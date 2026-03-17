Τι-συμβαίνει-με-τη-(μελλοντική)-αξιοποίηση-της-έκτασης-του-αεροδρομίου-«Ν.-Καζαντζάκης»-στην-Κρήτη

Θολό τοπίο επικρατεί για την ώρα ως προς την ωρίμανση μελετών και εξελίξεων αναφορικά με την μελλοντική, όταν μεταφερθεί η υποδομή στο Καστέλι, αξιοποίηση της έκτασης των 2-2,5 χιλ. στρεμμάτων. Τι ανέφερε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας στη Βουλή για τα επόμενα βήματα.

Η αξιοποίηση της έκτασης του παλιού αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο της Κρήτης, επιφάνειας άνω των 2.000 στρεμμάτων, εκτιμάται από την αγορά ότι θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σημαντικό real estate project, όταν βέβαια ολοκληρωθεί και τεθεί σε εμπορική λειτουργία (από το 2028 ίσως). Το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι Ηρακλείου είχε παλιά χαρακτηριστεί ως ένα «μικρό Ελληνικό» (σε σχέση με τα 6 εκατ. τ.μ. της επένδυσης της Lamda στην Αττική με τις mega αναπτύξεις).

Με όρους, όμως, που θα προσφέρουν το μέγιστο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για την τοπική κοινωνία και την οικονομία του νησιού, κι ενώ παλιότερα είχαν ακουστεί διάφορα για μίγμα χρήσεων και αναπτύξεων, ακόμα και για συσχέτισή του με το μοντέλο των πρότυπων προτάσεων (που έκτοτε «πάγωσε» συνολικά).

Η αξιοποίηση έχει συναντήσει καθυστερήσεις λόγω ιδιοκτησιακών μπερδεμάτων και διεκδικήσεων μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και του ΤΑΙΠΕΔ, καθώς ο Δήμος επιδιώκει να έχει λόγο στη διαμόρφωση της έκτασης. Σημαντικό μέρος της έκτασης ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ενώ έκταση διαθέτει και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Παράλληλα, εκκρεμεί περαιτέρω διερεύνηση και για το υπόλοιπο τμήμα, μια και, όπως έχουμε αναφέρει, το ιδιοκτησιακό έδειχνε «μπερδεμένο», με τον τοπικό Δήμο να διεκδικεί, βάσει παλιότερων αναφορών, σχεδόν το 1/3 της έκτασης.

Πάντως, και εξ όσων προκύπτει από όσα ανέφερε στη Βουλή ο κ. Γιώργος Κώτσηρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, δεν φαίνεται να υπάρχει σημαντική ωριμότητα σε επίπεδο εξελίξεων αν και διαφαίνεται κινητικότητα για να υπάρξει το επόμενο διάστημα επιχειρηματικό σχέδιο και να προχωρήσει ο πολεοδομικός σχεδιασμός πριν την προκήρυξη του διαγωνισμού. Να σημειωθεί ότι στην περιοχή ήδη προχωρά και μια μεγάλη ανάπτυξη – επένδυση (Dimand) στην έκταση 345 στρεμμάτων στις Γούρνες με μικτή χρήση (εμπορικές, γραφεία, τουρισμό κ.α., συν πρόβλεψη για καζίνο).

Η ερώτηση του Μαμουλάκη και η απάντηση του ΥΠΟΙΚ

Ειδικότερα, ο τομεάρχης Οικονομικών & Ανάπτυξης Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, βουλευτής Ηρακλείου, Χάρης Μαμουλάκης, επανήλθε στο ζήτημα της αξιοποίησης της έκτασης του αεροδρομίου Ηρακλείου, «Νίκος Καζαντζάκης», υποβάλλοντας σχετική ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, για το μοντέλο αξιοποίησης της έκτασης που, όπως σημειώθηκε, μπορεί και να ανέρχεται σε αξία στο 1,4 δισ. ευρώ.

Απάντηση έδωσε ο κ. Κώτσηρας. Όπως, μεταξύ άλλων, ανέφερε, «είναι πράγματι ένα σοβαρό θέμα, που θα αλλάξει ριζικά τα δεδομένα στην πόλη του Ηρακλείου και συνολικά στην Κρήτη. Εδώ υπάρχει λοιπόν ανάγκη να προχωρήσει ο πολεοδομικός σχεδιασμός και το επιχειρηματικό πλάνο, προκειμένου αυτό να φορά στο σύνολο των κατοίκων και των πολιτών της Κρήτης. Μετά τη συνεδρίαση της κυβερνητικής επιτροπής το 2022, το έργο αυτό περιήλθε στο PPF του Υπερταμείου.

