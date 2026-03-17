live-η-παρουσίαση-των-μέτρων-ύψους-5,3-δισ.-ευρώ-από-το-Κοινωνικό-Κλιματικό-Ταμείο

Από τα μέτρα μπορούν να ωφεληθούν 1,5 εκατομμύρια ευάλωτα νοικοκυριά και 70.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Δράσεις ύψους 5,3 δισ. ευρώ, που θα ξεκινήσουν από φέτος και θα ολοκληρωθούν μέχρι το 2032, περιλαμβάνει η ελληνική πρόταση για το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και οι οποίες, όπως τόνισε ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, στοχεύουν σε αποκλειστικά σε ευάλωτα νοικοκυριά και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης παρουσιάζοντας το σχέδιο μαζί με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση, οι δράσεις σχετίζονται με ενεργειακή αναβάθμιση νοικοκυριών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, την κοινωνική στέγαση και τις δημόσιες και ιδιωτικές μεταφορές.

«Η Ελλάδα με βάση την κατανομή είναι δεύτερη στην ΕΕ σε πόρους ανά κάτοικο, είναι η έκτη χώρα που υποβάλλει το σχέδιο και το ελληνικό σχέδιο είναι το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα από πλευράς προϋπολογισμού», είπε ο κ. Χατζηδάκης. Στον σχεδιασμό των μέτρων συμμετείχαν φορείς της αγοράς, τοπική αυτοδιοίκηση και κοινωνία των πολιτών σε μια διαδικασία εκτεταμένης διαβούλευσης.

Οι δράσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων προγράμματα «Εξοικονομώ» για ενεργειακή αναβάθμιση 62.000 κατοικιών και 10.000 μικρών επιχειρήσεων, εγκατάσταση 280.000 αντλιών θερμότητας και ηλιακών θερμοσιφώνων σε κατοικίες, ανέγερση 2.350 κατοικιών που θα στεγάσουν ευάλωτα νοικοκυριά, αύξηση έως και 100 ευρώ το χρόνο του επιδόματος θέρμανσης. Επίσης, προμήθεια νέων ηλεκτρικών λεωφορείων και συρμών μετρό, «κοινωνικό leasing» (με χαμηλό μίσθωμα) ηλεκτρικών οχημάτων για νοικοκυριά με αυξημένες μεταφορικές ανάγκες, επιδοτούμενη αγορά ή μίσθωση ηλεκτρικών επαγγελματικών οχημάτων (ΙΧ, VAN, μεσαία και βαρέα οχήματα) για μικρές επιχειρήσεις και 100% επιδότηση για ατομικά μέσα μετακίνησης ατόμων με αναπηρία.

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, η στήριξη κατευθύνεται σε 1,5 εκατομμύρια νοικοκυριά και 70.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις με έως 9 εργαζόμενους και 2 εκατ. τζίρο ετησίας. Οι ωφελούμενοι των δράσεων θα έχουν ανώτατα εισοδηματικά κριτήρια. Για παράδειγμα το όριο για ένα μονομελές νοικοκυριό χωρίς παιδιά έως 10.500 ευρώ εισόδημα για ένα νοικοκυριά ζευγάρι με δύο παιδιά το όριο 27.100 ευρώ ετησίως. Ζευγάρι με περισσότερα από 3 παιδιά και μέλος με αναπηρία το όριο 36.400 ευρώ.

Οι βασικές πρωτοβουλίες του Ελληνικού Κοινωνικού Κλιματικού Σχεδίου είναι:

1. Προγράμματα «Εξοικονομώ» για ενεργειακή αναβάθμιση 62.000 κατοικιών και 10.000 μικρών επιχειρήσεων αξίας 1,2 δισ. ευρώ

Θα ωφεληθούν 62.000 νοικοκυριά με πολύ υψηλές επιδοτήσεις που μπορεί να ξεπερνούν και το 80% (με επιδότηση και του ΦΠΑ). Τα νοικοκυριά θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν δαπάνες, όπως μονώσεις, θερμοπροσόψεις, συστήματα σκίασης, αλλαγή κουφωμάτων κλπ. Ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στάθηκε ιδιαίτερα στο εξής: Η αποπληρωμή του αναλογούντος ποσού από το νοικοκυριό θα μπορεί να γίνεται για πρώτη φορά με σταδιακές καταβολές και μέσω του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας κατόπιν συμφωνίας με τον πάροχο.

