Bally’s Intralot: Προσαρμοσμένο EBITDA 184,6 εκατ. ευρώ το 2025 – Αύξηση 35,5% στα έσοδα

Τα έσοδα του ομίλου για το δωδεκάμηνο του 2025 ανήλθαν σε 520,6 εκατ. ευρώ με άνοδο 35,5% σε ετήσια βάση.

Προσαρμοσμένο EBITDA (ΑΕΒΙΤDA) στα 184,6 εκατ. ευρώ εμφάνισε για το 2025 η Bally’s Intralot με αύξηση 41,2% σε ετήσια βάση, με το περιθώριο να διαμορφώνεται στο 35,5%, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα για τη δωδεκάμηνη περίοδο με λήξη την 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επιπλέον, τα έσοδα του ομίλου για το δωδεκάμηνο του 2025 ανήλθαν σε 520,6 εκατ. ευρώ με άνοδο 35,5% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της εξαγοράς της Bally’s International Interactive στο δ’ τρίμηνο του 2025.

Στις αρχές Οκτωβρίου, η Intralot S.A. ολοκλήρωσε την εξαγορά της Bally’s International Interactive (BII) έναντι €2,7δις., αποτελούμενη από μετρητά και «νέες μετοχές εισφοράς εις είδος», δημιουργώντας μια από τις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η ενοποίηση της BII προσέθεσε 169,7 εκατ. ευρώ στα Έσοδα του Ομίλου και €68,1 εκατ. στο AEBITDA (40,1% περιθώριο AEBITDA).

Η pro forma απόδοση του ενοποιημένου οργανισμού για τη δωδεκάμηνη περίοδο διαμορφώνεται σε έσοδα €1,086 εκατ. και AEBITDA €430,8 εκατ., που αντιστοιχεί σε περιθώριο 39,7%, εντός των προβλέψεων και των εκτιμήσεων που είχαν δοθεί.

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα του Ομίλου, πλέον των δεσμευμένων καταθέσεων, ανήλθαν σε €244,9 εκατ. στο τέλος του δωδεκαμήνου του 2025.

Ο Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός διαμορφώθηκε στα €1.491,8 εκατ. στο τέλος του 2025, με τον Προσαρμοσμένο Δείκτη Καθαρής Μόχλευσης, σε pro-forma βάση, στo 3,46x.

Η επίδοση των διαδικτυακών δραστηριοτήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά τους δύο πρώτους μήνες του 2026 παρέμεινε ισχυρή και εντός των προσδοκιών, με τα έσοδα από την αρχή του έτους έως τις 28 Φεβρουαρίου να ανέρχονται σε £95,7 εκατ., αυξημένα κατά 11,1% σε σχέση με πέρυσι (Ιανουάριος: £49,4 εκατ., +9,9%; Φεβρουάριος: £46,3 εκατ., +12,4%).

Η διοίκηση προτίθεται να εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή μερίσματος περίπου 30 εκατ. ευρώ από προηγούμενα μη διανεμηθέντα κέρδη, καθώς και, μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων για το εξάμηνο που λήγει την 30η Ιουνίου 2026, τη διανομή προμερίσματος βάσει των εκτιμώμενων αποτελεσμάτων του 2026.

Το 2025 αποτέλεσε έτος μετασχηματισμού για τον Όμιλο, ως αποτέλεσμα της στρατηγικής εξαγοράς και ενοποίηση της BII στο τέταρτο τρίμηνο. Αυτή η συναλλαγή διεύρυνε σημαντικά το μέγεθος των B2C δραστηριοτήτων μας και ενίσχυσε την παρουσία μας στις ρυθμιζόμενες διαδικτυακές αγορές. Τα έσοδα του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 35,5% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα €520,6 εκατ., ενώ το Προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε €184,6 εκατ., καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 41,2%. Η ενοποίηση της BII προσέθεσε €169,7 εκατ. στα έσοδα και €68,1 εκατ. στο Προσαρμοσμένο EBITDA κατά τη διάρκεια του έτους.

