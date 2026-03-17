Όλοι οι νέοι μισθοί στην εστίαση

Σήμερα αναμένεται να πέσουν οι υπογραφές για τη νέα κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας στον επισιτισμό, μια εξέλιξη με άμεσο αποτύπωμα για περίπου 500.000 εργαζόμενους σε εστιατόρια, ταβέρνες, καφέ, μπαρ και επιχειρήσεις εστίασης σε ολόκληρη τη χώρα. Η συμφωνία, σύμφωνα με πληροφορίες, προβλέπει αυξήσεις μισθών σε όλες τις βασικές ειδικότητες του κλάδου και διαμορφώνει νέο μισθολογικό τοπίο για την επόμενη διετία.

Η νέα σύμβαση αφορά την περίοδο 2026–2027 και προβλέπει σωρευτική αύξηση 12%. Το πρώτο στάδιο ενεργοποιείται από την 1η Απριλίου 2026 με αύξηση 8%, ενώ θα ακολουθήσει πρόσθετη αύξηση 4% το 2027. Με τα νέα δεδομένα, ο κατώτατος μισθός στον κλάδο της εστίασης διαμορφώνεται στα 950 ευρώ, ενώ σε ορισμένες ειδικότητες οι αποδοχές αγγίζουν ακόμη και τα 1.100 ευρώ.

Νέες αποδοχές στις βασικές ειδικότητες

Με βάση τις πληροφορίες που συνοδεύουν τη συμφωνία των κοινωνικών εταίρων, οι βασικοί μισθοί διαμορφώνονται ως εξής:

Αρχιμάγειρας: από 1.068,33 ευρώ σε 1.100 ευρώ

Μάγειρας Α’: από 864,05 ευρώ σε 950 ευρώ

Μάγειρας Β’: από 864,05 ευρώ σε 950 ευρώ

Μάγειρας Γ’: από 855,75 ευρώ σε 940 ευρώ

Μπουφετζής, ψήστης, λαντζιέρης: από 855,75 ευρώ σε 940 ευρώ

Μπάρμαν: από 864,05 ευρώ σε 950 ευρώ

Αποθηκάριος: από 864,05 ευρώ σε 940 ευρώ

Πωλητές φαγητών και ταμίες: από 864,05 ευρώ σε 940 ευρώ

Σερβιτόροι: αμοιβή βάσει του άρθρου 54 του Ν. 2224/1994 ή με μισθό 1.050 ευρώ

Βοηθός σερβιτόρου: από 784,30 ευρώ σε 940 ευρώ

Γενικών καθηκόντων: από 819 ευρώ σε 930 ευρώ

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι οι μεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις εντοπίζονται στις χαμηλότερες μισθολογικές κατηγορίες, με πιο χαρακτηριστική την περίπτωση του βοηθού σερβιτόρου, όπου η μεταβολή φθάνει σχεδόν στο 20%. Πρόκειται για μια παρέμβαση που δείχνει ότι επιχειρείται, τουλάχιστον σε ένα πρώτο επίπεδο, να ενισχυθούν ειδικότητες που βρίσκονται επί χρόνια στο χαμηλότερο άκρο της μισθολογικής κλίμακας.

Καθολική εφαρμογή χωρίς επιπλέον διαδικασίες

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά το γεγονός ότι η σύμβαση υπογράφεται από τις εργοδοτικές οργανώσεις του κλάδου και τη ΓΣΕΕ και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα ισχύσει για το σύνολο των εργαζομένων στον επισιτισμό. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι προβλέψεις της θα εφαρμοστούν καθολικά, χωρίς να απαιτηθεί κήρυξή της ως γενικώς υποχρεωτικής από το υπουργείο Εργασίας.

Το στοιχείο αυτό δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στη συμφωνία, καθώς περιορίζει τις γκρίζες ζώνες εφαρμογής και δημιουργεί ενιαίο πλαίσιο αμοιβών σε έναν κλάδο όπου η εποχικότητα, η αδήλωτη εργασία και οι μεγάλες διαφοροποιήσεις στις εργασιακές συνθήκες παραμένουν διαχρονικά ανοιχτές πληγές.

Αυξήσεις και στα επιδόματα

Η νέα μισθολογική βάση δεν επηρεάζει μόνο τις ονομαστικές αποδοχές, αλλά συμπαρασύρει προς τα πάνω και μια σειρά επιδομάτων που υπολογίζονται ως ποσοστό επί του βασικού μισθού. Σε αυτά περιλαμβάνονται το επίδομα προϋπηρεσίας, το επίδομα γάμου, το επίδομα σπουδών, το ανθυγιεινό επίδομα και το επίδομα ταμείου.

Αυτό σημαίνει ότι για πολλούς εργαζόμενους η πραγματική αύξηση στις τελικές αποδοχές θα είναι υψηλότερη από εκείνη που προκύπτει μόνο από τη μεταβολή του βασικού μισθού. Με απλά λόγια, η σύμβαση δεν αλλάζει μόνο τη βάση, αλλά και το συνολικό πακέτο αμοιβής σε αρκετές περιπτώσεις.

Μήνυμα προς μια αγορά που ψάχνει προσωπικό

Η υπογραφή της νέας κλαδικής σύμβασης έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την εστίαση και τον τουρισμό. Καθώς η νέα σεζόν βρίσκεται προ των πυλών, οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να αναζητούν προσωπικό, ενώ οι ελλείψεις σε βασικές ειδικότητες παραμένουν έντονες σε πολλές περιοχές της χώρας.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι συλλογικές συμβάσεις επιστρέφουν στο προσκήνιο ως εργαλείο σταθερότητας, αλλά και ως μηχανισμός ενίσχυσης της ελκυστικότητας του κλάδου. Οι αυξήσεις μισθών, από μόνες τους, δεν αρκούν για να λύσουν όλα τα προβλήματα της αγοράς εργασίας στην εστίαση. Ωστόσο, αποτελούν μια σαφή ένδειξη ότι οι πιέσεις των τελευταίων ετών, τόσο από την πλευρά των εργαζομένων όσο και από την πραγματική δυσκολία στελέχωσης των επιχειρήσεων, αρχίζουν να μεταφράζονται σε πιο απτές παρεμβάσεις.

Σε κάθε περίπτωση, η νέα συμφωνία διαμορφώνει ένα νέο πλαίσιο για έναν από τους μεγαλύτερους και πιο απαιτητικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Το αν θα λειτουργήσει ως ουσιαστικό κίνητρο παραμονής και επιστροφής εργαζομένων στην εστίαση, θα φανεί στην πράξη μέσα στους επόμενους μήνες, όταν η αγορά θα δοκιμαστεί στις πραγματικές της αντοχές.