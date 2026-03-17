HELLENiQ ENERGY: Υψηλό 18 ετών, αμερικανικό βλέμμα και η μεγάλη ενεργειακή σκακιέρα της Ανατολικής Μεσογείου

Ξεκίνησε ως μια κακή μέρα και μετατράπηκε σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα επενδυτικά αφηγήματα της ελληνικής αγοράς τους τελευταίους μήνες. Η «Μαύρη Δευτέρα» της 2ας Μαρτίου 2026, με το διεθνές sell-off να σαρώνει τα χρηματιστήρια, έσπρωξε τη μετοχή της HELLENiQ ENERGY κάτω από τα 8,50 ευρώ. Λίγοι τότε θα μπορούσαν να φανταστούν ότι μέσα σε δύο εβδομάδες η εικόνα θα είχε ανατραπεί πλήρως.

Την Τετάρτη 4 Μαρτίου, μόλις 48 ώρες αργότερα, εμφανίστηκαν στο ταμπλό σταθεροί και επίμονοι αγοραστές που ανέβασαν τη μετοχή στα 9,69 ευρώ — υψηλό εννέα ετών εκείνη τη στιγμή. Η άνοδος δεν σταμάτησε εκεί. Με κλείσιμο στα 9,88 ευρώ, η HELLENiQ ENERGY κατέγραψε επίπεδο που δεν είχε δει από το 2007, δηλαδή πριν από 18 ολόκληρα χρόνια, σημειώνοντας συνολική άνοδο περίπου 14% μέσα σε διάστημα μόλις δύο εβδομάδων.

Ποιος αγοράζει — και τι βλέπει

Το ερώτημα που κυριαρχεί στις αγορές είναι ένα: ποιος αγοράζει και με ποιο σκεπτικό; Σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφορούν στην αγορά, πίσω από αυτή την κίνηση κρύβεται επενδυτικό ενδιαφέρον από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού — και πολλοί αναλυτές δεν το αποσυνδέουν από τις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις.

Η λογική είναι αρκετά εύλογη. Η κοινοπραξία Chevron-HELLENiQ Upstream επιλέχθηκε μετά από διεθνή διαγωνισμό που προκήρυξε το ελληνικό δημόσιο το 2025, με τη Chevron να κατέχει μερίδιο 70% ως εντολοδόχος και την HELLENiQ Upstream μερίδιο 30%. Ταυτόχρονα, η ExxonMobil και η HELLENiQ Energy διατηρούν δικαιώματα έρευνας σε δύο μεγάλες θαλάσσιες περιοχές δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης, ενισχύοντας το αποτύπωμα των μεγάλων αμερικανικών ενεργειακών ομίλων στην ελληνική ΑΟΖ.

Για funds που θέλουν να τοποθετηθούν στην ενεργειακή σκακιέρα της Ανατολικής Μεσογείου, η HELLENiQ ENERGY προσφέρει κάτι σπάνιο: ένα εισηγμένο, ρευστό, κερδοφόρο όχημα με άμεση σύνδεση με τα αμερικανικά ενεργειακά συμφέροντα στην περιοχή.

Δύο κολοσσοί από το Χιούστον και μια ιστορική στιγμή

Η παρουσία αμερικανικών ενεργειακών συμφερόντων στην Ελλάδα έχει αποκτήσει πλέον συστηματικό χαρακτήρα. Η Chevron και η ExxonMobil, ορμώμενες από το Χιούστον του Τέξας και έχοντας στα χαρτοφυλάκια τους αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου 11,1 και 16,9 δισεκατομμύρια βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου αντίστοιχα, έρχονται ουσιαστικά να επιβεβαιώσουν τη γεωπολιτική ισχύ των ΗΠΑ στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Μόνο στην Ελλάδα αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ερευνήσουν το υπέδαφος συνολικής έκτασης περίπου 47.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Τέσσερις θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου εντάσσονται επισήμως στο εθνικό πρόγραμμα ερευνών, με τις πρώτες σεισμικές εργασίες να προγραμματίζονται εντός του έτους. Πέρα από την οικονομική διάσταση, η ενίσχυση του αμερικανικού ενδιαφέροντος, ειδικά για το νότιο Κρητικό πέλαγος, έχει άμεσες γεωπολιτικές προεκτάσεις, λειτουργώντας ως ασπίδα αποτροπής απέναντι σε αμφισβητήσεις της Τουρκίας και της Λιβύης.