Εξαιρουμένης της συνεισφοράς της BII και σε συγκρίσιμη βάση με πέρυσι, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 8,7% και το Προσαρμοσμένο EBITDA κατά 10,9%, κυρίως λόγω των δυσμενών συναλλαγματικών ισοτιμιών και των υψηλότερων πωλήσεων εμπορευμάτων και εσόδων υλοποίησης κατά τη διάρκεια του 2024.

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς τομείς: B2B και B2C. Ο Τομέας B2B παρέμεινε ο βασικός μοχλός κερδοφορίας κατά τη χρήση 2025, συνεισφέροντας περίπου 53,4% στα έσοδα του Ομίλου και 50,6% στο σύνολο του Προσαρμοσμένου EBITDA. Η επίδοση του επιχειρηματικού τομέα υποστηρίχθηκε από ανθεκτική ζήτηση σε αρκετές αγορές και αποτελεσματική διαχείριση κόστους.

Οι δραστηριότητες στις ΗΠΑ συνέχισαν να αποτελούν τη μεγαλύτερη αγορά του τομέα Β2Β, αντιπροσωπεύοντας περίπου 66,5% των εσόδων και το 78,1% του Προσαρμοσμένου EBITDA. Παρά τη μείωση των εσόδων κατά 5,2% σε σχέση με πέρυσι, η επίδοση σε βάση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας παρέμεινε ουσιαστικά σταθερή (-1,1%), με την κερδοφορία να υποστηρίζεται από αποτελεσματικό έλεγχο των λειτουργικών εξόδων, γεγονός που οδήγησε στην αύξηση του Προσαρμοσμένου EBITDA κατά 5,4%.

Οι δραστηριότητες στην Ωκεανία παρουσίασαν ανθεκτική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της χρήσης. Σε βάση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας, η Αυστραλία σημείωσε αύξηση εσόδων της τάξεως του 4,0%, υποστηριζόμενη από σταθερή οργανική ανάπτυξη, ενώ οι B2B δραστηριότητες στην Αργεντινή κατέγραψαν ισχυρή επίδοση με Προσαρμοσμένο EBITDA αυξημένο κατά 22,5% σε ετήσια βάση.

Η Κροατία διατήρησε θετική δυναμική, με αύξηση εσόδων 13,2% σε σχέση με πέρυσι, αντισταθμίζοντας εν μέρει την ασθενέστερη επίδοση στις υπόλοιπες αγορές του κόσμου.

Ο Τομέας B2C επεκτάθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια του έτους έπειτα από την ενοποίηση της BII και συνεισέφερε 46,6% στα έσοδα του Ομίλου και 49,4% στο σύνολο του Προσαρμοσμένου EBITDA.

Στις υφιστάμενες δραστηριότητες, η απόδοση διαφοροποιήθηκε μεταξύ των αγορών. Στην Αργεντινή, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 2,5% σε ετήσια βάση, με το Προσαρμοσμένο EBITDA να αυξάνεται κατά 6,9%, αντικατοπτρίζοντας τη βελτίωση του λειτουργικού περιθωρίου σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Στην Τουρκία, σε τοπικό νόμισμα, η υφιστάμενη αγορά του διαδικτυακού Αθλητικού Στοιχηματισμού επεκτάθηκε περίπου 50% κατά τη διάρκεια του έτους. Ωστόσο, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 21,8% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω αναπροσαρμογής του ποσοστού αμοιβής μας, καθώς και της μετάφρασης των αποτελεσμάτων σε ευρώ. Ο αντίκτυπος στην κερδοφορία μετριάστηκε σε μεγάλο βαθμό από αντίστοιχες μειώσεις στα λειτουργικά κόστη, περιορίζοντας τη μείωση του Προσαρμοσμένου EBITDA σε 4,1%.