Και έδωσε ένα παράδειγμα: Νοικοκυριό επιλέγει να κάνει παρεμβάσεις συνολικής αξίας 24.800€ (συμπερ. ΦΠΑ). Το νοικοκυριό θα λάβει ως επιδότηση συνολικά 19.800€ και θα καταβάλει μόλις 5.000€.

«Οι περιβαλλοντικοί στόχοι δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι αυτοσκοπός. Οι δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών αερίων δεν μπορούν να γίνουν χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τους συμπολίτες μας που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Στόχος μας είναι να πετύχουμε τους στόχους αλλά να μην μείνει κανείς πίσω», τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, τονίζοντας πως οι δράσεις του υπουργείου αντιπροσωπεύουν το 48% του προγράμματος.

2. Εγκατάσταση 280.000 αντλιών θερμότητας και ηλιακών θερμοσιφώνων σε κατοικίες

Θα ωφεληθούν τουλάχιστον 170.000 νοικοκυριά για την εγκατάσταση αντλιών θερμότητας και 110.000 για εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων αντικαθιστώντας σύστημα θέρμανσης ή/και παροχή ζεστού νερού με πετρέλαιο ή φυσικό αέριο.

Παρέχεται η δυνατότητα επιλογής είτε αντλίας θερμότητας είτε ηλιακού θερμοσίφωνα, είτε και των δύο, ενώ επιδότηση παρέχεται και για τις απαιτούμενες εργασίες εγκατάστασης.

Το νοικοκυριό ενισχύεται μέσω υψηλών ποσοστών επιδότησης που δύνανται να φτάνουν και το 80%.

Παράδειγμα: Ένα νοικοκυριό επιθυμεί να προμηθευτεί αντλία θερμότητας (6.200 ευρώ με ΦΠΑ, επιδότηση 80%) και ηλιακό θερμοσίφωνα (1.240 ευρώ με ΦΠΑ, επιδότηση 40%). Θα λάβει συνολική ενίσχυση 5.450 € και θα χρειαστεί να δαπανήσει μόλις 2.000 ευρώ.

3. Ανέγερση 2.350 κατοικιών για στέγαση ευάλωτων νοικοκυριών

4. Αύξηση έως και 100 ευρώ/έτος του επιδόματος θέρμανσης

Περίπου 780.000 νοικοκυριά που λαμβάνουν επίδομα θέρμανσης θα ενισχύονται επιπλέον την περίοδο 2027 – 2032.

Η πρόσθετη αυτή στήριξη θα φτάνει περίπου τα 100 ευρώ τον χρόνο ανά νοικοκυριό, ώστε να απορροφάται ένα σημαντικό μέρος της επιβάρυνσης στο πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και το υγραέριο για θέρμανση.

Με αυτόν τον τρόπο, το Σχέδιο στηρίζει άμεσα τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά απέναντι στην αύξηση του κόστους θέρμανσης.

5. Προμήθεια νέων ηλεκτρικών λεωφορείων και συρμών μετρό

Εκσυγχρονίζεται και αναβαθμίζεται ο στόλος των ΟΑΣΑ και ΟΑΣΘ με την προσθήκη 210 νέων ηλεκτρικών λεωφορείων.

Τα 210 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία θα ενισχύσουν κατά προτεραιότητα τις αστικές γραμμές που εξυπηρετούν περιοχές με αυξημένες μεταφορικές ανάγκες, χαμηλότερα εισοδήματα και περιορισμένη πρόσβαση σε ΙΧ, όπως η Δυτική Αττική και η Δυτική Θεσσαλονίκη.