Τα επόμενα βήματα είναι πλέον καλά χαρτογραφημένα. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, τα επόμενα καθοριστικά βήματα περιλαμβάνουν την έναρξη σεισμικών ερευνών στις τέσσερις παραχωρήσεις προς το τέλος του 2026. Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η προγραμματισμένη ερευνητική γεώτρηση στο «οικόπεδο 2» στο Ιόνιο, η οποία θα υλοποιηθεί από την κοινοπραξία ExxonMobil–Energean–HELLENiQ ENERGY και αναμένεται να αποτελέσει σημείο καμπής για τον ελληνικό ενεργειακό τομέα. Στο «οικόπεδο 2» στο Ιόνιο, οι πιθανοί πόροι εκτιμώνται σε 200 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου.

Αν η εκτίμηση αυτή επιβεβαιωθεί εν μέρει έστω, η HELLENiQ ENERGY δεν θα είναι απλώς ένας διυλιστής με καλή μερισματική πολιτική — θα είναι εταιρεία με εγγεγραμμένη αξία στο υπέδαφος της Μεσογείου.

Το νομοσχέδιο στη Βουλή και η πολιτική διάσταση

Η υπόθεση δεν εξελίσσεται μόνο στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου. Κατατέθηκαν στη Βουλή, προς κύρωση, οι συμβάσεις μίσθωσης μεταξύ της Ελλάδας και των εταιρειών Chevron Greece και HELLENiQ Upstream για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Πελοποννήσου και νοτίως της Κρήτης. Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, υπέρ τάχθηκαν ΝΔ και Ελληνική Λύση, ενώ καταψήφισαν ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας.

Η πολιτική διάσταση της υπόθεσης ήταν εμφανής ήδη από την υπογραφή των συμβάσεων. Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μπήκαν οι υπογραφές στο Μέγαρο Μαξίμου για τις συμφωνίες μίσθωσης μεταξύ του ελληνικού κράτους και της κοινοπραξίας Chevron–HELLENiQ ENERGY. Η παρουσία της Αμερικανίδας πρέσβεως δεν ήταν τυπική. Ήταν μήνυμα.

Τα θεμελιώδη: Τέσσερα χρόνια πάνω από το ένα δισεκατομμύριο

Πέρα από τη γεωπολιτική αφήγηση, η HELLENiQ ENERGY στηρίζει την ανοδική της πορεία σε θεμελιώδη μεγέθη που μιλούν από μόνα τους. Τα αποτελέσματα του στρατηγικού μετασχηματισμού, η βελτίωση του διεθνούς περιβάλλοντος διύλισης, σε συνδυασμό με την ισχυρή λειτουργική απόδοση σε όλες τις δραστηριότητες, αλλά και η αυξημένη κερδοφορία στις αγορές του εξωτερικού, οδήγησαν σε ενίσχυση των οικονομικών αποτελεσμάτων.

Συγκεκριμένα, για το 2025 ο όμιλος ανακοίνωσε συγκρίσιμα EBITDA 1,132 δισεκατομμυρίων ευρώ — την τέταρτη διαδοχική χρονιά πάνω από το σύμβολικό όριο του ενός δισεκατομμυρίου — και συγκρίσιμα καθαρά κέρδη που ανήλθαν σε 503 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 25% σε ετήσια βάση. Η σταθερότητα αυτών των μεγεθών δεν αντικατοπτρίζει τύχη ή ευνοϊκή συγκυρία μόνο — αντικατοπτρίζει δομική λειτουργική ισχύ.

Αξιοσημείωτη είναι και η πορεία του κλάδου ΑΠΕ. Το 2025, ο κλάδος ΑΠΕ, Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου συνεισέφερε 71 εκατομμύρια ευρώ σε Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA έναντι 46 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αποτέλεσμα που οφείλεται κυρίως στην ενσωμάτωση της Enerwave, ενώ η συνολική εγκατεστημένη ισχύς σε ΑΠΕ και θερμικές μονάδες ανήλθε σε 1.346 MW. Ο όμιλος δεν είναι πλέον αμιγής διυλιστής — μετασχηματίζεται σε ολοκληρωμένη ενεργειακή εταιρεία.

