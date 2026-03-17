Ο πόλεμος στον Κόλπο προκαλεί κατάρρευση της οικονομικής εμπιστοσύνης στη Γερμανία. Τον Μάρτιο, ο δείκτης οικονομικών προσδοκιών ZEW μειώθηκε κατακόρυφα κατά 58,8 μονάδες -σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα- υποχωρώντας στις -0,5 μονάδες, όπως ανέφερε το Κέντρο Ευρωπαϊκής Οικονομικής Έρευνας με έδρα το Μάνχαϊμ.

«Οι οικονομολόγοι ανέμεναν μια πολύ λιγότερο έντονη πτώση στις 39,2 μονάδες, αλλά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να κλιμακώνεται, οι ανησυχίες για τη γερμανική οικονομία αυξάνονται», γράφει η Handelsblatt. Το βαρόμετρο του ZEW βασίζεται σε τακτικές έρευνες αναλυτών και επενδυτών.

«Η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε μαζική άνοδο των τιμών της ενέργειας και προκαλεί αυξανόμενες πληθωριστικές πιέσεις», σχολίασε ο πρόεδρος του Κέντρου, Ακίμ Βάμπαχ, προσθέτοντας ότι οι ειδικοί στις χρηματοπιστωτικές αγορές είναι επιφυλακτικοί ως προς το αν ο πόλεμος θα τερματιστεί σύντομα.

Το σοκ της ενέργειας

«Μετά από μια ισχυρή ανάκαμψη στις αρχές του έτους, οι προσδοκίες για τη γερμανική οικονομία κατέρρευσαν τον Μάρτιο», αναφέρει το Κέντρο Ευρωπαϊκής Οικονομικής Έρευνας. «Η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή αυξάνει τις τιμές της ενέργειας και δημιουργεί αυξανόμενες πληθωριστικές πιέσεις. Το μέγεθος των επιπτώσεων θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια και την ένταση της σύγκρουσης. Ωστόσο, οι ειδικοί της χρηματοπιστωτικής αγοράς είναι επιφυλακτικοί ότι η σύγκρουση θα τερματιστεί σύντομα». Οι σχετικές δραστικές αυξήσεις στις τιμές του αργού πετρελαίου και του φυσικού αερίου επηρεάζουν αρνητικά αυτή την εξέλιξη, σύμφωνα με την τελευταία μηνιαία έκθεση του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών και Ενέργειας.

«Η διαδικασία ανάκαμψης παραμένει εύθραυστη υπό το πρίσμα των εξωτερικών κινδύνων. Υπάρχει κίνδυνος οπισθοδρόμησης της αναμενόμενης οικονομικής ανάκαμψης. Αυτό εξαρτάται από τη διάρκεια της σύγκρουσης, και συγκεκριμένα «το de facto κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ και τις πιθανές μακροπρόθεσμες διαταραχές στην παραγωγική ικανότητα πετρελαίου και φυσικού αερίου εκεί», εξήγησε το υπουργείο. Η οικονομία είχε ήδη χάσει τη δυναμική της στις αρχές του 2026, αφού είχε ανακάμψει στα τέλη του 2025.

Μείωση των προβλέψεων για ανάκαμψη

Το σοκ των τιμών της ενέργειας απειλεί να καθυστερήσει σημαντικά την ανάκαμψη της γερμανικής οικονομίας, τονίζει ο Μαρκ Σάτενμπεργκ, οικονομολόγος της Deutsche Bank Research. «Έχουμε μειώσει την πρόβλεψή μας για την ανάπτυξη στην Γερμανία στο 1% για το 2026», προσθέτει ο Γερμανός οικονομολόγος.

Οι ειδικοί δεν αναμένουν πάντως ότι η ανάκαμψη της γερμανικής οικονομίας θα σταματήσει εντελώς. Ιδιαίτερα υπό το πρίσμα των κυβερνητικών μέτρων τόνωσης, όπως οι δαπάνες εκατοντάδων δισεκατομμυρίων για την άμυνα και τις υποδομές, η Deutsche Bank διατηρεί την πρόβλεψή της για ανάπτυξη 1,5% για το 2027.

Οι εταιρείες και οι καταναλωτές συχνά αντιδρούν στην αυξανόμενη αβεβαιότητα με μια απλή στρατηγική: «περιμένουμε και θα δούμε». Ο χρόνος θα δείξει – αυτό πιθανώς σκέφτονται πολλοί επενδυτές και καταναλωτές αυτές τις μέρες, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για επέκταση της παραγωγικής ικανότητας, ενεργειακά αποδοτικές ανακαινίσεις ακινήτων ή μεγάλες αγορές από τα νοικοκυριά.

Εκτεταμένη αβεβαιότητα

Η αβεβαιότητα είναι πάντως μεγάλη μεταξύ των πολιτών. Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση του Forsa, το 53% των Γερμανών πολιτών που συμμετείχαν στην έρευνα πιστεύουν ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να οδηγήσει σε παγκόσμια οικονομική κρίση λόγω ελλείψεων στον ενεργειακό εφοδιασμό και αυξανόμενων τιμών πετρελαίου.

«Ο πόλεμος στον Κόλπο απειλεί να ξεφύγει από τον έλεγχο, καθώς οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιδιώκουν αποφασιστικά την ηγεμονία στον αραβικό κόσμο και τη Δυτική Ασία – μια ηγεμονία που συνδέει την ισραηλινή εδαφική επέκταση με τον έλεγχο των καθεστώτων σε όλη την περιοχή από τις ΗΠΑ», λένε Ευρωπαίοι διπλωμάτες. «Ο απώτερος στόχος είναι ένα Μεγάλο Ισραήλ, που θα έχει απέναντί του, υπάκουες αραβικές και ισλαμικές κυβερνήσεις, απογυμνωμένες από κάθε γνήσια κυριαρχία – συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου του πώς και πού θα εξάγουν το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο».

«Αυτή είναι μια ψευδαίσθηση», υποστηρίζει ο Αμερικανός οικονομολόγος και καθηγητής στο Κολούμπια, Τζέφρι Σακς, σε άρθρο του στην Berliner Zeitung. «Καμία χώρα στην περιοχή δεν θέλει το Ισραήλ να ενεργεί ανεξέλεγκτα, σκοτώνοντας αμάχους σε όλη την περιοχή, καταστρέφοντας τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, εισβάλλοντας στον Λίβανο, και βομβαρδίζοντας αδιακρίτως την Τεχεράνη. Καμία χώρα δεν θέλει τις εξαγωγές υδρογονανθράκων της υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο των ΗΠΑ. Ο πόλεμος θα τελειώσει μόνο όταν η παγκόσμια αποστροφή για την αμερικανική και ισραηλινή επιθετικότητα αναγκάσει αυτές τις χώρες να υποχωρήσουν. Διαφορετικά, αντιμετωπίζουμε μια Μέση Ανατολή που θα βυθιστεί στις φλόγες και μια παγκόσμια ενεργειακή και οικονομική κρίση άνευ προηγουμένου στη σύγχρονη ιστορία. Ο πόλεμος θα μπορούσε εύκολα να κλιμακωθεί σε μια παγκόσμια πυρκαγιά, ουσιαστικά σε έναν Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο», υποστηρίζει ο Τζέφρι Σακς.