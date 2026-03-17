Υπεγράφη-η-Συλλογική-Σύμβαση-Εργασίας-στον-επισιτισμό-τουρισμό-και-στην-αρτοποιία

Aπό την 1η Απριλίου 2026, οι εργαζόμενοι τόσο στον επισιτισμό όσο και στα αρτοποιεία θα καλύπτονται στο σύνολό τους από τις δύο κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που υπογράφηκαν.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) η συνάντηση εργοδοτών και εργαζομένων με θέμα τη σύναψη νέας Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στον επισιτισμό-τουρισμό και στην αρτοποιία.

Όπως ανακοινώθηκε, στη συνάντηση συμμετείχαν η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) και η ΓΣΕΒΕΕ ως τριτοβάθμιες οργανώσεις και η Ομοσπονδία Εργαζομένων Επισιτισμού-Τουρισμού (ΠΟΕΕΤ), η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ) και η Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος (ΟΑΕ), οι οποίες, με βάση την πρόσφατη Κοινωνική Συμφωνία, έχουν καταλήξει στη συνυπογραφή των κλαδικών συμβάσεων, ώστε να επεκταθούν στο σύνολο των εργαζομένων των κλάδων.

Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων σε έναν από τους πιο σημαντικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, ενόψει και της νέας τουριστικής περιόδου, με βασικό στόχο τη διασφάλιση αξιοπρεπών αμοιβών, σταθερών εργασιακών σχέσεων και καλύτερων συνθηκών εργασίας για τους εργαζόμενους στον επισιτισμό και στον τουρισμό.

Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καββαθάς, ανέφερε ότι υλοποιείται στην πράξη η συμφωνία-πλαίσιο που συνυπέγραψαν οι εθνικοί κοινωνικοί εταίροι και το υπουργείο Εργασίας, που πλέον αποτελεί νόμο του κράτους.

Όπως είπε, Aπό την 1η Απριλίου 2026, οι εργαζόμενοι τόσο στον επισιτισμό όσο και στα αρτοποιεία θα καλύπτονται στο σύνολό τους από τις δύο κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που υπογράφηκαν.

«Αποδεικνύεται έμπρακτα ότι, όταν υπάρχει πραγματική βούληση για ουσιαστικό κοινωνικό διάλογο, τα αποτελέσματα είναι απτά, καλύπτοντας τόσο την πλευρά των εργαζομένων όσο και εκείνη των εργοδοτών», σημείωσε ο κ. Καββαθάς, επισημαίνοντας ότι μια κλαδική σύμβαση δεν διασφαλίζει μόνο τα δικαιώματα των εργαζομένων, αλλά προστατεύει και τους εργοδότες από τον αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, δήλωσε ότι το αποτέλεσμα αυτής της συμφωνίας καλύπτει το σύνολο των εργαζομένων στους κλάδους του επισιτισμού και της αρτοποιίας.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Παναγόπουλος, περισσότεροι από 50 Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας περιλαμβάνονται στη σύμβαση, «γεγονός που αναδεικνύει την ευρεία της εφαρμογή, η οποία, σύμφωνα με εκτιμήσεις, μπορεί να αφορά πάνω από 510.000 εργαζόμενους».

«Η προσπάθεια αυτή οδηγεί στη δημιουργία Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας που θεμελιώνονται στη βάση του κοινωνικού διαλόγου. Οι συμβάσεις αυτές θα διαθέτουν πλέον μετενέργεια, θα καλύπτουν το σύνολο του κλάδου και θα αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την αποτροπή του αθέμιτου ανταγωνισμού. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που έχει υπογραφεί, μετά την περίοδο των μνημονίων και των δύσκολων ετών που ακολούθησαν», τόνισε ο κ. Παναγόπουλος.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό και στον Τουρισμό, Γεώργιος Χότζογλου, σχολίασε ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στη χώρα. Όπως ανέφερε, ο κλάδος του επισιτισμού αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο εργοδότη στην Ελλάδα, μετά το Δημόσιο, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της συγκεκριμένης συμφωνίας.

Η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδας, Έλσα Κουκουμέρια, χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ιδιαίτερα σημαντική, κάνοντας λόγο για ένα ουσιαστικό ορόσημο. Σύμφωνα με την κ. Κουκουμέρια, επιβεβαιώνεται ότι, μέσα από τον διάλογο και τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, υπάρχει η δυνατότητα επίτευξης βιώσιμων και καλύτερων λύσεων για τους εργαζόμενους.

Η Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδας, όπως τόνισε, επικροτεί κάθε πολιτική και πρωτοβουλία που ενισχύει την απασχόληση, στηρίζει την υγιή επιχειρηματικότητα και συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός καλύτερου μέλλοντος για τους εργαζόμενους.

Ο γενικός γραμματέας της ΓΣΕΕ, Νίκος Φωτόπουλος, δήλωσε ότι, παρόλο που έχει ενστάσεις σχετικά με την ανάμειξη της ΓΣΕΕ στη συνυπογραφή των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, υπέγραψε, για να λάβουν αύξηση οι εργαζόμενοι του κλάδου.