Σε-υψηλά-3,5-ετών-οι-τιμές-του-πετρελαίου

Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έκλεισαν την Τρίτη στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τρεισήμισι ετών, καθώς συνεχίζονται οι αρνητικές απαντήσεις στην έκκληση των ΗΠΑ για βοήθεια στην ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ.

Το αμερικανικό αργό αυξήθηκε στα 95,63 δολάρια το βαρέλι και το Brent κατά 2,59% στα 102,81 δολάρια το βαρέλι, υποστηριζόμενο από τις ιρανικές επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που διατήρησαν στα ύψη τους φόβους για τα -ούτως ή άλλως συμπιεζόμενα- επίπεδα της παγκόσμιας προσφοράς. Την ίδια στιγμή, το πέρασμα στο Ορμούζ παραμένει σε μεγάλο βαθμό κλειστό.

Περιγράφοντας το κλίμα στην αγορά, ο Stephen Innes, (SPI Asset Management) δηλώνει στο Market Watch: «Οι traders προσπαθούν να αποτιμήσουν το πετρέλαιο κοιτάζοντας μέσα από ένα ‘θολό παράθυρο’, όπου οι μικρές ροές μέσω των Στενών, τα ελλιπή δεδομένα και οι μεταβαλλόμενες πολιτικές εξελίξεις εμφανίζονται ταυτόχρονα στην αγορά».