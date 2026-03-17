Σε φάση προσεκτικής ισορροπίας το ΧΑ – Ενεργειακά και μάκρο δίνουν τον τόνο

Η συνεδρίαση της Δευτέρας (16/3) στο ελληνικό χρηματιστήριο χαρακτηρίστηκε από έντονη μεταβλητότητα, με την αγορά να καταφέρνει τελικά να ανατρέψει τις πρωινές απώλειες χάρη σε στοχευμένες αγορές κυρίως στον κλάδο της ενέργειας και του τουρισμού.

Οι μετοχές των ΕΛΠΕ και της ΔΕΗ ηγήθηκαν της αντίδρασης, ενώ ο τραπεζικός κλάδος παρέμεινε αδύναμος, περιορίζοντας το εύρος της ανόδου. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.138,14 μονάδες με άνοδο 0,26%, ο τραπεζικός δείκτης στις 2.315,27 μονάδες (+0,09%), ο FTSE25 στις 5.423,64 μονάδες (+0,26%) και ο FTSEM στις 2.657,78 μονάδες (+0,12%), με τον τζίρο να διαμορφώνεται στα 241,3 εκατ. ευρώ.

Σε τεχνικό επίπεδο, ο Γενικός Δείκτης διατήρησε τη στήριξη στις 2.123 μονάδες και αντέδρασε μετά την αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, με κρίσιμη ζώνη υπέρβασης τις 2.166–2.210 μονάδες. Ο FTSE25 έκλεισε πάνω από τις 5.397 μονάδες, παρουσιάζοντας σταδιακή σταθεροποίηση, ενώ η επόμενη σημαντική ζώνη αντίστασης εντοπίζεται μεταξύ 5.500 και 5.620 μονάδων. Ο τραπεζικός δείκτης παραμένει οριακά πάνω από τους δύο κινητούς μέσους όρους 200 ημερών, κοντά στις 2.264 μονάδες, χωρίς σαφή βελτίωση της τάσης.

Το μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει κρίσιμο, με την αγορά να αναμένει την απόφαση του MSCI στις 31 Μαρτίου για πιθανή αναβάθμιση της Ελλάδας, ενώ στις 20 Μαρτίου συμπίπτουν το triple witching και το rebalancing των δεικτών FTSE και Stoxx. Στις αλλαγές του Stoxx περιλαμβάνονται η μετακίνηση της ΕΤΕ στη Large Cap κατηγορία, των Μυτιληναίος και Βιοχάλκο στη Mid Cap, της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επίσης στη Mid Cap, καθώς και των ΟΤΕ και Jumbo στην κατηγορία EM Mid.

Σε επίπεδο εταιρικών εξελίξεων, η Trade Estates ΑΕΕΑΠ παρουσίασε ισχυρή αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας για το 2025, με καθαρά κέρδη αυξημένα κατά 66,1% στα 39,9 εκατ. ευρώ και FFO ενισχυμένα κατά 44,3% στα 22,0 εκατ. ευρώ, ενώ τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 51,9 εκατ. ευρώ (+12,3%).

Η BYLOT κατέγραψε επίσης δυναμική ανάπτυξη, με έσοδα 520,6 εκατ. ευρώ (+35,5%) και προσαρμοσμένο EBITDA 184,6 εκατ. ευρώ (+41,2%), κυρίως λόγω της εξαγοράς της Bally’s International Interactive που ενίσχυσε τη διεθνή της παρουσία.

Η ΠΑΠ σημείωσε αύξηση κύκλου εργασιών κατά 21% στα 79,9 εκατ. ευρώ, με ώθηση από τα επώνυμα προϊόντα και τις εξαγωγές, ενώ τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 11,4 εκατ. ευρώ (+8%) και τα καθαρά κέρδη στα 6,2 εκατ. ευρώ (+18%).

Στην Aktor, το δυνητικό ποσοστό της οικογένειας Γκότση μέσω της Castellano διαμορφώνεται στο 22,96%, ενώ για την Τιτάν η Optima διατηρεί σύσταση αγοράς με τιμή-στόχο τα 64,2 ευρώ, προσβλέποντας σε αποτελέσματα-ρεκόρ το 2025.

Η Profile συνεχίζει να διατηρεί ενεργό τον πυλώνα εξαγορών, χωρίς ωστόσο ώριμες συμφωνίες προς το παρόν, ενώ σημαντικές εισηγμένες και τραπεζικά στελέχη συμμετέχουν στο συνέδριο της Morgan Stanley στο Λονδίνο.

Παράλληλα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει ζητήσει ενημέρωση από τις εισηγμένες για τις επιπτώσεις της σύρραξης στη Μέση Ανατολή.

Στο διεθνές περιβάλλον, οι ευρωπαϊκές αγορές ανέκαμψαν μετά την υποχώρηση των τιμών του αργού πετρελαίου, ενώ θετική ήταν η αντίδραση και στις ΗΠΑ για τον ίδιο λόγο.

Στην Ασία επικράτησαν μικτές τάσεις, με την Κίνα να ανακοινώνει καλύτερα του αναμενομένου στοιχεία, καθώς οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 2,8% και η βιομηχανική παραγωγή κατά 6,3%, αν και καταγράφεται επιβράδυνση σε σχέση με το 2025.

Σημαντική εξέλιξη αποτελεί και η πρόταση εξαγοράς της Commerzbank από την UniCredit ύψους 35 δισ. ευρώ, ενώ στο γεωπολιτικό πεδίο ενδέχεται να καθυστερήσει συνάντηση μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας λόγω επιχειρήσεων στο Ιράν.

Στις αγορές εμπορευμάτων, το πετρέλαιο υποχώρησε, με το Brent στα 100,4 δολάρια και το WTI στα 95,3 δολάρια, μετά από ενδείξεις αποκλιμάκωσης στην περιοχή του Ορμούζ και σχετική χαλάρωση των περιορισμών στις ιρανικές ροές. Το φυσικό αέριο (TTF) διαμορφώθηκε στα 51 ευρώ/MWh, παραμένοντας ευμετάβλητο λόγω επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές.

Ο χρυσός κινήθηκε κοντά στα 5.000 δολάρια και το ασήμι στα 80 δολάρια, με αυξημένη μεταβλητότητα.

Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις διαμορφώθηκαν στο 4,24% για τις ΗΠΑ, 2,97% για τη Γερμανία, 3,66% για τη Γαλλία και 3,72% για την Ελλάδα, παραμένοντας σε σχετικά υψηλά επίπεδα λόγω πληθωριστικών πιέσεων, ενώ η ισοτιμία ευρώ/δολαρίου κινήθηκε στο 1,14 ενόψει της συνεδρίασης της ΕΚΤ.

Τέλος, η αγορά στρέφει την προσοχή της στα αποτελέσματα χρήσης 2025, με τις ανακοινώσεις των ΟΤΟΕΛ στις 18 Μαρτίου και των ΔΕΗ, Τιτάν, ΛΑΒΙ και ΜΟΤΟ στις 19 Μαρτίου, καθώς και στις επερχόμενες αξιολογήσεις της ελληνικής οικονομίας από τη Scope στις 20 Μαρτίου, την S&P στις 24 Απριλίου και τη Fitch στις 8 Μαΐου.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Κύκλος Χρηματιστηριακή παρατηρεί ότι η αγορά παραμένει σε φάση προσεκτικής ισορροπίας, με τις ενεργειακές εξελίξεις και τα επερχόμενα γεγονότα (rebalancing, αξιολογήσεις, κεντρικές τράπεζες) να καθορίζουν τον βραχυπρόθεσμο τόνο.