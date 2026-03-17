wall:-Συνεχίζεται-η-πορεία-ανάκαμψης-εν-μέσω-εξελίξεων-στη-Μέση-Ανατολή

Ο δείκτης S&P 500 σημείωσε άνοδο την Τρίτη 17/3, καθώς η Wall Street συνέχισε τη θετική δυναμική από την προηγούμενη συνεδρίαση, εν μέσω εξελίξεων που σχετίζονται με τον πόλεμο στο Ιράν.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ευρύτερος δείκτης ενισχύεται κατά 0,51% στις 6.733,67 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite καταγράφει άνοδο 0,57% στις 22.500,592 μονάδες. Τέλος, ο Dow Jones Industrial Average προσθέτει 199 μονάδες, ή 0,42% στις 47.145,58 μονάδες.

Οι έντονες διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου και οι συνέπειες του πολέμου στο Ιράν εξακολουθούν να επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα. Το πρωί της Τρίτης, οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 2%, με το παγκόσμιο σημείο αναφοράς, το Brent crude, να ξεπερνά τα 100 δολάρια.

Η άνοδος του πετρελαίου ήρθε μετά από δηλώσεις του Donald Trump, ο οποίος ανέφερε ότι βρίσκεται ακόμη υπό διαμόρφωση μια συμμαχία για την προστασία της ναυσιπλοΐας στα Strait of Hormuz.

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι ορισμένες χώρες εμφανίζονται «λιγότερο πρόθυμες» να συμμετάσχουν στο σχέδιο συνοδείας πετρελαιοφόρων μέσω των Στενών του Ορμούζ, καλώντας ωστόσο τα κράτη να εμπλακούν «γρήγορα και με μεγάλο ενθουσιασμό».

«Υπάρχουν χώρες που είναι πραγματικά πρόθυμες και ήδη συμμετέχουν. Θα σας δώσουμε λίστα. Κάποιες είναι πολύ πρόθυμες, άλλες λιγότερο, και υποθέτω ότι ορισμένες δεν θα συμμετάσχουν», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «ίσως μία ή δύο χώρες δεν θα το κάνουν, παρότι τις προστατεύουμε εδώ και περίπου 40 χρόνια με κόστος δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων».

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί από την έναρξη των επιθέσεων ΗΠΑ–Ισραήλ κατά του Ιράν, λόγω ανησυχιών ότι ένα παρατεταμένο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή διαταραχή στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, ιδιαίτερα μετά την αναφορά ότι ο επικεφαλής ασφάλειας του Ιράν, Ali Larijani, σκοτώθηκε σε νυχτερινές αεροπορικές επιδρομές, σύμφωνα με τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας, Israel Katz.

Παράλληλα, πολλοί αποδίδουν τη συνεχιζόμενη δυναμική των αγορών σε μια σχετικά ισχυρή οικονομία, τον ελεγχόμενο πληθωρισμό και τα θετικά εταιρικά αποτελέσματα. Ωστόσο, η πρόεδρος της Bartlett Wealth Management, Holly Mazzocca, προειδοποίησε ότι «οι κίνδυνοι για αυτή την αναπτυξιακή πορεία αυξάνονται».

Όπως ανέφερε στο Closing Bell του CNBC, «μπήκαμε στη χρονιά με ισχυρές βάσεις, αλλά ιδιαίτερα η αγορά εργασίας έχει εξασθενήσει σημαντικά. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα για τους επενδυτές: να αναγνωρίσουν ότι οι συνολικοί κίνδυνοι για τη συνέχιση της ανάπτυξης είναι σήμερα μεγαλύτεροι απ’ ό,τι πριν από λίγες εβδομάδες».