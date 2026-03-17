bank-of-america:-Η-αισιοδοξία-υποχωρεί,-αλλά-δεν-καταρρέει

Ο πόλεμος στο Ιράν οδηγεί τους επενδυτές σε σημαντική αναθεώρηση των προσδοκιών για την ανάπτυξη στην Ευρώπη: μόλις το 29% αναμένει επιτάχυνση (από 74% πριν), ενώ το 54% προβλέπει στασιμότητα.

Η έρευνα του Μαρτίου για τους Ευρωπαίους διαχειριστές κεφαλαίων, που πραγματοποιήθηκε στο αποκορύφωμα των ανησυχιών για τον πόλεμο στο Ιράν, καταγράφει σαφή επιδείνωση του κλίματος.

Οι επενδυτές αναθεώρησαν προς τα κάτω τις προσδοκίες τους για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη, εγκαταλείποντας την αισιοδοξία που επικρατούσε πριν από την έναρξη της σύγκρουσης. Παρότι ο κίνδυνος ύφεσης παραμένει χαμηλός — με το 96% να μη βλέπει ύφεση μέσα στον επόμενο χρόνο — η δυναμική ανάπτυξης έχει εξασθενήσει σημαντικά.

Το ποσοστό όσων αναμένουν επιτάχυνση της οικονομίας μειώθηκε δραστικά, ενώ η πλειονότητα πλέον «βλέπει» στασιμότητα.

Η επιστροφή του στασιμοπληθωρισμού

Την ίδια στιγμή, οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό αυξάνονται έντονα. Το 39% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι ο δομικός πληθωρισμός στην Ευρώπη θα είναι υψηλότερος σε έναν χρόνο — το υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές του 2022.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο στασιμοπληθωρισμός να αποτελεί πλέον το βασικό σενάριο για την οικονομία τους επόμενους μήνες, αντικαθιστώντας το πιο «ιδανικό» σενάριο ισορροπημένης ανάπτυξης (goldilocks), το οποίο σχεδόν εξαφανίζεται.

Οι αγορές κρατούν την ψυχραιμία τους

Παρά τη μεταβολή του μακροοικονομικού σκηνικού, οι αγορές δεν έχουν χάσει πλήρως την αισιοδοξία τους.

Η Ευρώπη θεωρείται ότι υστερεί σε σχέση με άλλες περιοχές λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, με τους επενδυτές να μειώνουν την υπερέκθεσή τους σε ευρωπαϊκές μετοχές. Ωστόσο, εξακολουθεί να αποτελεί τη δεύτερη πιο προτιμώμενη επενδυτική περιοχή.

Η αισιοδοξία για τις ευρωπαϊκές μετοχές έχει περιοριστεί, αλλά δεν έχει εκλείψει: ένα σημαντικό ποσοστό εξακολουθεί να βλέπει περιθώρια ανόδου τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και σε βάθος χρόνου.

Ταυτόχρονα, οι ανησυχίες για γεωπολιτικούς κινδύνους έχουν εκτοξευθεί στην πρώτη θέση των «tail risks» για τις αγορές, ενώ ο πληθωρισμός παραμένει βασικός παράγοντας ανησυχίας.

Τεχνολογία και υλικά στο επίκεντρο

Σε επίπεδο κλάδων, η τεχνολογία επιστρέφει δυναμικά ως ο πιο υπερεκτεθειμένος τομέας στην Ευρώπη, ενώ τα μέσα ενημέρωσης καταγράφουν τη μεγαλύτερη υποεπένδυση.

Οι επενδυτές εκτιμούν ότι τα υλικά θα αποτελέσουν τον κορυφαίο κλάδο σε απόδοση τον επόμενο χρόνο, ακολουθούμενα από την υγεία. Αντίθετα, οι βιομηχανίες υποχωρούν στην κατάταξη των προτιμήσεων.

Παράλληλα, οι κυκλικές μετοχές δεν αναμένεται πλέον να υπεραποδώσουν, ενώ αυξάνεται η προτίμηση σε εταιρείες υψηλής ποιότητας έναντι πιο ριψοκίνδυνων επιλογών.

Συμπέρασμα

Η ευρωπαϊκή αγορά εισέρχεται σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας, με τη γεωπολιτική ένταση να αναδιαμορφώνει τις προσδοκίες. Παρότι η αισιοδοξία έχει περιοριστεί, δεν έχει καταρρεύσει, με τους επενδυτές να παραμένουν επιφυλακτικά θετικοί για την πορεία των αγορών το επόμενο διάστημα.