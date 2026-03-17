    Alpha Bank: Αγορά 2,83 εκατ. ιδίων μετοχών έναντι 9,68 εκατ. ευρώ

    Kατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Τράπεζα ενημερώνει ότι κατέχει συνολικά 45.363.176 ίδιες μετοχές, που αντιπροσωπεύουν το 1,9593% του συνόλου των μετοχών της.

    Σε αγορά 2.830.059 ίδιων μετοχών της, με μέση τιμή κτήσης 3,4234 € ανά μετοχή και συνολικό κόστος 9.688.523,30 ευρώ προχώρησε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών η Alpha Bank κατά το διάστημα 09.03.2026 – 13.03.2026.

    Οι ως άνω αγορές αναλύονται ως ακολούθως:

    Kατόπιν των ανωτέρω αγορών, η ΑΛΦΑ ενημερώνει ότι κατέχει συνολικά 45.363.176 ίδιες μετοχές, που αντιπροσωπεύουν το 1,9593% του συνόλου των μετοχών της.

