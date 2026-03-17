reuters:-Η-ega-των-ΗΑΕ-θα-εξάγει-αλουμίνιο-μέσω-Ομάν-εν-μέσω-αναταραχής-στον-Κόλπο

Η Emirates Global Aluminium (EGA) θα κατευθύνει τις εξαγωγές αλουμινίου και τις πρώτες ύλες της μέσω του λιμανιού Σοχάρ του Ομάν τις επόμενες ημέρες λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή που κλείνει τα Στενά του Ορμούζ, ανέφεραν τρεις πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν βρίσκεται τώρα στην τρίτη εβδομάδα του και οι εταιρείες στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών αλουμινίου, αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους εξαγωγής.

Οι τιμές του αλουμινίου έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο τεσσάρων ετών στα 3.546,50 δολάρια ανά μετρικό τόνο την περασμένη εβδομάδα, σημειώνοντας αύξηση 12% από την έναρξη της σύγκρουσης λόγω ανησυχιών για μεγαλύτερες ελλείψεις στην παγκόσμια αγορά.

Εταιρείες εκτρέπουν εισαγωγές, εξαγωγές

Οι εταιρείες εκτρέπουν τα εισερχόμενα φορτία που προορίζονται για τις χώρες του Κόλπου σε λιμάνια εκτός του Πορθμού, όπως το Σοχάρ και η Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), και στη συνέχεια χρησιμοποιούν φορτηγά για να μεταφέρουν εμπορευματοκιβώτια στους προορισμούς τους.

Όσον αφορά τις εξαγωγές, εκτός από το αργό πετρέλαιο, τα προϊόντα πετρελαίου και το υγροποιημένο φυσικό αέριο, ο Κόλπος φιλοξενεί περίπου επτά εκατομμύρια μετρικούς τόνους παραγωγής αλουμινίου ή περίπου το 9% της παγκόσμιας προσφοράς.

Σχεδόν το 80% αυτού εξάγεται, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, προμηθεύοντας τις αυτοκινητοβιομηχανίες, τις κατασκευές και τις βιομηχανίες συσκευασίας.

Η EGA θα εισάγει πρώτη ύλη αλουμίνας μέσω της Sohar, ανέφερε μία από τις πηγές, προσθέτοντας ότι στη συνέχεια θα μεταφέρεται με φορτηγά είτε στο Ντουμπάι είτε στο Άμπου Ντάμπι, όπου λιώνει αλουμίνιο.

Σχεδιάζει επίσης να ξεκινήσει τη μεταφορά με φορτηγά του αλουμινίου που παράγει στη Sohar για εξαγωγή αυτή την εβδομάδα, ανέφεραν οι πηγές. Πρόσθεσαν ότι δεν γνώριζαν πόση αλουμίνα θα εισήγαγε η EGA ούτε πόσο αλουμίνιο σχεδίαζε να εξαγάγει μέσω της Sohar.

Όταν ρωτήθηκε για σχόλια σχετικά με πηγές που ενημέρωσαν το Reuters σχετικά με αυτά τα σχέδια, ο Σιμόν Μπουέρκ, ανώτερος αντιπρόεδρος εταιρικών υποθέσεων στην EGA, δήλωσε: «Δεν πρόκειται να δώσουμε ένα διαρκές σχόλιο για το πώς διαχειριζόμαστε την τρέχουσα κατάσταση, αλλά θα πούμε ότι τα σημεία που αναφέρατε περιλαμβάνουν ορισμένες ανακρίβειες». Ο Μπουέρκ αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η EGA παράγει περίπου 2,7 εκατομμύρια μετρικούς τόνους πρωτογενούς αλουμινίου ετησίως στα ΗΑΕ.

Η Alba του Μπαχρέιν μπορεί να ακολουθήσει

Η εταιρεία αλουμινίου του Μπαχρέιν (Alba), η οποία παράγει 1,6 εκατομμύρια τόνους ετησίως, ενδιαφέρεται επίσης ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει το Sohar, ανέφεραν δύο από τις πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Η Alba διερευνά επίσης την πιθανότητα χρήσης της Τζέντα στην ακτή της Ερυθράς Θάλασσας της Σαουδικής Αραβίας, ανέφεραν.

Η Alba δεν απάντησε σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Το χυτήριο αλουμινίου του Ομάν, Sohar Aluminium, διαθέτει εγκατάσταση στο Σοχάρ, την οποία χρησιμοποιεί για την εισαγωγή πρώτων υλών και την εξαγωγή προϊόντων αλουμινίου.

Δεν υπάρχουν στοιχεία για άμεση επίθεση στο λιμάνι από την ανάπτυξή του πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που συνετρίβησαν στην επαρχία Sohar την περασμένη εβδομάδα δεν προκάλεσαν ζημιές στο λιμάνι, ανέφεραν δύο από τις πηγές.