Τεχνολογία και αυτοκινητοβιομηχανία «οδήγησαν» την άνοδο στις αγορές Ασίας – Ειρηνικού

Οι περισσότερες αγορές σε Ασία και Ειρηνικό κατέγραψαν άνοδο την Τρίτη (17/3), καθώς οι μετοχές των αυτοκινητοβιομηχανιών και της τεχνολογίας ενισχύθηκαν μετά την ανακοίνωση της Nvidia για ισχυρές προβλέψεις εσόδων για τα βασικά της τσιπ, καθώς και νέες συνεργασίες με αυτοκινητοβιομηχανίες της περιοχής.

Αναλυτικά, οι κατασκευαστές μνημών SK Hynix, που προμηθεύει την Nvidia με τσιπ μνήμης, και η Samsung Electronics, μακροχρόνιος συνεργάτης της Nvidia, κατέγραψαν άνοδο άνω 3% και 4% αντίστοιχα. Αυτό συνέβη αφού ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Jensen Huang, δήλωσε ότι αναμένει παραγγελίες για τα τσιπ Blackwell και Vera Rubin να φτάσουν το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια έως το 2027, κατά τη διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου προγραμματιστών της εταιρείας τη Δευτέρα (16/3).

Η TSMC της Ταϊβάν, η μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής ημιαγωγών στον κόσμο και παραγωγός των προηγμένων AI GPU της Nvidia, ενισχύθηκε επίσης κατά 1%.

Οι μετοχές των αυτοκινητοβιομηχανιών Hyundai Motor, Nissan Motor και Isuzu, καθώς και των κινεζικών BYD και Geely, σημείωσαν άνοδο μετά την ανακοίνωση της Nvidia ότι συνεργάζεται με αυτές τις εταιρείες στο πλαίσιο της ανάπτυξης αυτόνομων οχημάτων.

Η Hyundai Motor ενισχύθηκε κατά 4,74%, ενώ οι Nissan Motor και Isuzu κατέγραψαν άνοδο άνω του 2% και 1,66% αντίστοιχα. Η BYD κέρδισε 2,96%, ενώ η Geely σημείωσε άνοδο 5%.

Οι επενδυτές αξιολόγησαν επίσης τις εξελίξεις στον πόλεμο στο Ιράν, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να εξετάζει το ενδεχόμενο να καθυστερήσει τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ «κατά περίπου έναν μήνα» λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ επρόκειτο να ταξιδέψει στην Κίνα στα τέλη Μαρτίου.

Όσον αφορά την κίνηση των αγορών τώρα, ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας σημείωσε άνοδο 0,36% στις 8,614.30 μονάδες. Η κεντρική τράπεζα της χώρας αύξησε την Τρίτη τα βασικά επιτόκια για δεύτερη συνεχόμενη φορά στο 4,1%. Η αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης ήταν σύμφωνη με τις εκτιμήσεις των αναλυτών που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters και έρχεται καθώς ο πληθωρισμός στην Αυστραλία παραμένει πάνω από το ανώτατο όριο του 3% που έχει θέσει η κεντρική τράπεζα.

Στον αντίποδα, ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 σημείωσε μικρή πτώση 0,22% κλείνοντας στις 53,630.50 μονάδες.

Αντίθετα, ο Kospi της Νότιας Κορέας κατέγραψε άνοδο 1,63% στις 5,640.48 μονάδες, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq ενισχύθηκε κατά 1,53%. Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ αυξήθηκε κατά 0,1% στις 25,881.50 μονάδες, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας κατέγραψε πτώση 0,85% στις 4,049.91 μονάδες.