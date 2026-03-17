Trade Estates: Αύξηση 66,1% στα καθαρά κέρδη το 2025 – Μέρισμα 0,13 ευρώ ανά μετοχή

Τα Συνολικά Έσοδα ανήλθαν σε 51,9 εκατ. ευρώ έναντι 46,2 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 12,3%) σε σύγκριση με την χρήση 2024.

Αυξημένα κατά 66,1% σε σύγκριση με τη χρήση του 2024 ήταν τα καθαρά κέρδη της Trade Estates το 2025, τα οποία ανήλθαν σε 39,9 εκατ. ευρώ έναντι 24 εκατ. ευρώ.

Τα Έσοδα από Μισθώματα ανήλθαν σε 41,1 εκατ. ευρώ έναντι 37,5 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 9,6%) σε σύγκριση με την χρήση 2024.

Τα Προσαρμοσμένα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (Adjusted EBITDA) ανήλθαν σε 31,3 εκατ. ευρώ έναντι 30,1 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 4,0%) σε σύγκριση με την χρήση 2024.

Τα Καθαρά Κέρδη, μη συμπεριλαμβανομένων των κερδών από την αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα (Αdjusted Profit After Tax) ανήλθαν σε 21,6 εκατ. ευρώ έναντι 13,1

εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 64,9%) σε σύγκριση με την χρήση 2024.

Τα Κεφάλαια από Λειτουργικές Δραστηριότητες (Funds from Operations) ανήλθαν σε 22,0 εκατ. ευρώ έναντι 15,2 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 44,3%) σε σχέση με την χρήση 2024.

Το σύνολο του ενεργητικού της εταιρείας ανερχόταν σε 661 εκατ. ευρώ την 31.12.2025 έναντι 605,1 εκατ. ευρώ (αύξηση 9,2%) σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Η Μεικτή Εύλογη Αξία (Gross Asset Value) την 31.12.2025 ανήλθε σε 601,5 εκατ. ευρώ έναντι 541,5 εκατ. ευρώ την 31.12.2024 (αύξηση 11,1%).

Η εσωτερική λογιστική αξία (Net Asset Value) την 31η Δεκεμβρίου 2025 ανήλθε στα 340,0 εκατ. ευρώ (€2,81 ανά μετοχή) έναντι 311,9 εκατ. ευρώ (€2,59 ανά μετοχή), σημειώνοντας αύξηση 9,0% σε σύγκριση με την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί την 5η Ιουνίου 2026, τη διανομή μερίσματος καθαρού ποσού ευρώ 0,13 ανά μετοχή ή συνολικού ποσού ευρώ 15,75 εκατ. για την χρήση 2025, αυξημένου κατά 30,7% σε σχέση με την χρήση 2024. Δεδομένης της διανομής προσωρινού μερίσματος καθαρού ποσού ευρώ 0,06509063 ανά μετοχή ή συνολικού ποσού ευρώ 7,87 εκατ. σε συνέχεια της από 17 Νοεμβρίου 2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα ανέρχεται σε €0,06509063 ανά μετοχή ή συνολικού ποσού ευρώ 7,87 εκατ. ευρώ.

Το μήνυμα του CEO, Δημήτρη Παπούλη

Ο κ. Δημήτρης Παπούλης, Διευθύνων Σύμβουλος της Trade Estates ΑΕΕΑΠ, ανέφερε σχετικά: «Το 2025 αποτέλεσε μια ιδιαίτερα σημαντική χρονιά για την Trade Estates, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στρατηγικής μας. Τα αποτελέσματα της χρήσης αντικατοπτρίζουν ισχυρή λειτουργική απόδοση, πειθαρχημένη διαχείριση κεφαλαίων και συνεχή πρόοδο στην ανάπτυξη ενός ποιοτικού χαρτοφυλακίου οργανωμένων εμπορικών πάρκων και σύγχρονων εγκαταστάσεων logistics.

Τα εμπορικά μας πάρκα διατηρούν υψηλά επίπεδα πληρότητας και αυξανόμενης επισκεψιμότητας, ενώ η ζήτηση για σύγχρονες και ενεργειακά αποδοτικές εγκαταστάσεις logistics παραμένει ισχυρή, καθώς οι επιχειρήσεις εκσυγχρονίζουν τις εφοδιαστικές τους αλυσίδες.

Η χρηματοοικονομική επίδοση του 2025 αποτυπώνει αυτή τη δυναμική, με αύξηση των μισθωτικών εσόδων και συνεχιζόμενη δημιουργία αξίας μέσω νέων αναπτύξεων και ενεργητικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου. Παράλληλα, διατηρούμε ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση, διασφαλίζοντας την ευελιξία μας για την αξιοποίηση νέων επενδυτικών ευκαιριών.

Η βιωσιμότητα παραμένει βασικός πυλώνας της στρατηγικής μας, με τα νέα έργα να ενσωματώνουν υψηλές περιβαλλοντικές προδιαγραφές και λύσεις ενεργειακής αποδοτικότητας.

Σημαντικό ορόσημο για την εταιρεία αποτελεί η συμμετοχή μας στον European Public Real Estate Association (EPRA) και η σταδιακή υιοθέτηση των Best Practice Recommendations, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα των οικονομικών μας στοιχείων.

Η ανθεκτικότητα και η αποτελεσματικότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου, σε συνδυασμό με τη στρατηγική μας προσέγγιση στις επενδύσεις, επιβεβαιώνουν τη δυνατότητά μας να αποδίδουμε σταθερά σε διαφορετικές οικονομικές συνθήκες και να αποτελούμε μια αξιόπιστη επιλογή για τους μακροπρόθεσμους επενδυτές.

Η προτεινόμενη εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου στην επερχόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση είναι η διανομή του υψηλότερου μερίσματος (0,13€/μετοχή) που έχει ως σήμερα διατεθεί από την Εταιρεία μας.

Σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και επίμονων πληθωριστικών πιέσεων, η Trade Estates παραμένει προσηλωμένη στη δημιουργία διατηρήσιμης μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους της».

