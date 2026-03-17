«Ταύρος» για τη Eurobank η Jefferies – Αυξάνει την τιμή στόχο

Σε αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για τη Eurobank προχώρησε ο οίκος Jefferies διατηρώντας τη σύσταση buy και αυξάνοντας περαιτέρω την τιμή στόχο για τη μετοχή της τράπεζας.

Σε αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για τη Eurobank προχώρησε ο οίκος Jefferies διατηρώντας τη σύσταση buy και αυξάνοντας περαιτέρω την τιμή στόχο για τη μετοχή της τράπεζας. Η Jefferies προβλέπει ότι η τράπεζα θα ενισχύσει την απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTBV) στο 17% έως το 2028, στηριζόμενη σε ένα διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο με παρουσία σε τρεις βασικές δραστηριότητες και γεωγραφικές αγορές.

Παράλληλα, εκτιμά ότι οι υψηλότερες αποδόσεις θα επιτρέψουν αυξημένες διανομές προς τους μετόχους, που σωρευτικά την περίοδο 2026-2028 θα προσεγγίσουν το 25% της κεφαλαιοποίησης (αύξηση 75% σε σχέση με την προηγούμενη τριετία). Η επενδυτική τράπεζα διατηρεί σύσταση «buy» και αυξάνει την τιμή-στόχο στα 5 ευρώ (από 4,90 ευρώ), παρά τη μικρή υποβάθμιση των εκτιμήσεων για τα κέρδη ανά μετοχή κατά 3%, λόγω υψηλότερων επενδυτικών δαπανών.

Για το 2026 προβλέπει συνολικό payout 55%, που αυξάνεται στο 60% το 2027-2028, με κατανομή 60% σε μερίσματα και 40% σε επαναγορές ιδίων μετοχών. Σε όρους αποτίμησης, η μετοχή εκτιμάται ότι διαπραγματεύεται με P/TBV περίπου 1x και P/E 6x για το 2028. Επίπεδα που κρίνονται άκρως ελκυστικά για προβλεπόμενο ROTE κοντά στο 17%.