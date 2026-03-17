Σε-κλοιό-πιέσεων-για-το-Στενό-του-Ορμούζ

«Δεν έχουμε πρόθεση να εμπλακούμε στον πόλεμο». Με τη φράση αυτή, που ειπώθηκε χθες στις βρυξέλλες από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και στην Αθήνα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, η κυβέρνηση έστειλε το μήνυμα των προθέσεών της αναφορικά με τη συζήτηση που κυριαρχεί το τελευταίο διήμερο και αφορά την ανάπτυξη μιας διεθνούς δύναμης συνοδείας πλοίων στο Στενό του Ορμούζ.

«Δεν υπάρχει ζήτημα εμπλοκής της χώρας μας σε επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ. Η χώρα μας συμμετέχει στην επιχείρηση «Ασπίδες». Η επιχείρηση «Ασπίδες» είναι γεωγραφικά προσδιορισμένη στην Ερυθρά Θάλασσα και δεν αφορά τα Στενά του Ορμούζ. Στην επιχείρηση αυτή συμμετέχουν σήμερα πλοία μόνο από την Ελλάδα και την Ιταλία. Και ποιος είναι ο στόχος της επιχείρησης αυτής; Είναι η φύλαξη, η προστασία των πλοίων. Αυτή είναι η εμπλοκή της Ελλάδας» υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Η δήλωση της Υπατης Εκπροσώπου της Ε.Ε., Κάγια Κάλας, χθες, μετά το πέρας του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες, δίνει το στίγμα του ευρύτερου προβληματισμού και της απροθυμίας της Ε.Ε. να εμπλακεί σε μια διαδικασία που δεν έχει συγκεκριμένο πλαίσιο και είναι άδηλο το πως μπορεί να εξελιχθεί. Η κ. Κάλας ανέφερε ότι υπάρχει διάθεση και επιθυμία να ενισχυθεί η επιχείρηση «Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά «προς το παρόν δεν υπάρχει καμία διάθεση για αλλαγή της εντολής της».

Η επιχείρηση «Ασπίδες», όπως επαναλαμβάνουν το τελευταίο διήμερο κυβερνητικές και διπλωματικές πηγές στην Αθήνα, έχει πολύ συγκεκριμένη εντολή, η οποία αφορά το γεωγραφικό πλαίσιο εντός του οποίου αναπτύσσεται και τον σκοπό της. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι μια απόφαση για επέκταση του εύρους δραστηριοποίησης των δυνάμεων που συμμετέχουν σε αυτή, προϋποθέτει την τροποποίηση της εντολής και αυτό συνεπάγεται μια σύνθετη διαδικασία λήψης αποφάσεων και από τα εθνικά κοινοβούλια κρατών – μελών. Μια δύσκολη και απαιτητική στη διαχείρισή της κατάσταση για τις πολιτικές ηγεσίες.

Το θέμα αναμένεται ότι θα απασχολήσει και τη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, πολύ περισσότερο εάν ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να πιέζει, ζητώντας εμπλοκή της Ευρώπης. Τα μηνύματα που εκπέμπουν μια σειρά από ευρωπαϊκές πρωτεύουσες είναι αρνητικά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Είναι έντονος ο προβληματισμός, καθώς δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο, κανένας οδικός χάρτης για τον σκοπό των πολεμικών επιχειρήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, για τη διάρκεια και το εύρος τους, κάτι που συνεπάγεται ότι είναι απρόβλεπτη η επόμενη μέρα.

Η ευρωπαϊκή θέση, όπως αποτυπώθηκε στις δηλώσεις της Κάγια Κάλας, δείχνει να δικαιώνει τη στάση της Αθήνας, που επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της για την επιχείρηση «Ασπίδες», στο πλαίσιο που ήδη αυτή λειτουργεί. Παράλληλα, η ελληνική πλευρά στη συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη παρουσιάζει τα δεδομένα της μέχρι τώρα ενεργοποίησης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, με την παροχή αμυντικής συνδρομής στην Κύπρο, την ανταπόκριση στο αίτημα της Βουλγαρίας για παροχή αντιαεροπορικής κάλυψης και με την ανάπτυξη Patriot στην Κάρπαθο για την κάλυψη μιας μεγάλης περιοχής.

Το θέμα ανάπτυξης μιας δύναμης για τη συνοδεία πλοίων στο Στενό του Ορμούζ έχει μπει στο τραπέζι και από την πλευρά της Γαλλίας, όπως είχε αποκαλύψει από την Κύπρο την προηγούμενη εβδομάδα ο Εμανουέλ Μακρόν. Και τότε η Αθήνα έσπευσε να διαψεύσει ότι υπάρχει οποιοδήποτε σενάριο ελληνικής συμμετοχής.

Το ερώτημα είναι αν οι διαδοχικές αρνήσεις που διατυπώθηκαν από τη συντριπτική πλειοψηφία των ευρωπαϊκών πρωτευουσών θα αρκέσουν ή αν οι πιέσεις για πιο ενεργή εμπλοκή της Ευρώπης στις πολεμικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν.