Σε αυτό το πλαίσιο, περιλαμβάνονται: η μελέτη εναλλακτικών χρήσεων και η επιλογή της βέλτιστης λύσης για την αξιοποίηση της έκτασης, η αποσαφήνιση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, η δημιουργία διοικητικής δομής και ο προσδιορισμός του στρατηγικού προσανατολισμού του χώρο».

Να αναφέρουμε ότι ως δικαιούχος ορίστηκε το υπ. Υποδομών και Μεταφορών και αυτό θα αναθέσει το έργο. Στις 21 Μαΐου 2024, ορίστηκε το PPF ως αρμόδιο για την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας προκειμένου να υλοποιηθούν οι παραπάνω δράσεις.

«Για την εκπόνηση λοιπόν, της μελέτης σκοπιμότητας σε επόμενο στάδιο, το PPF προέβη στην επιλογή νομικού και τεχνικού συμβούλου με αντικείμενο της εκτελεστικής σύμβασης με αντικείμενο την πλήρη αποσαφήνιση και αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης της έκτασης, από νομικής και τεχνικής πλευράς για λογαριασμό του ΥΠΟΜΕ και η δημιουργία ενός ενιαίου νομικού και τεχνικού πλάνου ωρίμανσης, δηλαδή ενός οδικού χάρτη. Αυτά διαβιβάστηκαν τον Δεκέμβριο του 2024 και τον Μάρτιο του 2025 στο ΥΠΟΜΕ

Τώρα πλέον το ΥΠΟΙΚ συμμετέχει πιο ενεργά σε αυτή τη διαδικασία, προκειμένου να αξιοποιηθεί με τον νομικά και τεχνικά βέλτιστο τρόπο η έκταση, επ’ ωφελεία των πολιτών, του δήμου κλπ. Μετά την πρώτη μελέτη, παίρνουμε πρωτοβουλία για να υπάρξει το επόμενο διάστημα επιχειρηματικό σχέδιο και να προχωρήσει ο πολεοδομικός σχεδιασμός πριν την προκήρυξη του διαγωνισμού», σημείωσε ο υφυπουργός.

Κ. Πιερρακάκης: Ένα «μικρό Ελληνικό» στην έκταση – Συμμετοχή τοπικών κοινωνιών

Την εκτίμηση ότι το παλιό αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο μπορεί να εξελιχθεί σε ένα νέο «μικρό Ελληνικό» διατύπωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο συνέδριο «Greece Talks, Crete Forward: Experience, Culture & Connection», για τις υποδομές στην Κρήτη. Υπογράμμισε ακόμη, όπως αναφέρονταν σε τοπικά μέσα, ότι η χώρα διαθέτει πλέον και μηχανισμούς και τεχνογνωσία για να υλοποιεί μεγάλα projects ταχύτερα και αποτελεσματικότερα. Σε αυτό το πλαίσιο, χαρακτήρισε κρίσιμης σημασίας την αξιοποίηση της έκτασης του παλιού αεροδρομίου στο Ηράκλειο, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια περιοχή περίπου 2.000 στρεμμάτων, η οποία μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα για την πόλη και συνολικά για την Κρήτη.

Ο ίδιος, μιλώντας προ ημερών στην τηλεόραση του ΚΡΗΤΗ TV, και σε σχέση με την αξιοποίηση του χώρου του αεροδρομίου «Ν. Καζαντζάκης», ανέφερε ότι «δεν μπορεί να γίνει αυτή η συζήτηση χωρίς τις τοπικές κοινωνίες και χωρίς την τοπική αυτοδιοίκηση. Σίγουρα, πρέπει να δούμε ποιος είναι ο βέλτιστος σχεδιασμός που μπορεί να γίνει. Ήδη υπάρχει ένα πρώτο πλάνο, ήδη υπάρχουν κάποια πρώτα σχέδια του ΤΑΙΠΕΔ. Θέλει πολεοδομικό σχεδιασμό, θέλει επιχειρηματικό πλάνο. Το νησί το ίδιο, οι πολίτες του νησιού, η αυτοδιοίκηση, οι τοπικοί άρχοντες, οι τοπικές αρχές και όλοι μαζί πρέπει να αποφασίσουμε, πώς ακριβώς θα γίνει η δομή, ο σχεδιασμός αυτού του συγκεκριμένου project.

Ο στόχος εδώ θα είναι να πάμε να το κάνουμε, όσο πιο γρήγορα γίνεται, όσο πιο στοχευμένα γίνεται και με το μεγαλύτερο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για κάθε κάτοικο του νησιού και για την οικονομία του νησιού. Και είμαι πολύ αισιόδοξος ότι αυτό μπορεί να πετύχει».