Real Consulting: ΑΜΚ ύψους €3,681 εκατ. με εισφορά εις είδος

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με εισφορά εις είδος σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 24 παρ. 1 (β) του Ν. 4548/2018 και τις διατάξεις του Μέρους Δ του Ν. 5162/2024 (άρθρα 47-56) περί ανταλλαγής εταιρικών συμμετοχών αποφάσισε το Δ.Σ. της Real Consulting.

Ειδικότερα, η Εταιρεία «γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στην από 17.03.2026 συνεδρίασή του, κατ’ ενάσκηση της εξουσιοδότησης που του παρασχέθηκε με την απόφαση της 02.03.2026 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

1. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ τριών εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα μία χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι εννέα και εξήντα λεπτών (€ 3.681.529,60) (ονομαστικό κεφάλαιο) (η “Αύξηση”), με εισφορά εις είδος σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 24 παρ. 1 (β) του Ν. 4548/2018 και τις διατάξεις του Μέρους Δ του Ν. 5162/2024 (άρθρα 47-56) περί ανταλλαγής εταιρικών συμμετοχών και ειδικότερα με την εισφορά του συνόλου (100%) των μετοχών εκδόσεως της εταιρείας με την επωνυμία “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ” (ΟΤS) και την έκδοση εννέα εκατομμυρίων διακοσίων τριών χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι τεσσάρων (9.203.824) νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετοχών της Εταιρείας, με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας €0,40 εκάστη και τιμής διάθεσης €5.10 εκάστη (οι “Νέες Μετοχές”), προς τους εισφέροντες μετόχους OTS .

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου και ελλείψει αντίθετης καταστατικής πρόβλεψης, δεν παρέχεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, δεδομένου ότι η Αύξηση πραγματοποιείται μέσω εισφορά σε είδος.

Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της τιμής διάθεσης, ήτοι ποσό Ευρώ σαράντα τριών εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα δύο και ογδόντα λεπτών (€ 43.257.972,8) θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας “Αποθεματικό από διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο”.

2. Την εισαγωγή των Νέων Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) και την έκδοση ενημερωτικού δελτίου συνέχειας (“Ενημερωτικό Δελτίο”) σχετικά με την εισαγωγή των Νέων Μετοχών στο ΧΑ, σύμφωνα με το άρθρο 14α του Κανονισμού (EE) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο, το οποίο θα υποβληθεί προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

3. Tον προσδιορισμό προθεσμίας καταβολής της Αύξησης σε κατ’ ανώτατο δύο (2) μηνών από την ημέρα καταχώρισης της παρούσας απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

4. Την παροχή δικαιώματος των Nέων Μετοχών σε μέρισμα και οποιεσδήποτε διανομές πραγματοποιηθούν από την έκδοσή τους, συμπεριλαμβανομένων και των κερδών της παρελθούσας χρήσης (01.01.2025 – 31.12.2025), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εφόσον η επερχόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας εγκρίνει τη διανομή κερδών για τη χρήση του 2025 και οι μέτοχοι είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. κατά την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων μερίσματος (record date).

5. Την εξουσιοδότηση μελών του, ώστε να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και της Εισαγωγής των Νέων Μετοχών στο Χ.Α.

Περαιτέρω πληροφορίες για τις Νέες Μετοχές και την Αύξηση θα περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο Συνέχειας, το οποίο θα εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 14α του Κανονισμού (EE) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο και θα δημοσιευτεί εφόσον εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου Συνέχειας θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.