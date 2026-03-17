Σε-θέση-«μάχης»-οι-ελληνικές-τράπεζες-στο-συνέδριο-της-morgan-stanley

Παράλληλα, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 241,3 εκ. ευρώ. Οι πωλητές οδήγησαν το ΓΔ σε αρνητικό έδαφος και περί τις 12μμ καταγράφηκε το χαμηλό ημέρας στις 2110 μονάδες. Η αντίδραση των αγοραστών με οδηγό δεικτοβαρείς τίτλους (Helleniq Energy, ΔΕΗ, ΕΕΕ, Aegean) επανέφερε το ΓΔσε θετικό έδαφος με το υψηλό ημέρας να καταγράφεται μετά τις 4μμ στις 2149 μονάδες καθώς η τιμή του πετρελαίου brent υποχωρούσε, για να κλείσει στις δημοπρασίες λίγο χαμηλότερα. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,733% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να κινούνται ανοδικά. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+0,09%) κατέγραψε οριακά κέρδη με την Πειραιώς (+0,99%) να υπεραποδίδει αλλά την Alpha (-0,66%) να διαφοροποιείται. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η ΔΕΗ (+2,58%), η Helleniq Energy (+4%), η ΕΕΕ (+1,25%), το ΔΑΑ (+1,69%), η Κύπρου (+1,42%), η Aegean (+2,30%) αλλά και η ACAG (+4,23%). Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η Credia (-3,82%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-1,37%), η Lamda (-1,28%), η ΕΛΧΑ (-1,66%), ο ΟΠΑΠ (-1,82%), η Cenergy (-4,61%) και ο Τιτάν (-1,57%). Απολογιστικά, 53 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 56 εκείνων που υποχώρησαν. Οι εταιρείες Trade Estates και Bylot ανακοινώνουν σήμερα τα ετήσια αποτελέσματά τους. Οι διεργασίες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ είναι σε πλήρη εξέλιξη οδηγώντας σε υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου με τους χρηματιστηριακούς δείκτες να αντιστρέφουν την πτωτική τους πορεία.

Ξεκινάει σήμερα στο Λονδίνο το συνέδριο της Morgan Stanley με τις ελληνικές τράπεζες να καλούνται να πείσουν τους διεθνείς επενδυτές πως ο πόλεμος δεν θα επηρεάσει την πορεία τους