Μειώνεται κατά 15% ο χρόνος αναμονής στις στάσεις και πυκνώνουν τα δρομολόγια που εξυπηρετούν το κοινό. Παράλληλα μειώνεται το λειτουργικό κόστος των δημόσιων αστικών συγκοινωνιών κατά 35 εκατ. €.

Σε ό,τι αφορά την αναβάθμιση 10 συρμών της γραμμής 1 του Μετρό:

Οι συγκεκριμένοι συρμοί που εξυπηρετούσαν την γραμμή 1 του Μετρό είναι παλαιάς τεχνολογίας, κατασκευασμένοι οι περισσότεροι το 1995 και πλέον παροπλισμένοι.

Η διαγωνιστική διαδικασία για την ανακατασκευή των συρμών αναμένεται να ολοκληρωθεί σε λιγότερο από 12 μήνες από σήμερα, ενώ χάρη στους νέους συρμούς ο χρόνος μεταξύ των δρομολογίων στη Γραμμή 1 αναμένεται να μειωθεί από τα 7,12 λεπτά σε 5,2 λεπτά.

Το έργο περιλαμβάνει την προσθήκη νέου εξοπλισμού και την αντικατάσταση ή αναβάθμιση παρωχημένων συστημάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε συνδυασμό με την ενίσχυση της προσβασιμότητας και την εξυπηρέτηση ευάλωτων ομάδων χρηστών.

Ειδικά για την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία προβλέπεται η εγκατάσταση νέου εξοπλισμού προσβασιμότητας όπως φορητές ράμπες, σήμανση υψηλής αντίθεσης, ειδικές θέσεις καθήμενων, συστήματα στερέωσης αμαξιδίων, προηγούμενα συστήματα ηχητικών ανακοινώσεων που ρυθμίζονται ανάλογα με τα επίπεδα περιβαλλοντικού θορύβου.

6. Leasing ηλεκτρικών οχημάτων με πολύ χαμηλό μίσθωμα («social leasing») για νοικοκυριά με αυξημένες μεταφορικές ανάγκες

7. Επιδότηση για αγορά ή μίσθωση ηλεκτρικών επαγγελματικών οχημάτων για πολύ μικρές επιχειρήσεις

8. 100% επιδότηση για ατομικά μέσα μετακίνησης σε άτομα με αναπηρία

Το μέτρο προβλέπει 100% επιδότηση για την απόκτηση ηλεκτρικών ομαξιδίων, mobility scooters και hand bikes για 13.200 άτομα με αναπηρία, καθώς και για τετραπληγικά ή παραπληγικά άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.

Δικαιούχοι θα είναι και οι ασφαλισμένοι και οι ανασφάλιστοι πολίτες.

Η παρέμβαση καλύπτει ένα υπαρκτό χρηματοδοτικό κενό: σήμερα ο υφιστάμενος μηχανισμός αποζημίωσης συχνά αφήνει σημαντικό κόστος στο νοικοκυριό, ενώ για ανασφάλιστους συμπολίτες μας σήμερα δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη.

Η υλοποίηση θα γίνει μέσω ΟΠΕΚΑ σε διασύνδεση με ΕΟΠΥΥ, με επιλογή από λίστα συμβεβλημένων προμηθευτών.

Σημειώνεται ότι οι παρεμβάσεις περιλαμβάνονται στην πρόταση της κυβέρνησης για την αξιοποίηση των πόρων του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου, η οποία κατατέθηκε σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα αρχίσουν να υλοποιούνται εντός του 2026. Εισαγωγικά, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κ. Χατζηδάκης έκανε λόγο για «πολύ σημαντικές ανακοινώσεις που ενδιαφέρουν εκατομμύρια συμπολίτες μας» και μάλιστα, προσέθεσε, με έντονο κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Για το συνολικό project συνεργάσθηκαν 13 Υπουργεία, υπό τον συντονισμό της Αντιπροεδρίας της Κυβέρνησης.