washington-post:-Το-Ισραήλ-καλεί-τους-Ιρανούς-σε-εξέγερση-κατά-του-καθεστώτος,-αν-και-γνωρίζει-ότι-τους-στέλνει-σε-μαζική-σφαγή

Ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν Αμερικανούς διπλωμάτες ότι ενδεχόμενες μαζικές διαδηλώσεις στο Ιράν θα αντιμετωπιστούν με σκληρή καταστολή, την ώρα που το Τελ Αβίβ καλεί δημόσια σε λαϊκή εξέγερση, σύμφωνα με τηλεγράφημα μεταξύ διπλωματών, που περιήλθε στην κατοχή της Washington Post.

Σύμφωνα με το τηλεγράφημα, το οποίο διακινήθηκε την περασμένη Παρασκευή (σ.σ. πριν δηλαδή, από τη δολοφονία του Αλί Λαριτζανί) από την αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ, η ισραηλινή πλευρά εκτιμά ότι το ιρανικό καθεστώς «δεν καταρρέει» και είναι διατεθειμένο να «πολεμήσει μέχρι τέλους», παρά τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ στις 28 Φεβρουαρίου και τη συνεχιζόμενη στρατιωτική εκστρατεία ΗΠΑ και Ισραήλ.

Το έγγραφο, η αυθεντικότητα του οποίου επιβεβαιώθηκε από δύο αξιωματούχους του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, μεταφέρει την εκτίμηση ότι, σε περίπτωση νέων μαζικών κινητοποιήσεων, «ο κόσμος θα σφαγιαστεί», καθώς οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης διατηρούν τον έλεγχο.

Το καθεστώς έχει ήδη προχωρήσει σε εκτεταμένες εκκαθαρίσεις διαδηλωτών νωρίτερα μέσα στο έτος, σκοτώνοντας χιλιάδες κατά τη διάρκεια αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων. Παρά τη δυσοίωνη αυτή πρόβλεψη, Ισραηλινοί αξιωματούχοι εμφανίζονται να ελπίζουν σε λαϊκή εξέγερση και να προτρέπουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να είναι έτοιμες να στηρίξουν τους διαδηλωτές.

Το τηλεγράφημα συνοψίζει επαφές Αμερικανών αξιωματούχων με στελέχη του ισραηλινού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, του υπουργείου Άμυνας και του υπουργείου Εξωτερικών, ενώ καταγράφεται και η συγκυρία της έκκλησης του εξόριστου γιου του Σάχη, Ρεζά Παχλαβί, προς τους Ιρανούς, να διαδηλώσουν.

Η ειδικός για το Ιράν Νάργκες Μπαζόγλι εκτιμά ότι τέτοιες αντικρουόμενες τοποθετήσεις θα ενισχύσουν τη δυσπιστία των Ιρανών απέναντι στο Ισραήλ, σημειώνοντας ότι «πολλοί θα αισθανθούν προδομένοι». Από την πλευρά της, η ισραηλινή πρεσβεία στην Ουάσινγκτον δήλωσε ότι η χώρα επικεντρώνεται «στην εξουδετέρωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων του καθεστώτος», προσθέτοντας ότι υπάρχουν αντιπολιτευόμενες ομάδες, που δρουν εδώ και χρόνια.

Η σύγκρουση έχει ήδη οδηγήσει σε χιλιάδες πλήγματα εντός ιρανικού εδάφους, με στόχους που περιλαμβάνουν πυρηνικές εγκαταστάσεις, αποθέματα βαλλιστικών πυραύλων και δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας. Σε τηλεοπτικό διάγγελμα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η χώρα του επιδιώκει να δημιουργήσει τις συνθήκες, ώστε «ο γενναίος ιρανικός λαός να αποτινάξει τον ζυγό του καθεστώτος».

Ωστόσο, άλλοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι εμφανίζονται να θεωρούν επιτυχία την αποδυνάμωση του Ιράν ακόμη και χωρίς εξέγερση. «Κάθε ημέρα που αποδυναμώνουμε αυτό το καθεστώς είναι κέρδος» ανέφερε ο Ζεέβ Έλκιν.

Αναλυτές προειδοποιούν για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι άοπλοι διαδηλωτές. Η Σούζαν Μαλόνεϊ από το Brookings Institution σημείωσε ότι «ο ιρανικός λαός βρίσκεται σε σοβαρό κίνδυνο» και προειδοποίησε να μην χρησιμοποιηθεί ως «πιόνι» σε γεωπολιτικές επιδιώξεις.

Η στάση της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να έχει μεταβληθεί, καθώς, ενώ αρχικά καλούσε τους Ιρανούς να ανατρέψουν το καθεστώς, πλέον αναγνωρίζει τον κίνδυνο μαζικών δολοφονιών από τις δυνάμεις ασφαλείας. «Έχουν ανθρώπους στους δρόμους με πολυβόλα» δήλωσε ο Τραμπ στο Fox News.

Παράλληλα, Αμερικανοί αξιωματούχοι διαμηνύουν ότι δεν επιδιώκεται πλέον η ανατροπή του καθεστώτος, το οποίο, παρά τις απώλειες από τις επιθέσεις, εξακολουθεί να επιδεικνύει ανθεκτικότητα. Η εκτίμηση αυτή φαίνεται να αιφνιδίασε ακόμη και το Ισραήλ, που ανέμενε μεγαλύτερη αποσταθεροποίηση μετά τη δολοφονία του Χαμενεΐ.

Το καθεστώς συνεχίζει να εκτοξεύει πυραύλους και drones, ενώ η ηγεσία του, υπό τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, παραμένει σταθερή και ευθυγραμμισμένη με τους σκληροπυρηνικούς των Φρουρών της Επανάστασης. Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οποιαδήποτε αλλαγή θα προκύψει μόνο εκ των έσω.

Την ίδια στιγμή, η ένταση επεκτείνεται σε περιφερειακό επίπεδο, με το Ιράν να συνεχίζει να στηρίζει οργανώσεις όπως η Χαμάς, η Χεζμπολάχ και οι Χούθι. Αναλυτές επισημαίνουν ότι η στρατηγική του Ισραήλ εντάσσεται σε μια μακροχρόνια προσπάθεια αποσταθεροποίησης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ακόμη και με κόστος ανθρώπινες ζωές.