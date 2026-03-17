«Στραβοπάτημα»-για-τη-capital-tankers-του-Β.-Μαρινάκη-στην-πρεμιέρα-της-στο-Όσλο

Με το «αριστερό» έκανε το ντεμπούτο της στο Χρηματιστήριο το Όσλο η μετοχή της Capital Tankers την Τρίτη, καθώς το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχει διαταράξει την παγκόσμια μεταφορά και τις αγορές πετρελαίου. Η εταιρεία, με την υποστήριξη της Capital Maritime & Trading του Βαγγέλη Μαρινάκη, συγκέντρωσε περίπου 4,2 δισ. νορβηγικές κορώνες (440 εκατ. δολάρια) μέσω της δημόσιας προσφοράς για τη χρηματοδότηση νέων πλοίων.

Ο τίτλος της ναυτιλιακής (CAPT) κατέγραψε απώλειες έως και 12% στις 118 κορώνες ανά μετοχή στο ντεμπούτο της στο χρηματιστήριο της πρωτεύουσας της Νορβηγίας. Το κόστος της μεταφοράς πετρελαίου έχει εκτοξευθεί στα ύψη μετά την αμερικανο-ισραηλινή επίθεση κατά του Ιράν, οδηγώντας σε κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, μιας βασικής πλωτής οδού για το πετρέλαιο.

Η Capital Tankers κατέχει εννέα ιστιοφόρα και έχει προγραμματίσει 21 νεότευκτα πλοία για παράδοση μεταξύ 2026 και 2028, καθώς επικεντρώνεται στη μεταφορά πετρελαίου σε όλο τον κόσμο, όπως υπογραμμίζει το -, διατηρώντας παράλληλα δικαιώματα προαίρεσης για 13 ακόμη πλοία από την CMTC μέχρι το τέλος του έτους. Με την εισαγωγή της στο Όσλο, η Capital Tankers θα αποκτήσει πρόσβαση σε επενδυτές του χρηματιστηρίου που είναι εξοικειωμένοι με τις αγορές εμπορευμάτων και τις αποτιμήσεις πλοίων.

Μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες όπως η Frontline, η Hafnia και η Wallenius Wilhelmsen είναι εισηγμένες στο Όσλο, με τις μετοχές ορισμένων εταιρειών να διαπραγματεύονται και στις ΗΠΑ. Η Capital Tankers εξετάζει το ενδεχόμενο για διπλή είσοδο στις ΗΠΑ και να αναβαθμίσει τον ρόλο στο ταμπλό των εισηγμένων της νορβηγικής πρωτεύουσας, όπως έχει ξεκαθαρίσει.

Ο ισχυρός άνδρας της ελληνικής ναυτιλίας που έχει στη διάθεσή του περιουσία 7 δισ. δολαρίων σύμφωνα με το Forbes, απηύθυνε έκκληση για άμεση δράση στα Στενά του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας τον κίνδυνο που διατρέχουν οι ναυτικοί και οι παγκόσμιες ενεργειακές ροές. Σε άρθρο γνώμης του στη βρετανική Telegraph, τόνισε ότι η διακοπή της διέλευσης πετρελαίου, LNG και λιπασμάτων έχει σοβαρές οικονομικές και ανθρωπιστικές συνέπειες, ενώ η περιοχή έχει μετατραπεί σε επικίνδυνο πεδίο στρατηγικής αντιπαράθεσης.

Ο ιδιοκτήτης των «ερυθρόλευκων» κάλεσε σε συντονισμένη συνεργασία μεταξύ των μεγάλων πλοιοκτητών, των χωρών του Κόλπου και των ΗΠΑ, με στόχο την ασφαλή διέλευση των πλοίων και την αποκατάσταση της ροής ενέργειας. Υπογράμμισε ότι ο ιδιωτικός ναυτιλιακός τομέας είναι έτοιμος να αναλάβει πρωτοβουλίες, αξιοποιώντας τη χωρητικότητα των στόλων του και θέτοντας σε προτεραιότητα την προστασία των ανθρώπινων ζωών και τη σταθερότητα των παγκόσμιων αγορών.