμεσολάβηση, συνοδευόταν από ειδικό του βρετανικού υπουργικού γραφείου, ενώ Δυτικός διπλωμάτης ανέφερε ότι «υπήρχε περιθώριο συμφωνίας, αλλά το Ιράν δεν είχε ακόμη καλύψει πλήρως ζητήματα, όπως οι επιθεωρήσεις του ΟΗΕ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις».

Πρώην αξιωματούχος που ενημερώθηκε για τις συνομιλίες σημείωσε ότι η αμερικανική πλευρά δεν είχε μαζί της τεχνική ομάδα και βασίστηκε στον Γκρόσι, κάτι που δεν δικαιολογούσε ο ρόλος του. Αντίθετα, η βρετανική αποστολή εντυπωσιάστηκε από τις ιρανικές προτάσεις, τις οποίες θεώρησε σημαντική πρόοδο, αν και όχι ολοκληρωμένη συμφωνία, εκτιμώντας ότι θα ακολουθούσε νέος γύρος διαπραγματεύσεων.

Οι συνομιλίες αυτές επρόκειτο να συνεχιστούν στη Βιέννη τη Δευτέρα 2 Μαρτίου, ωστόσο δεν πραγματοποιήθηκαν, καθώς οι ΗΠΑ και το Ισραήλ είχαν ήδη εξαπολύσει την επίθεση δύο ημέρες νωρίτερα.

Η εμπλοκή του Πάουελ στις διαπραγματεύσεις εξηγεί εν μέρει την επιφυλακτική στάση του Λονδίνου απέναντι στην αμερικανική επίθεση, γεγονός που έχει επιβαρύνει τις σχέσεις Ηνωμένου Βασιλείου – ΗΠΑ. Η βρετανική πλευρά δεν διαπίστωσε σαφή στοιχεία άμεσης απειλής από το Ιράν προς την Ευρώπη ούτε ενδείξεις ότι η Τεχεράνη βρισκόταν κοντά στην απόκτηση πυρηνικού όπλου.

Αντίθετα, το Λονδίνο φέρεται να θεώρησε την επίθεση πρόωρη και μη σύννομη, καθώς ο Πάουελ εκτιμούσε ότι υπήρχε ακόμη περιθώριο για διπλωματική λύση. Το γραφείο του πρωθυπουργού αρνήθηκε να σχολιάσει την παρουσία του στις συνομιλίες.