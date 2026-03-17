nvidia:-Πρόβλεψη-για-έσοδα-1-τρισ.-δολαρίων-έως-το-2027-από-ai-τσιπ

Τα έσοδα από τα ΑΙ τσιπ της μπορεί να φτάσουν τουλάχιστον το 1 τρισ. δολάρια έως το 2027, εκτιμά η Nvidia καθώς σκιαγράφησε την στρατηγική της για να ανταγωνιστεί πιο επιθετικά τους αντιπάλους της στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά των ημιαγωγών και της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, Γένσεν Χουάνγκ παρουσίασε έναν νέο κεντρικό επεξεργαστή και ένα σύστημα AI που βασίζεται στην τεχνολογία της Groq – μιας νεοσύστατης εταιρείας τσιπ από την οποία η Nvidia έλαβε άδεια χρήσης τεχνολογίας για 17 δισ. δολάρια τον Δεκέμβριο- στο ετήσιο συνέδριο προγραμματιστών GTC στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια.

Τα τσιπ της Nvidia έχουν κυριαρχήσει στη διαδικασία εκπαίδευσης μοντέλων AI, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο τα τελευταία χρόνια. «Η αλλαγή έχει φτάσει και η ζήτηση συνεχίζεται να αυξάνεται», επεσήμανε ο CEO της πολυτιμότερης εισηγμένης στον κόσμο.

Ο Χουάνγκ καθησύχασε ορισμένους φόβους των επενδυτών για την ανάπτυξη της Nvidia, ειδικά μετά την εκρηκτική άνοδό της μέχρι το ορόσημο της αποτίμησης των 5 τρισ. δολαρίων τον περασμένο Οκτώβριο.

Το forecast του 1 τρισ. δολαρίων είναι αναβαθμισμένο από το revenue opportunity των 500 δισ. δολαρίων έως το 2026 που ανέφερε η Nvidia για τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης Blackwell και Rubin στην ανακοίνωση των οικονομικών μεγεθών της τον Φεβρουάριο.

«Η δήλωση για revenue opportunity 1 τρισ. δολαρίων από τον Χουάνγκ έως το 2027 υπογραμμίζει τη διαρκή ζήτηση για τις ΑΙ υποδομές της Nvidia, παρά τις ανησυχίες των επενδυτών», επεσήμανε ο αναλυτής του Emarketer, Τζέικομπ Μπερν.

«Αυτό σημαίνει ότι η Nvidia θα διατηρήσει την ηγετική της θέση στην αγορά τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, ενώ η συνολική βιομηχανία τεχνητής νοημοσύνης επεκτείνεται πέρα ​​από τον πρώιμο πειραματισμό σε ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας» πρόσθεσε.