1st-blue-heritage-summit-thessaloniki:-Εντός-των-επόμενων-μηνών-σε-πλήρη-λειτουργία-το-εργοστάσιο-ΤΝ-«pharos»

Με ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις-ειδήσεις από πλευράς επιχειρήσεων και φορέων στην κατεύθυνση της ανάπτυξης καινοτόμας επιχειρηματικότητας με έμφαση στην πράσινη ανάπτυξη και τη γαλάζια οικονομία συνεχίζονται στη Θεσσαλονίκη οι εργασίες του 1ου Blue Heritage Summit Thessaloniki, με Official Media Partner τον Όμιλο της Ναυτεμπορικής.

Όπως ανακοίνωσε ο σύμβουλος προ-όρασης (foresight advisor) στην Προεδρία της Ελληνικής Κυβέρνησης, Μάριος Δαφνομήλης, το εργοστάσιο Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) «Pharos», το οποίο θα «μαζέψει» σε ένα σημείο το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας και έρευνας και θα δώσει ώθηση στην ελληνική ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα, θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία εντός των επόμενων μηνών. Η Τεχνητή Νοημοσύνη σύμφωνα με τον κ. Δαφνομήλη, φέρνει στη δημόσια διοίκηση απλούστευση διαδικασιών με χρήση δεδομένων, που υπάρχουν άπλετα σε όλους τους φορείς του Δημοσίου και η Δημόσια Διοίκηση καλείται να καθαρίσει το τοπίο (ως προς τα δεδομένα) και να βάλει τα κομμάτια του παζλ στη σωστή θέση, ενώ εκτίμησε πως δεν θα υπάρξει αντικατάσταση του ανθρώπου από την ΤΝ, αλλά μάλλον υποχρεωτική συμβίωση με τα εργαλεία της.

Νέες δράσεις και projects από Faria Renewables, ΕΚΕΤΑ, Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, ΑΖΚ

Ο πρόεδρος και CEO της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης Α.Ε., Τάσος Τζήκας, ανακοίνωσε ότι η Τεχνόπολη μαζί με το ΕΚΕΤΑ που έχτισε τελευταία το νέο κτίριο του στην Τεχνόπολη, συζητούν με ένα από τα πρώτα μη κερδοσκοπικά μη κρατικά Πανεπιστήμια που έχουν πάρει άδεια λειτουργίας ώστε «να μπουν στην Τεχνόπολη», ενώ ο πρόεδρος του ΕΚΕΤΑ, Ευάγγελος Μπεκιάρης, ανακοίνωσε ότι το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης ετοιμάζεται να αποκτήσει παράρτημα στη Σόφια, αξιοποιώντας τις σχετικές επαφές που είχε πρόσφατα κατά την αποστολή στη Σόφια που διοργάνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών-Τομέας Μακεδονίας και Θράκης.

Στο ίδιο μήκος κύματος ο πρόεδρος της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας (ΑΖΚ), Δρ. Παναγιώτης Κετικίδης, τόνισε ότι για το 2026 η ΑΖΚ δίνει βάρος στη λειτουργία στην ΑΖΚ του πρώτου θύλακα Αγροδιατροφής, ενώ ο CEO και Αντιπρόεδρος της Faria Renewables, Δημήτρης Κιντσάκης, γνωστοποίησε ότι η Faria Renewables δημιουργεί ένα Hub νεοφυών εταιρειών από ΑΕΙ, ερευνητικά κέντρα κ.ο.κ.. ώστε να αναπτυχθούν συνεργασίες στον τομέα της ενέργειας και να χρηματοδοτηθούν και να προχωρήσουν νέες ιδέες και εγχειρήματα. Παράλληλα έδωσε έμφαση στις λύσεις που μπορούν να προσφέρουν σε τοπικό επίπεδο οι καινοτόμες επιχειρήσεις όπως λ.χ. η ιδέα που έχει καταθέσει η Faria Renewables για πλωτά φωτοβολταϊκά στον Θερμαϊκό με στόχο τη μείωση της θερμοκρασίας του νερού.

Ένα «πάρα πολύ μεγάλο γεγονός», το οποίο θα ανακοινωθεί πολύ σύντομα και στόχο έχει να αντιμετωπίσει προβλήματα που λειτουργούν ανασταλτικά στην έρευνα και την καινοτομία, πρόκειται να διοργανωθεί στις αρχές του 2027 στη Θεσσαλονίκη, με συμμετοχή και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως ανακοίνωσε ο συνιδρυτής της Beyond Expo και γενικός γραμματέας του Συνδέσμου Οργανωτών και Κατασκευαστών Εκθέσεων Ελλάδος (ΣΟΚΕΕ), Ευάγγελος Παπαχαραλάμπους, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Τον Μάιο, όπως ανακοίνωσε από την πλευρά της η πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου (ΑmCham), Λίτσα Παναγιωτοπούλου, πρόκειται να πραγματοποιηθεί το 5ο συνέδριο Business Τransformation Stories, το οποίο ακολούθως θα φιλοξενηθεί και στη Θεσσαλονίκη. Η κα. Παναγιωτοπούλου τόνισε ακόμη ότι η πραγματική αξία της Τεχνητής Νοημοσύνης εξαρτάται από την ποιότητα της σκέψης του ανθρώπου που τη χρησιμοποιεί, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι «χωρίς κριτική σκέψη δεν γίνεσαι πιο έξυπνος χρησιμοποιώντας την ΤΝ, αλλά πιο γρήγορος. Η ΤΝ μπορεί να επιταχύνει την έρευνα, την ανάλυση πληροφοριών και τη σύνθεση της γνώσης, αλλά δεν μπορεί να αντικαταστήσει την κρίση, την ευθύνη, την εμπειρία και την κατανόηση των σύγχρονων κοινωνικών πλαισίων».