Μέρισμα 7%: Ο αριθμός που δύσκολα αγνοείς

Ένα από τα πιο ισχυρά επιχειρήματα για κάθε θεσμικό επενδυτή είναι η μερισματική πολιτική. Το συνολικό μέρισμα για το 2025 διαμορφώνεται στα 0,60 ευρώ ανά μετοχή έναντι 0,45 ευρώ για το 2024, λαμβάνοντας υπόψη και το προσωρινό μέρισμα 0,20 ευρώ ανά μετοχή που διανεμήθηκε τον Ιανουάριο του 2026. Η διανομή αυτή οδηγεί σε συνολική μερισματική απόδοση άνω του 7%, με βάση την τιμή της μετοχής στο τέλος του 2025.

Μια μερισματική απόδοση 7% σε ένα περιβάλλον υποχωρούντων επιτοκίων αποτελεί ισχυρό κίνητρο. Ιδίως όταν συνδυάζεται με ανοδικό momentum και γεωπολιτική ατζέντα που δεν δείχνει να εξαντλείται σύντομα.

Το μακροπεριβάλλον: Brent, διύλιση και αντοχή της ζήτησης

Δομικό στοιχείο της ανόδου είναι και το ευνοϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον για τον κλάδο. Η ανοδική πορεία του Brent, τροφοδοτούμενη από γεωπολιτικές εντάσεις και τη στρατηγική του ΟΠΕΚ+, μεταφράζεται σε σημαντικά κέρδη αποθεμάτων για τους διυλιστές: η αξία του αργού που διατηρούν στις αποθήκες τους αυξάνεται κατακόρυφα, ενισχύοντας άμεσα την καθαρή κερδοφορία. Παράλληλα, τα περιθώρια διύλισης παραμένουν σε ευνοϊκά επίπεδα, καθώς η ζήτηση για τελικά προϊόντα — και ιδίως για ντίζελ — διατηρείται ανθεκτική. Αυτό επιτρέπει τη μετακύλιση του κόστους και τη διατήρηση υψηλής λειτουργικής κερδοφορίας.

Η κυριαρχία του κλάδου διύλισης στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η HELLENiQ ENERGY δεν βαδίζει μόνη σε αυτό το αφήγημα. Στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο κλάδος διύλισης κυριαρχεί στο ταμπλό, με δύο εισηγμένους ομίλους να λειτουργούν ως οι βασικοί κινητήρες του Γενικού Δείκτη. Η Motor Oil, που κατέγραψε ιστορικό υψηλό στα 38 ευρώ σημειώνοντας άνοδο 21% από την αρχή του έτους, αξιοποιεί τη διαφοροποίηση του ενεργειακού της μείγματος και την ισχυρή παραγωγή ελεύθερων ταμειακών ροών. Οι δύο εταιρείες — διαφορετικές στρατηγικές, κοινό σκηνικό — έχουν μετατραπεί σε αδύνατο να αγνοηθούν βαρύτητες για οποιονδήποτε διαχειριστής χαρτοφυλακίου με έκθεση στην ελληνική αγορά.

Η HELLENiQ ENERGY ως «θύρα εισόδου»

Συνοψίζοντας, η HELLENiQ ENERGY προσφέρει σήμερα σε έναν θεσμικό επενδυτή έναν σπάνιο συνδυασμό: ισχυρή κερδοφορία, ελκυστική μερισματική απόδοση, στρατηγική συμμαχία με δύο από τους μεγαλύτερους αμερικανικούς ενεργειακούς κολοσσούς, και έκθεση σε ένα ενεργειακό αφήγημα που βρίσκεται ακόμη στα πρώτα του κεφάλαια. Η συνολικά έκταση ενεργών ελληνικών παραχωρήσεων φτάνει φέτος τα 94.094 τετραγωνικά χιλιόμετρα, διπλασιασμένη σε σχέση με το 2025.

Για funds που αναζητούν έκθεση στην ενεργειακή σκακιέρα της Ανατολικής Μεσογείου, η HELLENiQ ENERGY — με αποτίμηση που παραμένει ελκυστική παρά την πρόσφατη άνοδο — αποτελεί μια από τις πιο ορατές και ρευστές «θύρες εισόδου» στην αγορά. Η άνοδος 14% σε δύο εβδομάδες ενισχύει αυτό το αφήγημα. Αλλά το αφήγημα δεν τελειώνει εδώ — μάλλον μόλις αρχίζει.